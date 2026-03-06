謝國樑四接態度軟化？民團今聲明警告：別貪回饋金小利

基隆市長謝國樑日前表示台電若能與縣市政府建立回饋地方產業電力的機制，電廠就不會變成嫌惡設施，並希望基隆「四接案」能成為很好的範例。守護外木山行動小組今天發出聲明，指謝市長發言顯示，他守護基隆市民健康及捍衛海洋環境與基隆港永續發展的態度「明顯軟化」，甚至有以回饋金交換的暗示，令人失望。

守護外木山行動小組提出2022年10月21日第一次市長選舉前，謝國樑曾簽名的承諾書：「如當選基隆市長，將代表基隆市政府積極促使台電提出更友善之替代方案，將協和電廠轉型為地熱、生質能等再生能源電廠，減少基隆市空污，使基隆市成為低碳城市，並捍衛基隆海洋環境與基隆港永續發展」。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，謝國樑的發言對長期反對協和四接的基隆市民來說無疑是「跳票」警訊，謝論述仍以「安全」為前提，相信他不至於會為台電區區的回饋金在市長大選前公然撕毀自己過去親自簽署的政治支票，「拍賣」掉基隆港未來營運、港市國防安全或永續海洋生態。

王醒之指出，台灣各種能源的開發或嫌惡設施的設立，都是從弱勢區域或弱勢族群開刀。光是東北角海岸線五座發電廠就是血淋淋的證明。基隆市的受害最深，是化石燃料發電的重災區：基隆市的肺、支氣管及氣管癌的發生率是本島第七高的縣市。除空汙外，連協和電廠長期土壤嚴重汙染，重金屬、總石油碳氫化合物超標數倍乃至數十倍，更是血淋淋的事實。

王醒之批評協和四接的錯誤選址更是直接把港市安全推上了兩岸地緣政治的最前線，設置兩座16萬公秉的巨型燃氣儲槽緊鄰於軍港旁，無疑將成為軍事焦點，「軟土深掘的政策決定，把基隆人當成塑膠。」

基隆市議員陳冠羽說，能源政策不應只停留在「北部需要電力」的單一論述，更必須正視地方所承擔的風險與城市發展之間是否對等。

基隆野鳥學會理事長鄭暐表示，謝市長若僅將目光鎖定在「回饋金」或「產業電力補貼」，忽略對海洋生態、環境正義及自然景觀的永久性破壞，是嚴重的失職與監督缺位。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，謝市長不應被台電回饋的蠅頭小利魅惑，鬆動對市民健康安全的堅持；應串聯北北基宜等鄰近縣市首長共同提出節能、再生能源規畫，降低對進口化石燃料的依賴。