經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

403地震將滿2年 卓榮泰勘查太魯閣、中橫修復進度

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
行政院長卓泰榮今天到太魯閣視察園區及中橫公路震災後搶修進度。記者王燕華／攝影
行政院長卓泰榮今天到太魯閣視察園區及中橫公路震災後搶修進度。記者王燕華／攝影

403地震造成太魯閣園區、中橫公路嚴重受創，連帶影響花蓮觀光，業者期待先開放長春祠等災損輕微景點。行政院長卓榮泰今天現勘了解災後復原進度，相關單位簡報指出，長春祠步道初步復原，但邊坡仍有落石風險；另，明年8月中橫災修到一個階段，是否增加放行時段可再討論。

403地震將滿2年，卓榮泰今天下午聽取公路局、太魯閣國家公園管理處簡報，視察長春祠及台8線中橫公路東段修復情況。

公路局長林福山簡報指出，地震造成台8線28處災點，目前還有5處易落石路段，中期復建工程分成4標，已全數開工，預計明年8月前可全數完成；另有中期安全再提升的2標工程，已決標，預計後年4月、7月完工。

中橫公路因施工需求，目前採日間5時段放行，用路人反映很不方便。交通部次長陳彥伯說，若增加開放時間，工程進度恐受拖延，確實兩難，明年8月中期復建完成後可再檢討。

太管處長劉守禮指出，除了地震，風災也加劇破壞，大同大禮、綠水步道等幾處景點逐步修復開放。砂卡礑、白楊步道等受損嚴重，還在評估，至於長春祠遭水淹，雖然完成復原，邊坡仍有落石風險。

花蓮縣觀光處長余明勲反映業者心聲，長春祠災損較輕微，期待相關單位盡快排除安全疑慮後恢復開放，讓遊客走進太魯閣。

卓榮泰說，搶修工程是為了與自然共生、共榮及共存，期待相關單位共同努力，把長春祠還給太魯閣，把太魯閣還給花蓮，把花蓮還給全世界。

太魯閣國家公園震後受損，連帶影響花蓮觀光，在地業者期待盡快排除安全疑慮，先開放長春祠，帶來遊客。記者王燕華／攝影
太魯閣國家公園震後受損，連帶影響花蓮觀光，在地業者期待盡快排除安全疑慮，先開放長春祠，帶來遊客。記者王燕華／攝影

