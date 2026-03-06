岩盤、土方問題 基隆生命典藏館延宕

基隆市立納骨塔老舊且結構有安全疑慮，市府投入五億經費改建為生命典藏館，卻因「土方之亂」等問題導致進度延宕。反觀北市和中央協調後，首件都更案土方案已於三月初完成推薦。

基隆市立納骨塔已啟用四十年以上，因老舊漏水，且骨灰櫃設計為開放式櫃位、沒有櫃門，又缺乏無障礙設施，還有外牆磁磚剝落等情形，市府改建為六樓鋼筋混凝土做為生命典藏館，最高可容納五萬餘格櫃。

工程原預定今年十二月完工，但因岩盤位置和原先設計不同，加上全台「土方之亂」波及，議會市政考察昨前往了解。市府秘書長方定安說，施工發現岩盤位置和設計有落差，土方清運也有狀況；民政處長呂謦煒說，目前進度百分之十八，其中全台「土方之亂」也影響土石清運，台北港土方塞車及送請ＳＧＳ檢驗時間，導致部分土石暫置工區內，延至明年三月完工。

北市首件都更案 土方推薦進台北港

不過，北市府和中央協調後，都更、危老案獲推薦，廢土可直送台北港處理，以解決後端去化量能不足的困境。北市更新處表示，申請人提供ＳＧＳ驗土報告、紅火蟻檢測報告及工程基本資料並繳交保證金，經台北港確認後，核發土方交換案啟動通知書，即可產製土方聯單並向建管處辦理，目前首件都更案件已推薦並進入台北港申請收容。