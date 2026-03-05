邀請土地公參加3月14日「羅東土地公春遊」感恩祈福 擲筊求發財金

宜蘭羅東鎮公所迎接農曆2月初2土地公誕辰舉辦「土地公春遊」，今年春遊時間訂3月14日周六舉行，全程3.7公里，集滿3戳章可兌換平安麵龜及活動宣導品，同時在春遊終點安排「擲筊大賽」，首獎第一名可獲發財金1萬6800元，祈求好運平安一整年。

「土地公春遊」是羅東鎮特別的宗教活動，當天除了中山公園福德廟土地公出遊，民眾也會請出自家的土地公，攜家帶眷跟著遊行，闔家大小感恩土地公庇佑、祈福好運來。

鎮長吳秋齡及鎮民代表會主席邱文生等人今天在羅東中山公園福德廟前，為「土地公春遊，駿馬迎春好運來」進行暖場說明。

吳秋齡表示，活動訂3月14日上午8時30分從中山公園福德廟廣場迎神出發起駕「春遊」，沿途經興東路-中正北路-中正路-中正南路-文化街-興東南路-興東路，回到中山公園福德廟，全程約3.7公里，參加民眾在途中必需完成集滿活動3戳章，可兌換宣導品及平安麵龜，發完為止。

鎮公所特別在春遊終點舉辦「擲筊大賽」，民眾凡集滿活動3戳章即可參加擲筊大賽第一輪抽獎活動（每人限1次），獎項有可參加第二輪擲筊大賽機會券100張及「馬到成功」套幣50組；參加第二輪擲筊民眾，擲筊5次乞得3次聖筊者，晉級第三輪擲筊。

晉級第三輪擲筊民眾，連續擲筊次數最多前10名，第1名可獲發財金1萬6800元，第2名獲發財金5000元，第3名發財金3000元，第4名發財金2000元，第5名至第10名獲發財金1000元，歡迎民眾與家裡土地公攜家帶眷春遊，恭祝福德正神聖誕千秋，祈佑全家大小吉祥平安。

羅東鎮公所迎接農曆2月初2土地公誕辰舉辦「土地公春遊」，全程3.7公里，終點安排「擲筊大賽」，首獎第一名可獲發財金1萬6800元，祈求好運平安一整年。圖／羅東鎮公所提供

羅東鎮公所迎接農曆2月初2土地公誕辰舉辦「土地公春遊」，全程3.7公里，歡迎民眾與家裡的土地公攜家帶眷一起春遊。圖／羅東鎮公所提供

