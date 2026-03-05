聽新聞
0:00 / 0:00
蘇花沿線大雨…大清水明隧道土石坍流 和仁到崇德急封路
蘇花山區今晚下起大雨，蘇花路廊159.4公里處大清水明隧道路段出現土石坍流情形，公路局緊急宣布，和仁到崇德路段實施預警性道路封閉，採只出不進，視現場雨勢及道路狀況恢復放行。
公路局晚間表示，受東北季風強對流回波強降雨影響，台9線159.4k大清水明隧道路段已有土石坍流情形，台9線154.7K至165.7K，即和仁至崇德間路段，今晚9時40分起實施預警性道路封閉。
公路局東區養護工程分局提醒，強降雨期間，山區公路易發生坍方、落石，非必要請避免進入山區道路，可運用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播，掌握路況訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。