蘇花大清水明隧道土石清除 和仁至崇德凌晨恢復通行

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
台9線蘇花路廊明隧道昨晚一度土石坍流，造成和仁到崇德段預警性封閉，今天凌晨已搶通，恢復通行。圖／公路局提供
台9線蘇花路廊明隧道昨晚一度土石坍流，造成和仁到崇德段預警性封閉，今天凌晨已搶通，恢復通行。圖／公路局提供

東北季風帶來大雨，蘇花路廊大清水明隧道昨晚發生土石坍流，公路局預警性封閉和仁到崇德路段；雨勢趨緩後，立即派出人員及機具搶修，已在今天凌晨開放，採單線雙向機動管制通行。

蘇花路廊昨晚下大雨，一個小時雨量就達90毫米，造成台9線159.4公里處的大清水明隧道路段土石坍流，影響車輛通行，公路局東區養護工程分局宣布晚間9時30分起，和仁到崇德（154.7K至165.7K）路段預警性封閉，只出不進。

現場雨勢趨緩後，公路局立即派出人員及機具進駐現場辦理搶修及道路清理作業，巡視路況正常後，今天凌晨零時已開放通行，但為進一步清理，搶通初期採單線雙向機動管制通行。

公路局表示，因夜間仍有強降雨的機率，還是有致災風險，和仁到崇德段將視雨情及路況，不排除仍有預警性封路的可能性。

