台東金峰鄉創「金」字品牌 17夥伴結盟行銷

台東縣金峰鄉公所自創「金」字品牌，授權鄉內商家使用，同時邀請17個夥伴結盟行銷金峰鄉觀光、文創、農特產品，下個月還將舉辦國際博覽會和研討會，幫助在地商家行銷。

金峰鄉公所今天在國立台東生活美學館舉辦115年度金峰業者結盟儀式記者茶會，也宣告2026金峰鄉原生藝術國際博覽會啟動。17家來自鄉內的農特產、旅遊服務及社區組織代表共同登台，在眾人見證下喝下充滿文化象徵的「結盟酒」。

台東縣許多在地特色農產和工藝隱藏在各鄉鎮中，獨立行銷或參加活動建立知名度，缺乏有力的品牌行銷模式，只能單打獨鬥辛苦經營。金峰鄉公所創立「金」字招牌，授權鄉內業者使用，同時邀集大家結盟行銷。

金峰鄉長蔣爭光接受中央社記者訪問表示，透過商品授權與品牌聯名合作模式串聯金峰鄉農特產業、文化創意與觀光服務，希望打造具有金峰特色的品牌合作網絡。活動現場安排原住民族文化儀式「共飲結盟酒」，象徵產業夥伴攜手合作，從單打獨鬥走向資源共享與合作發展，展現金峰鄉凝聚地方力量的決心。

他說，金峰鄉接著將在4月舉辦「2026金峰鄉原生藝術國際博覽會」不只是藝術展覽，更是一項結合文化、生活與產業的地方行動。透過品牌授權與合作機制，希望讓金峰鄉的農特產品、部落文化與旅遊體驗被更多人看見，並進一步轉化為具有市場辨識度的地方品牌。