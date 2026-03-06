快訊

等了3年終於來了！台東海端幸福巴士今發車 15部落不再怕沒車

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣海端鄉為改善偏鄉運輸問題，公所向公路局爭取「幸福巴士」計畫補助，並於今天通車正式上路營運。圖／讀者提供
台東縣海端鄉為改善偏鄉運輸問題，公所向公路局爭取「幸福巴士」計畫補助，並於今天通車正式上路營運。圖／讀者提供

台東縣海端鄉長期受限於地形與交通條件，部分部落交通不便。為改善偏鄉運輸問題，公所向公路局爭取「幸福巴士」計畫補助，並於今天通車正式上路營運。隨著5條全新路線啟動，深入客運難以到達的部落據點，全鄉公共運輸涵蓋率正式達到百分之百，補足「最後一哩路」。

鄉長胡金至表示，海端地處山區，轄內利稻、霧鹿、下馬等部落過去缺乏公車服務，居民外出往往需自行開車或仰賴親友接送，交通相當不便。加上山區道路常因颱風、地震或豪雨影響，一旦交通受阻，部落甚至可能形同孤島。

他說，公所歷時3年籌備交通改善方案，曾嘗試以醫療巴士接駁，但服務功能有限，如今透過「幸福巴士」計畫，終於將全鄉6村15個部落納入交通路網，讓交通服務更完善。

村民幽默語氣表示，偏鄉部落幅員遼闊，居民聚會活動多，以往偶爾會看到有人酒後在路上「倒來倒去」，如今有了幸福巴士，只要事先預約，「一通電話就能載你回家」，不僅方便，也能降低酒駕或路倒的風險，讓部落交通更安全。

通車典禮結束後，現場也安排民眾試乘，路線從海端體育館至海端國中。多位鄉親體驗後表示，車輛行駛平穩、車身高度適中，長者上下車較為輕鬆，整體乘坐感受良好。鄉親也指出，過去搭乘客運必須配合固定班次時間，如今幸福巴士機動性更高，加上全票25元、半票13元的銅板價，對沒有固定收入的長輩相當友善。

高雄區監理所所長馮靜滿指出，改善偏鄉交通一直是公路局的重要政策方向。該案共補助營運費用、車機租賃、站牌建置及行銷推廣等經費約271萬元，由營運單位投入4輛9人座營業小客車提供服務。

新設路線包括「海端－廣原長青樂活線」、「新武－海端學生線」、「崁頂－加拿部落線」、「海中宿舍線」以及「彈性預約生活線」，其中預約生活線須於搭乘前2日透過電話或LINE完成預約。

馮靜滿表示，在中央與地方合作推動下，海端鄉公共運輸涵蓋率已達100%，未來也將依據鄉民實際搭乘需求持續滾動檢討與調整，讓偏鄉居民能享有更完善且友善的公共運輸服務。

台東縣海端鄉隨著5條全新路線啟動，深入客運難以到達的部落據點，全鄉公共運輸涵蓋率正式達到百分之百，補足「最後一哩路」。圖／讀者提供
台東縣海端鄉隨著5條全新路線啟動，深入客運難以到達的部落據點，全鄉公共運輸涵蓋率正式達到百分之百，補足「最後一哩路」。圖／讀者提供

