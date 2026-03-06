聽新聞
0:00 / 0:00
台東慢旅再升級！30家業者獲補助 永續觀光輕鬆上手
為持續推動永續觀光、協助在地產業低碳轉型，台東縣政府今舉辦「2026台東永續觀光產業輔導」遴選說明會，將遴選30家旅宿、餐飲及相關業者，提供總額300萬元產業輔導補貼，鼓勵業者以永續理念提升服務與經營品質。
縣長饒慶鈴表示，去年輔導20家旅宿、4家餐飲、4家遊程業者，以及文創與伴手禮業者各1家，協助完成永續認證、碳足跡盤查、環境設備升級及綠色行銷等行動模組，共累積逾90組，成功上架11條慢旅主題遊程，吸引5000人次以上參與，創造超過2000萬元觀光消費效益。
觀光旅遊處長卜敏正進一步指出，去年共有6家業者、10個場域通過國際永續旅遊認證「GTS好旅行標章」查核，其中「晉領號賞鯨」與「布客森林民宿」更取得銀級標章肯定，顯示台東觀光產業正逐步與國際接軌，展現永續實力。
今年的「2026台東永續觀光產業輔導」遴選計畫受理報名，即日起至3月19日晚上11點59分，申請對象涵蓋縣內食、住、行、購、樂等觀光旅遊相關產業。
計畫將業者分為種子型與積極型補貼對象，並提供國際永續認證補貼，每家入選業者可獲5萬元至18萬元輔導補貼，並同步提供顧問輔導、永續轉型支持、品牌行銷協助及進修課程，幫助業者強化經營能力與永續經營理念。
觀光旅遊處表示，有意參加的業者可完成申請資料與佐證文件後，寄ZZTaitung@gmail.com，詳細資訊及範本可至台東縣政府觀光發展處官網或台東慢旅粉專查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。