岩盤、土方問題 基隆生命典藏館延宕

聯合報／ 記者游明煌林佳彣／連線報導
基隆生命典藏館因岩盤及土方之亂波及，進度落後，延至明年3月完工。記者游明煌／攝影
基隆生命典藏館因岩盤及土方之亂波及，進度落後，延至明年3月完工。記者游明煌／攝影

基隆市立納骨塔老舊且結構有安全疑慮，市府投入五億經費改建為生命典藏館，卻因「土方之亂」等問題導致進度延宕。反觀北市和中央協調後，首件都更案土方案已於三月初完成推薦。

基隆市立納骨塔已啟用四十年以上，因老舊漏水，且骨灰櫃設計為開放式櫃位、沒有櫃門，又缺乏無障礙設施，還有外牆磁磚剝落等情形，市府改建為六樓鋼筋混凝土做為生命典藏館，最高可容納五萬餘格櫃。

工程原預定今年十二月完工，但因岩盤位置和原先設計不同，加上全台「土方之亂」波及，議會市政考察昨前往了解。市府秘書長方定安說，施工發現岩盤位置和設計有落差，土方清運也有狀況；民政處長呂謦煒說，目前進度百分之十八，其中全台「土方之亂」也影響土石清運，台北港土方塞車及送請ＳＧＳ檢驗時間，導致部分土石暫置工區內，延至明年三月完工。

北市首件都更案 土方推薦進台北港

不過，北市府和中央協調後，都更、危老案獲推薦，廢土可直送台北港處理，以解決後端去化量能不足的困境。北市更新處表示，申請人提供ＳＧＳ驗土報告、紅火蟻檢測報告及工程基本資料並繳交保證金，經台北港確認後，核發土方交換案啟動通知書，即可產製土方聯單並向建管處辦理，目前首件都更案件已推薦並進入台北港申請收容。

403地震將滿2年 卓榮泰勘查太魯閣、中橫修復進度

403地震造成太魯閣園區、中橫公路嚴重受創，連帶影響花蓮觀光，業者期待先開放長春祠等災損輕微景點。行政院長卓榮泰今天現勘了解災後復原進度，相關單位簡報指出，長春祠步道初步復原，但邊坡仍有落石風險；另，明年8月中橫災修到一個階段，是否增加放行時段可再討論。

台東鐵花市集傳熄燈 攤商擬抗議

台東市舊站特區邁入轉型關鍵階段，縣府依整體發展藍圖推動空間改善與機能整合工程，期望打造兼具文化展演、休閒遊憩、觀光服務與文創產業能量的複合型場域，近日傳出鐵花村鐵花星光市集與微光集廣場將陸續撤離熄燈，引發攤商反彈，不排除陳情抗議。

宜縣議會秘書「失蹤」 一家3口赴陸

宜蘭縣議會秘書黃毓恒連同妻、兒一家三口人間蒸發，震驚地方。經查三人已經出境，黃毓恆一月二十六日離台，妻、兒二月十二日也出境，先後前往中國大陸，是否有再轉往他國，尚待追查。有傳言指他舉家逃離是為了躲債，但消息傳出後無人上門討債，確實原因仍須調查。

蘇花沿線大雨…大清水明隧道土石坍流 和仁到崇德急封路

蘇花山區今晚下起大雨，蘇花路廊159.4公里處大清水明隧道路段出現土石坍流情形，公路局緊急宣布，和仁到崇德路段實施預警性道路封閉，採只出不進，視現場雨勢及道路狀況恢復放行。

基隆七堵苗圃12日植樹節3發票兌1樹苗 每人限3株共5千株

基隆市府苗圃每年培育約3萬5千株樹苗，提供各機關、學校、社區及鄰里申請辦理綠美化工作，今年3月12日植樹節在七堵苗圃辦理苗木兌換活動，民眾憑3張發票兌換1株苗木、每人限領3株，預計5000株，送完為止。

