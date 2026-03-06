快訊

基隆強化公廁巡查打造友善觀光環境 列管改善率逾9成

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆強化公廁巡查打造友善觀光環境，列管公廁改善率逾9成。圖／環保局提供
基隆強化公廁巡查打造友善觀光環境，列管公廁改善率逾9成。圖／環保局提供

基隆市環保局針對重要交通節點、觀光景點及公共場域公廁，加強巡查與清潔維護作業，透過即時通報及改善機制，提升公廁管理效率。統計去年9月至12月期間，完成列管公廁巡查巡查，共發現缺失409件，其中已完成改善396件，改善率達96.82%。

環保局長馬仲豪今天表示，已建立列管公廁巡查及管理制度，針對重要交通節點、觀光景點及公共場域公廁，加強巡查與清潔維護作業，並透過即時通報及改善機制，提升公廁管理效率與環境品質。

環保局統計去年9月至12月期間，已完成列管公廁巡查及清潔維護3636次，並針對基隆轉運站、外木山海岸及公園等15處熱點公廁執行巡查1170次，合計巡查達4806次。巡查期間共發現缺失409件，其中已完成改善396件，改善率達96.82%，顯示透過巡查與改善機制，有效強化列管公廁清潔維護管理，使公廁環境品質持續提升。

馬仲豪指出，透過定期巡查與即時改善，不僅提升公廁整體整潔度，也逐步建立完善之管理機制，讓公廁維持良好使用狀態。環保局對公廁採括分級管理，加強例行稽查、清掃與張貼友善使用告示等措施。

基隆外木山濱海步道每到假日有很多觀光客、騎自行車民眾，「04公廁」使用率高，但民眾反映有味道、不通風及昏暗，環保局去年向環境部爭取195萬元補助全區翻新，打造無障礙空間，也導入友善設施與通風採光設計後沒有味道也明亮友善。

包含身障者、高齡者、照顧者、多元性別族群及自行車族等。新增無障礙空間、改善動線、提升照明通風、更新衛生設備，讓民眾無論是遊憩、騎乘自行車或家庭旅遊，都能享有舒適便利的如廁環境。

男廁每座小便斗上都設立隔板，廁間內設置緊急求救鈴，蹲式馬桶、洗手台旁有考量到長者使用便利性而增加扶手，廁所動線空間大且無障礙，設置友善通道及空間。

基隆強化公廁巡查打造友善觀光環境，列管公廁改善率逾9成。圖／環保局提供
基隆強化公廁巡查打造友善觀光環境，列管公廁改善率逾9成。圖／環保局提供

基隆強化公廁巡查打造友善觀光環境，列管公廁改善率逾9成。圖／環保局提供
基隆強化公廁巡查打造友善觀光環境，列管公廁改善率逾9成。圖／環保局提供

基隆強化公廁巡查打造友善觀光環境，列管公廁改善率逾9成。圖／環保局提供
基隆強化公廁巡查打造友善觀光環境，列管公廁改善率逾9成。圖／環保局提供

環境部 基隆 觀光景點 廁所 公廁

相關新聞

基隆強化公廁巡查打造友善觀光環境 列管改善率逾9成

基隆市環保局針對重要交通節點、觀光景點及公共場域公廁，加強巡查與清潔維護作業，透過即時通報及改善機制，提升公廁管理效率。統計去年9月至12月期間，完成列管公廁巡查巡查，共發現缺失409件，其中已完成改善396件，改善率達96.82%。

台東國有耕地減租9,808戶農民受惠 陳瑩：陪伴農民渡過難關

去年台東地區接連遭受強風豪雨侵襲，造成全縣農業嚴重受損。台東縣長饒慶鈴日前宣布，2025年縣有耕地全年租金減收7成，約380戶受惠。立委陳瑩與莊瑞雄同步向財政部國有財產署關心中央主管國有耕地減租情形，國產署正式函復表示，2025年度台東縣國有農業用地租金將比照縣府標準減收7成，中央地方同步協力，減輕農民負擔。

台東縣議會秘書長換將 縣府原民處前處長方銘總接任

台東縣議會今舉行新任秘書長布達典禮，由議長吳秀華主持，正式布達方銘總接任縣議會秘書長。縣長饒慶鈴率縣府一級主管到場觀禮，與多位議員及議會同仁共同見證，場面莊重隆重，也展現了府會之間良好的互動與合作關係。

台東受颱風重創國有耕地租金減7成 9800戶農民減壓

台東去年接連遭受強風與豪雨侵襲，造成農業損失嚴重。縣長饒慶鈴日前宣布，縣有耕地114年度全年租金減收7成，約380戶承租農民受惠。立委陳瑩與莊瑞雄也向財政部國有財產署關心國有耕地減租情形，國產署正式函復表示國有農業用地租金將比照縣府標準減收7成，減輕農民負擔。

民團質疑謝國樑四接案態度軟化 基市府：絕非所指單純為回饋金

守護外木山行動小組今天發出聲明，指市長謝國樑日前發言顯示，他守護基隆市民健康及捍衛海洋環境與基隆港永續發展的態度「明顯軟化」，甚至有以回饋金交換的暗示，令人失望。基隆市政府回應表示，市府談論的是在確保安全無虞的前提下，回饋基隆該發展第高科技產業電力，目的是帶動高科技就業，絕非小組所指單純回饋金，兩者完全不同。

台東慢旅再升級！30家業者獲補助 永續觀光輕鬆上手

為持續推動永續觀光、協助在地產業低碳轉型，台東縣政府今舉辦「2026台東永續觀光產業輔導」遴選說明會，將遴選30家旅宿、餐飲及相關業者，提供總額300萬元產業輔導補貼，鼓勵業者以永續理念提升服務與經營品質。

