快訊

經典賽Live／2局上鄭浩均被攻佔滿壘 大谷翔平滿貫砲

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

台東受颱風重創國有耕地租金減7成 9800戶農民減壓

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東去年接連遭受強風與豪雨侵襲，造成農業損失嚴重，國產署正式函復表示台東國有農業用地租金將比照縣府標準減收7成，減輕農民負擔。圖／立委陳瑩辦公室提供
台東去年接連遭受強風與豪雨侵襲，造成農業損失嚴重，國產署正式函復表示台東國有農業用地租金將比照縣府標準減收7成，減輕農民負擔。圖／立委陳瑩辦公室提供

台東去年接連遭受強風與豪雨侵襲，造成農業損失嚴重。縣長饒慶鈴日前宣布，縣有耕地114年度全年租金減收7成，約380戶承租農民受惠。立委陳瑩莊瑞雄也向財政部國有財產署關心國有耕地減租情形，國產署正式函復表示國有農業用地租金將比照縣府標準減收7成，減輕農民負擔。

陳瑩表示，依據國產署日前函文說明，台東縣去年度因屬全縣性災害，經縣府耕地租佃委員會決議減徵70%，國產署南區分署台東辦事處也將依相同成數辦理減租。統計顯示，國產署經管台東縣農作地、畜牧地、養殖地及耕地等農業用地，共有9808戶租約適用減租措施，面積約8063公頃；原應收租金新台幣近2千5百萬元，減收金額達1千7百餘萬元。

她指出，去年多次颱風侵襲台灣，其中楊柳颱風更造成台東農業重大損失，風災與豪雨導致農作歉收，也增加運輸與生產成本，對農民生計造成雙重壓力。此次國產署比照地方政府減租，農民無須提出申請，由主管機關依公告辦理，程序簡便，也減輕農民負擔。

她也回顧指出，去年災害發生後，她第一時間要求農業部加速辦理農損認定與現金救助，並從寬、從速協助農民申請補助與低利貸款，讓受創農戶能儘快復耕、恢復生產。她強調，許多農民長年承租公有土地耕作維生，一旦遭遇天災，收成銳減卻仍須負擔固定租金，壓力沉重，減租就是陪伴農民一起渡過難關。

莊瑞雄則表示，去年颱風頻繁重創台東農業，許多農友不僅面臨農作損失，後續生產與運輸成本也大幅增加，生活壓力沉重。他指出，不少農民仰賴承租公有土地維持家庭生計，若在收成銳減情況下仍需負擔全額租金，無疑是雪上加霜。

莊瑞雄說，因此他與陳瑩持續向中央爭取，要求國產署國有耕地租金應比照縣府標準減收7成。此次減租措施適用面積超過8千公頃，近萬戶農民受惠，減輕超過1,700萬元租金負擔，且由機關主動辦理，免除繁瑣申請程序。他強調，政府應在人民最困難時伸出援手，中央與地方攜手合作，才能成為農民安心復耕的後盾。

農業部 台東 颱風 莊瑞雄 租金 農民 陳瑩

延伸閱讀

內政部估婚育宅117年達4.2萬戶 租補加碼14萬戶受惠

中國基礎養老金年增不到百元 農民養老仍難

房屋出租享優惠稅率 竹市稅務局提醒申請期限至23日

回響／友善圍網防鳥害 苗縣將補助

相關新聞

基隆強化公廁巡查打造友善觀光環境 列管改善率逾9成

基隆市環保局針對重要交通節點、觀光景點及公共場域公廁，加強巡查與清潔維護作業，透過即時通報及改善機制，提升公廁管理效率。統計去年9月至12月期間，完成列管公廁巡查巡查，共發現缺失409件，其中已完成改善396件，改善率達96.82%。

台東國有耕地減租9,808戶農民受惠 陳瑩：陪伴農民渡過難關

去年台東地區接連遭受強風豪雨侵襲，造成全縣農業嚴重受損。台東縣長饒慶鈴日前宣布，2025年縣有耕地全年租金減收7成，約380戶受惠。立委陳瑩與莊瑞雄同步向財政部國有財產署關心中央主管國有耕地減租情形，國產署正式函復表示，2025年度台東縣國有農業用地租金將比照縣府標準減收7成，中央地方同步協力，減輕農民負擔。

台東縣議會秘書長換將 縣府原民處前處長方銘總接任

台東縣議會今舉行新任秘書長布達典禮，由議長吳秀華主持，正式布達方銘總接任縣議會秘書長。縣長饒慶鈴率縣府一級主管到場觀禮，與多位議員及議會同仁共同見證，場面莊重隆重，也展現了府會之間良好的互動與合作關係。

台東受颱風重創國有耕地租金減7成 9800戶農民減壓

台東去年接連遭受強風與豪雨侵襲，造成農業損失嚴重。縣長饒慶鈴日前宣布，縣有耕地114年度全年租金減收7成，約380戶承租農民受惠。立委陳瑩與莊瑞雄也向財政部國有財產署關心國有耕地減租情形，國產署正式函復表示國有農業用地租金將比照縣府標準減收7成，減輕農民負擔。

民團質疑謝國樑四接案態度軟化 基市府：絕非所指單純為回饋金

守護外木山行動小組今天發出聲明，指市長謝國樑日前發言顯示，他守護基隆市民健康及捍衛海洋環境與基隆港永續發展的態度「明顯軟化」，甚至有以回饋金交換的暗示，令人失望。基隆市政府回應表示，市府談論的是在確保安全無虞的前提下，回饋基隆該發展第高科技產業電力，目的是帶動高科技就業，絕非小組所指單純回饋金，兩者完全不同。

台東慢旅再升級！30家業者獲補助 永續觀光輕鬆上手

為持續推動永續觀光、協助在地產業低碳轉型，台東縣政府今舉辦「2026台東永續觀光產業輔導」遴選說明會，將遴選30家旅宿、餐飲及相關業者，提供總額300萬元產業輔導補貼，鼓勵業者以永續理念提升服務與經營品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。