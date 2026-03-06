台東縣議會秘書長換將 縣府原民處前處長方銘總接任

台東縣議會今舉行新任秘書長布達典禮，由議長吳秀華主持，正式布達方銘總接任縣議會秘書長。縣長饒慶鈴率縣府一級主管到場觀禮，與多位議員及議會同仁共同見證，場面莊重隆重，也展現了府會之間良好的互動與合作關係。

吳秀華表示，方銘總公務歷練完整，自基層主計人員做起，公職生涯長達43年，曾任縣府主計處副處長、原住民行政處處長及參議等重要職務，從財政專業到行政整合皆具深厚經驗。她強調，方為人誠懇穩重，溝通協調能力佳，相信憑藉豐富的行政經驗，將協助議會運作更順暢。

方銘總說，未來將秉持專業、效率與服務精神，全力協助議長及議員推動各項議事工作，並與議會同仁攜手合作，確保行政運作順暢，為台東縣政發展盡一份心力。