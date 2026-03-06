民團質疑謝國樑四接案態度軟化 基市府：絕非所指單純為回饋金

守護外木山行動小組今天發出聲明，指市長謝國樑日前發言顯示，他守護基隆市民健康及捍衛海洋環境與基隆港永續發展的態度「明顯軟化」，甚至有以回饋金交換的暗示，令人失望。基隆市政府回應表示，市府談論的是在確保安全無虞的前提下，回饋基隆該發展第高科技產業電力，目的是帶動高科技就業，絕非小組所指單純回饋金，兩者完全不同。

謝國樑日前表示，台電若能與縣市政府建立回饋地方產業電力的機制，電廠就不會變成嫌惡設施，並希望基隆「四接案」能成為很好的範例。

守護外木山行動小組召集人王醒之今天表示，謝國樑的發言對長期反對協和四接的基隆市民來說無疑是「跳票」警訊，謝論述仍以「安全」為前提，相信他不至於會為台電區區的回饋金在市長大選前公然撕毀自己過去親自簽署的政治支票，「拍賣」掉基隆港未來營運、港市國防安全或永續海洋生態。

針對守護外木山行動小組的聲明，基隆市政府副發言人鍾明回應，市府一直以來皆尊重守護外木山行動小組對於四接的立場，除依要求成立四接安全委員會，更主動提供安全及減災措施會議的完整記錄給予守護外木山行動小組。

鍾明說，安全是市府最重要的訴求，市府談論的是在確保安全無虞的前提下，回饋基隆該發展之高科技產業電力，目的是帶動高科技就業，絕非小組所指單純回饋金，兩者完全不同。

鍾明表示，基隆市府一直以來都以最高標準檢視四接，也會持續配合守護外木山行動小組的需求及想法。希望各界共同來關心基隆的產業發展及生態平衡。