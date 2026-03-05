快訊

基隆七堵苗圃12日植樹節3發票兌1樹苗 每人限3株共5千株

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆七堵苗圃12日植樹節3發票兌1樹苗，每人限3株共5000株，圖為往年發兌換情況。圖／市府產發處提供
基隆七堵苗圃12日植樹節3發票兌1樹苗，每人限3株共5000株，圖為往年發兌換情況。圖／市府產發處提供

基隆市府苗圃每年培育約3萬5千株樹苗，提供各機關、學校、社區及鄰里申請辦理綠美化工作，今年3月12日植樹節在七堵苗圃辦理苗木兌換活動，民眾憑3張發票兌換1株苗木、每人限領3株，預計5000株，送完為止。

苗木兌換活動每年都大排長龍，供不應求，市府請民眾當天提早到場。12日上午9時至下午3時於七堵苗圃（七堵區東新街126-1號）受理兌換，民眾憑3張今年1-2月、3-4月發票換領苗木1株、每人限領3株，為響應環保不提供提袋。募集的發票活動結束後全數捐贈社福團體。

市府產業發展處長蔡馥嚀說，為推動樹木保護、生物多樣性及城市綠化工作，苗圃每年培育約3萬5仟株樹苗，並於每年10月起至翌年5月提供各機關、學校、社區及鄰里申請辦理綠美化工作，另辦理列管老樹健檢作業。

此次提供的苗木種類有24種，喬木類：楓香、紫薇、山櫻花、青楓、光臘樹、肖楠、苦楝、澳洲茶樹、茄苳、福木、桃花心木、櫸木、杜英、黃連木；灌木類：杜鵑、桂花、茶花、仙丹、梔子花、羅漢松、厚葉石斑木、金英樹、厚葉女貞、鵝掌藤等。

每種苗木照顧方式不同，為提高民眾栽種存舌率，現場安排苗圃工作人員教導民眾植栽技巧及照顧花木的訣竅，想成為綠手指的民眾不要錯過。現場並有國稅局基隆分局、基隆市稅捐處、產業發展處配合政令宣導活動，提供民眾掌握相關民生法規最新動態。

基隆七堵苗圃12日植樹節3發票兌1樹苗，每人限3株共5000株。圖／市府產發處提供
基隆七堵苗圃12日植樹節3發票兌1樹苗，每人限3株共5000株。圖／市府產發處提供

基隆七堵苗圃12日植樹節3發票兌1樹苗，每人限3株共5000株。圖／市府產發處提供
基隆七堵苗圃12日植樹節3發票兌1樹苗，每人限3株共5000株。圖／市府產發處提供

