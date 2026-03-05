快訊

美股早盤／道瓊下跌逾400點 財報亮眼激勵博通逆勢漲逾4%

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇花沿線大雨…大清水明隧道土石坍流 和仁到崇德急封路

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
台9線蘇花公路沿線強降雨，和仁到崇德段晚間緊急預警性封路。圖／資料照片、新城警分局提供
台9線蘇花公路沿線強降雨，和仁到崇德段晚間緊急預警性封路。圖／資料照片、新城警分局提供

蘇花山區今晚下起大雨，蘇花路廊159.4公里處大清水明隧道路段出現土石坍流情形，公路局緊急宣布，和仁到崇德路段實施預警性道路封閉，採只出不進，視現場雨勢及道路狀況恢復放行。

公路局晚間表示，受東北季風強對流回波強降雨影響，台9線159.4k大清水明隧道路段已有土石坍流情形，台9線154.7K至165.7K，即和仁至崇德間路段，今晚9時40分起實施預警性道路封閉。

公路局東區養護工程分局提醒，強降雨期間，山區公路易發生坍方、落石，非必要請避免進入山區道路，可運用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播，掌握路況訊息。

東北季風 蘇花路廊 強降雨

延伸閱讀

致災性大雷雨來襲！2縣市發布豪雨特報 「一路下到明清晨」慎防積水

403地震將滿2年 卓榮泰勘查太魯閣、中橫修復進度

蘇花絕景和仁至大清水段廢線 觀光業者促改朝聖之路

冷眼集／觀光立國 保不住一段舊蘇花

相關新聞

403地震將滿2年 卓榮泰勘查太魯閣、中橫修復進度

403地震造成太魯閣園區、中橫公路嚴重受創，連帶影響花蓮觀光，業者期待先開放長春祠等災損輕微景點。行政院長卓榮泰今天現勘了解災後復原進度，相關單位簡報指出，長春祠步道初步復原，但邊坡仍有落石風險；另，明年8月中橫災修到一個階段，是否增加放行時段可再討論。

台東鐵花市集傳熄燈 攤商擬抗議

台東市舊站特區邁入轉型關鍵階段，縣府依整體發展藍圖推動空間改善與機能整合工程，期望打造兼具文化展演、休閒遊憩、觀光服務與文創產業能量的複合型場域，近日傳出鐵花村鐵花星光市集與微光集廣場將陸續撤離熄燈，引發攤商反彈，不排除陳情抗議。

宜蘭「羅莊櫻花步道」粉紅盛宴登場 3月限定免費導覽櫻花接力綻放

被譽為平地最美櫻花線的宜蘭「羅莊櫻花步道」揭開櫻花季序幕。羅東鎮公所為推動知性賞櫻，3月份周六及周日，各規劃上午及下午的免費志工導覽，讓遊客不僅賞花，更能走讀在地人文，鎮長吳秋齡邀請全國民眾來到羅莊，感受粉白交織的春日浪漫。

蘇花沿線大雨…大清水明隧道土石坍流 和仁到崇德急封路

蘇花山區今晚下起大雨，蘇花路廊159.4公里處大清水明隧道路段出現土石坍流情形，公路局緊急宣布，和仁到崇德路段實施預警性道路封閉，採只出不進，視現場雨勢及道路狀況恢復放行。

基隆七堵苗圃12日植樹節3發票兌1樹苗 每人限3株共5千株

基隆市府苗圃每年培育約3萬5千株樹苗，提供各機關、學校、社區及鄰里申請辦理綠美化工作，今年3月12日植樹節在七堵苗圃辦理苗木兌換活動，民眾憑3張發票兌換1株苗木、每人限領3株，預計5000株，送完為止。

金屬中心「共榮嘉年華」今起登場 展現逾一甲子技術能量

金屬工業研究發展中心創立63周年，今起舉行為期3天的「金工顧產業 共榮嘉年華」，展示逾一甲子的研發能量，經濟部政務次長何晉滄看好金工中心在醫材、無人機、國防航太、綠能轉型及新材料領域等前景，期許發揮在地創新引擎角色，提升台灣在全球供應鏈價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。