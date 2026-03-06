基隆強化公廁巡查打造友善觀光環境 列管改善率逾9成

基隆市環保局針對重要交通節點、觀光景點及公共場域公廁，加強巡查與清潔維護作業，透過即時通報及改善機制，提升公廁管理效率。統計去年9月至12月期間，完成列管公廁巡查巡查，共發現缺失409件，其中已完成改善396件，改善率達96.82%。

環保局長馬仲豪今天表示，已建立列管公廁巡查及管理制度，針對重要交通節點、觀光景點及公共場域公廁，加強巡查與清潔維護作業，並透過即時通報及改善機制，提升公廁管理效率與環境品質。

環保局統計去年9月至12月期間，已完成列管公廁巡查及清潔維護3636次，並針對基隆轉運站、外木山海岸及公園等15處熱點公廁執行巡查1170次，合計巡查達4806次。巡查期間共發現缺失409件，其中已完成改善396件，改善率達96.82%，顯示透過巡查與改善機制，有效強化列管公廁清潔維護管理，使公廁環境品質持續提升。

馬仲豪指出，透過定期巡查與即時改善，不僅提升公廁整體整潔度，也逐步建立完善之管理機制，讓公廁維持良好使用狀態。環保局對公廁採括分級管理，加強例行稽查、清掃與張貼友善使用告示等措施。

基隆外木山濱海步道每到假日有很多觀光客、騎自行車民眾，「04公廁」使用率高，但民眾反映有味道、不通風及昏暗，環保局去年向環境部爭取195萬元補助全區翻新，打造無障礙空間，也導入友善設施與通風採光設計後沒有味道也明亮友善。

包含身障者、高齡者、照顧者、多元性別族群及自行車族等。新增無障礙空間、改善動線、提升照明通風、更新衛生設備，讓民眾無論是遊憩、騎乘自行車或家庭旅遊，都能享有舒適便利的如廁環境。

男廁每座小便斗上都設立隔板，廁間內設置緊急求救鈴，蹲式馬桶、洗手台旁有考量到長者使用便利性而增加扶手，廁所動線空間大且無障礙，設置友善通道及空間。

基隆強化公廁巡查打造友善觀光環境，列管公廁改善率逾9成。圖／環保局提供

