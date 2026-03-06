台東慢旅再升級！30家業者獲補助 永續觀光輕鬆上手

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣政府今舉辦「2026台東永續觀光產業輔導」遴選說明會，將遴選30家旅宿、餐飲及相關業者，提供總額300萬元產業輔導補貼，提升服務與經營品質。圖／台東縣政府提供
台東縣政府今舉辦「2026台東永續觀光產業輔導」遴選說明會，將遴選30家旅宿、餐飲及相關業者，提供總額300萬元產業輔導補貼，提升服務與經營品質。圖／台東縣政府提供

為持續推動永續觀光、協助在地產業低碳轉型，台東縣政府今舉辦「2026台東永續觀光產業輔導」遴選說明會，將遴選30家旅宿、餐飲及相關業者，提供總額300萬元產業輔導補貼，鼓勵業者以永續理念提升服務與經營品質。

縣長饒慶鈴表示，去年輔導20家旅宿、4家餐飲、4家遊程業者，以及文創與伴手禮業者各1家，協助完成永續認證、碳足跡盤查、環境設備升級及綠色行銷等行動模組，共累積逾90組，成功上架11條慢旅主題遊程，吸引5000人次以上參與，創造超過2000萬元觀光消費效益。

觀光旅遊處長卜敏正進一步指出，去年共有6家業者、10個場域通過國際永續旅遊認證「GTS好旅行標章」查核，其中「晉領號賞鯨」與「布客森林民宿」更取得銀級標章肯定，顯示台東觀光產業正逐步與國際接軌，展現永續實力。

今年的「2026台東永續觀光產業輔導」遴選計畫受理報名，即日起至3月19日晚上11點59分，申請對象涵蓋縣內食、住、行、購、樂等觀光旅遊相關產業。

計畫將業者分為種子型與積極型補貼對象，並提供國際永續認證補貼，每家入選業者可獲5萬元至18萬元輔導補貼，並同步提供顧問輔導、永續轉型支持、品牌行銷協助及進修課程，幫助業者強化經營能力與永續經營理念。

觀光旅遊處表示，有意參加的業者可完成申請資料與佐證文件後，寄ZZTaitung@gmail.com，詳細資訊及範本可至台東縣政府觀光發展處官網或台東慢旅粉專查詢。

台東縣去年共有6家業者、10個場域通過國際永續旅遊認證「GTS好旅行標章」查核。圖／台東縣政府提供
台東縣去年共有6家業者、10個場域通過國際永續旅遊認證「GTS好旅行標章」查核。圖／台東縣政府提供

台東 饒慶鈴 觀光

謝國樑四接態度軟化？民團今聲明警告：別貪回饋金小利

基隆市長謝國樑日前表示台電若能與縣市政府建立回饋地方產業電力的機制，電廠就不會變成嫌惡設施，並希望基隆「四接案」能成為很好的範例。守護外木山行動小組今天發出聲明，指謝市長發言顯示，他守護基隆市民健康及捍衛海洋環境與基隆港永續發展的態度「明顯軟化」，甚至有以回饋金交換的暗示，令人失望。

等了3年終於來了！台東海端幸福巴士今發車 15部落不再怕沒車

台東縣海端鄉長期受限於地形與交通條件，部分部落交通不便。為改善偏鄉運輸問題，公所向公路局爭取「幸福巴士」計畫補助，並於今天通車正式上路營運。隨著5條全新路線啟動，深入客運難以到達的部落據點，全鄉公共運輸涵蓋率正式達到百分之百，補足「最後一哩路」。

大雨襲蘇花 台9線和仁到崇德才搶通 台9丁蘇澳到東澳又封路

東北季風影響，昨晚起蘇花路廊降下大雨，台9線和仁到崇德段一度預警性封路，今天凌晨才搶通，台9丁線蘇澳到東澳路段今天又因土石坍流阻斷交通，公路局正積極搶修，預計今天上午9時30分前搶通。

蘇花大清水明隧道土石清除 和仁至崇德凌晨恢復通行

東北季風帶來大雨，蘇花路廊大清水明隧道昨晚發生土石坍流，公路局預警性封閉和仁到崇德路段；雨勢趨緩後，立即派出人員及機具搶修，已在今天凌晨開放，採單線雙向機動管制通行。

宜縣議會秘書「失蹤」 一家3口赴陸

宜蘭縣議會秘書黃毓恒連同妻、兒一家三口人間蒸發，震驚地方。經查三人已經出境，黃毓恆一月二十六日離台，妻、兒二月十二日也出境，先後前往中國大陸，是否有再轉往他國，尚待追查。有傳言指他舉家逃離是為了躲債，但消息傳出後無人上門討債，確實原因仍須調查。

