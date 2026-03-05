聽新聞
0:00 / 0:00
基隆七堵苗圃12日植樹節3發票兌1樹苗 每人限3株共5千株
基隆市府苗圃每年培育約3萬5千株樹苗，提供各機關、學校、社區及鄰里申請辦理綠美化工作，今年3月12日植樹節在七堵苗圃辦理苗木兌換活動，民眾憑3張發票兌換1株苗木、每人限領3株，預計5000株，送完為止。
苗木兌換活動每年都大排長龍，供不應求，市府請民眾當天提早到場。12日上午9時至下午3時於七堵苗圃（七堵區東新街126-1號）受理兌換，民眾憑3張今年1-2月、3-4月發票換領苗木1株、每人限領3株，為響應環保不提供提袋。募集的發票活動結束後全數捐贈社福團體。
市府產業發展處長蔡馥嚀說，為推動樹木保護、生物多樣性及城市綠化工作，苗圃每年培育約3萬5仟株樹苗，並於每年10月起至翌年5月提供各機關、學校、社區及鄰里申請辦理綠美化工作，另辦理列管老樹健檢作業。
此次提供的苗木種類有24種，喬木類：楓香、紫薇、山櫻花、青楓、光臘樹、肖楠、苦楝、澳洲茶樹、茄苳、福木、桃花心木、櫸木、杜英、黃連木；灌木類：杜鵑、桂花、茶花、仙丹、梔子花、羅漢松、厚葉石斑木、金英樹、厚葉女貞、鵝掌藤等。
每種苗木照顧方式不同，為提高民眾栽種存舌率，現場安排苗圃工作人員教導民眾植栽技巧及照顧花木的訣竅，想成為綠手指的民眾不要錯過。現場並有國稅局基隆分局、基隆市稅捐處、產業發展處配合政令宣導活動，提供民眾掌握相關民生法規最新動態。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。