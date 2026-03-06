台東受颱風重創國有耕地租金減7成 9800戶農民減壓

台東去年接連遭受強風與豪雨侵襲，造成農業損失嚴重。縣長饒慶鈴日前宣布，縣有耕地114年度全年租金減收7成，約380戶承租農民受惠。立委陳瑩與莊瑞雄也向財政部國有財產署關心國有耕地減租情形，國產署正式函復表示國有農業用地租金將比照縣府標準減收7成，減輕農民負擔。

陳瑩表示，依據國產署日前函文說明，台東縣去年度因屬全縣性災害，經縣府耕地租佃委員會決議減徵70%，國產署南區分署台東辦事處也將依相同成數辦理減租。統計顯示，國產署經管台東縣農作地、畜牧地、養殖地及耕地等農業用地，共有9808戶租約適用減租措施，面積約8063公頃；原應收租金新台幣近2千5百萬元，減收金額達1千7百餘萬元。

她指出，去年多次颱風侵襲台灣，其中楊柳颱風更造成台東農業重大損失，風災與豪雨導致農作歉收，也增加運輸與生產成本，對農民生計造成雙重壓力。此次國產署比照地方政府減租，農民無須提出申請，由主管機關依公告辦理，程序簡便，也減輕農民負擔。

她也回顧指出，去年災害發生後，她第一時間要求農業部加速辦理農損認定與現金救助，並從寬、從速協助農民申請補助與低利貸款，讓受創農戶能儘快復耕、恢復生產。她強調，許多農民長年承租公有土地耕作維生，一旦遭遇天災，收成銳減卻仍須負擔固定租金，壓力沉重，減租就是陪伴農民一起渡過難關。

莊瑞雄則表示，去年颱風頻繁重創台東農業，許多農友不僅面臨農作損失，後續生產與運輸成本也大幅增加，生活壓力沉重。他指出，不少農民仰賴承租公有土地維持家庭生計，若在收成銳減情況下仍需負擔全額租金，無疑是雪上加霜。

莊瑞雄說，因此他與陳瑩持續向中央爭取，要求國產署國有耕地租金應比照縣府標準減收7成。此次減租措施適用面積超過8千公頃，近萬戶農民受惠，減輕超過1,700萬元租金負擔，且由機關主動辦理，免除繁瑣申請程序。他強調，政府應在人民最困難時伸出援手，中央與地方攜手合作，才能成為農民安心復耕的後盾。