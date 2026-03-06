聽新聞
宜縣議會秘書「失蹤」 一家3口赴陸

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳失聯，兒子未上學被通報中輟，連同妻子「一家三口」人間蒸發。經查最新消息，黃家三人已經出境，分成兩梯次飛往大陸。圖／翻攝黃毓恒臉書
宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳失聯，兒子未上學被通報中輟，連同妻子「一家三口」人間蒸發。經查最新消息，黃家三人已經出境，分成兩梯次飛往大陸。圖／翻攝黃毓恒臉書

宜蘭縣議會秘書黃毓恒連同妻、兒一家三口人間蒸發，震驚地方。經查三人已經出境，黃毓恒一月二十六日離台，妻、兒二月十二日也出境，先後前往中國大陸，是否有再轉往他國，尚待追查。有傳言指他舉家逃離是為了躲債，但消息傳出後無人上門討債，確實原因仍須調查。

五十一歲的黃毓恒曾任警職，為人客氣、工作認真、喜歡結交朋友及投資，但擔任刑警期間背負債務也曾搞失蹤，最後由黃父處理；之後他辭去公職，十年前曾有意參選礁溪鄉長，在林聰賢擔任縣長時，在消防局擔任府會聯絡人，二○一九年至宜蘭縣議會服務。

近期黃毓恒因長期曠職即將遭議會記過免職，前一天忽然以「個人健康狀況不佳」請辭；就讀國二的兒子未到校上課，也被通報中輟。據了解，黃毓恒近一年經常請假，不過去年十一月及十二月間請假並未住院，懷疑是去處理個人事務。

據議會查訪得知，黃家三人沒在台灣過年，二月二十二日開學前一天，黃通知學校要幫孩子轉學，當時已不在台灣；他前天透過臉書傳出筆簽名及按指紋辭職書，也是從境外傳真。

縣議會驚覺事態嚴重卻聯絡不上人，派人前往黃家查看卻大門深鎖，黃毓恒的父親也不清楚兒子去了哪裡，急得報案。

有傳言指黃毓恒喜歡做生意、出門以名車代步，以妻子的名義投資，包括與人合夥蓋房、經營遊覽車公司，生物科技ＡＩ養蝦、培育香菇及投入物聯網等，外界研判可能投資失利導致。

