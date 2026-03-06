聽新聞
花64線瑞港公路因豪雨多處坍方 下午預警性封路
花64線瑞港公路部分路段受豪雨影響出現土石坍方，因持續間歇性降雨，施工廠商無法進駐搶通。當地鄉公所考量民眾行車安全，經評估，今天下午2時起預警性封閉道路。
瑞港公路為貫穿海岸山脈的鄉道，連接縱谷的瑞穗鄉與濱海的豐濱鄉，是奇美部落族人主要聯外道路。
受豪雨影響，瑞港公路20公里至24公里路段出現大量泥沙及落石情形，影響車輛通行，經瑞穗鄉及豐濱鄉公所決定，今天下午2時起實施預警性封閉，禁止車輛及行人通行。
公所表示，施工廠商目前暫時無法進場清理，後續開放時間將視天候及道路安全狀況，另行公告。
鳳林警分局配合公所決議，封閉期間由瑞穗分駐所、奇美派出所及港口派出所協助道路管制，於瑞港公路主要出入口設置警示標誌及交通錐，避免民眾行經山區發生危險。
