邀請土地公參加3月14日「羅東土地公春遊」感恩祈福 擲筊求發財金

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
羅東鎮公所迎接農曆2月初2土地公誕辰舉辦「土地公春遊」，祈求好運平安一整年。圖／羅東鎮公所提供
宜蘭羅東鎮公所迎接農曆2月初2土地公誕辰舉辦「土地公春遊」，今年春遊時間訂3月14日周六舉行，全程3.7公里，集滿3戳章可兌換平安麵龜及活動宣導品，同時在春遊終點安排「擲筊大賽」，首獎第一名可獲發財金1萬6800元，祈求好運平安一整年。

「土地公春遊」是羅東鎮特別的宗教活動，當天除了中山公園福德廟土地公出遊，民眾也會請出自家的土地公，攜家帶眷跟著遊行，闔家大小感恩土地公庇佑、祈福好運來。

鎮長吳秋齡及鎮民代表會主席邱文生等人今天在羅東中山公園福德廟前，為「土地公春遊，駿馬迎春好運來」進行暖場說明。

吳秋齡表示，活動訂3月14日上午8時30分從中山公園福德廟廣場迎神出發起駕「春遊」，沿途經興東路-中正北路-中正路-中正南路-文化街-興東南路-興東路，回到中山公園福德廟，全程約3.7公里，參加民眾在途中必需完成集滿活動3戳章，可兌換宣導品及平安麵龜，發完為止。

鎮公所特別在春遊終點舉辦「擲筊大賽」，民眾凡集滿活動3戳章即可參加擲筊大賽第一輪抽獎活動（每人限1次），獎項有可參加第二輪擲筊大賽機會券100張及「馬到成功」套幣50組；參加第二輪擲筊民眾，擲筊5次乞得3次聖筊者，晉級第三輪擲筊。

晉級第三輪擲筊民眾，連續擲筊次數最多前10名，第1名可獲發財金1萬6800元，第2名獲發財金5000元，第3名發財金3000元，第4名發財金2000元，第5名至第10名獲發財金1000元，歡迎民眾與家裡土地公攜家帶眷春遊，恭祝福德正神聖誕千秋，祈佑全家大小吉祥平安。

羅東鎮公所迎接農曆2月初2土地公誕辰舉辦「土地公春遊」，全程3.7公里，終點安排「擲筊大賽」，首獎第一名可獲發財金1萬6800元，祈求好運平安一整年。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮公所迎接農曆2月初2土地公誕辰舉辦「土地公春遊」，全程3.7公里，歡迎民眾與家裡的土地公攜家帶眷一起春遊。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮公所迎接農曆2月初2土地公誕辰舉辦「土地公春遊」，全程3.7公里，終點安排「擲筊大賽」，首獎第一名可獲發財金1萬6800元，祈求好運平安一整年。圖／羅東鎮公所提供
宜蘭羅東鎮公所迎接農曆2月初2土地公誕辰舉辦「土地公春遊」，全程3.7公里，終點安排「擲筊大賽」，首獎第一名可獲發財金1萬6800元，祈求好運平安一整年。圖／羅東鎮公所提供
宜蘭羅東鎮公所迎接農曆2月初2土地公誕辰舉辦「土地公春遊」，全程3.7公里，歡迎民眾與家裡的土地公攜家帶眷一起春遊。圖／羅東鎮公所提供
台東鐵花市集傳熄燈 攤商擬抗議

台東市舊站特區邁入轉型關鍵階段，縣府依整體發展藍圖推動空間改善與機能整合工程，期望打造兼具文化展演、休閒遊憩、觀光服務與文創產業能量的複合型場域，近日傳出鐵花村鐵花星光市集與微光集廣場將陸續撤離熄燈，引發攤商反彈，不排除陳情抗議。

宜蘭「羅莊櫻花步道」粉紅盛宴登場 3月限定免費導覽櫻花接力綻放

被譽為平地最美櫻花線的宜蘭「羅莊櫻花步道」揭開櫻花季序幕。羅東鎮公所為推動知性賞櫻，3月份周六及周日，各規劃上午及下午的免費志工導覽，讓遊客不僅賞花，更能走讀在地人文，鎮長吳秋齡邀請全國民眾來到羅莊，感受粉白交織的春日浪漫。

台日地方友好再添新頁 花蓮豐濱鄉攜手北海道襟裳町簽署交流協定

花蓮縣豐濱鄉公所在台北駐日經濟文化代表處札幌分處促成下，今天與日本北海道襟裳町以視訊方式簽署「友好交流協定」，由豐濱鄉長邱福順與襟裳町長大西正紀完成簽署，正式建立兩地友好關係。

邀請土地公參加3月14日「羅東土地公春遊」感恩祈福 擲筊求發財金

宜蘭羅東鎮公所迎接農曆2月初2土地公誕辰舉辦「土地公春遊」，今年春遊時間訂3月14日周六舉行，全程3.7公里，集滿3戳章可兌換平安麵龜及活動宣導品，同時在春遊終點安排「擲筊大賽」，首獎第一名可獲發財金1萬6800元，祈求好運平安一整年。

宜蘭頭城鎮直播經典賽人潮沸騰 明礁溪國中及運動公園各1場

2026世界棒球經典賽點燃戰火！首場中華隊對戰澳洲隊，宜蘭頭城鎮民廣場今天直播賽事吸引人潮，鎮長蔡文益陪伴民眾觀戰，大聲應援加油。明天下午6時在礁溪國中風雨操場及宜蘭運動公園光電球場，也有縣議員林聰池及縣政府舉辦的應援直播，對戰日本，歡迎到場幫中華隊加油助威。

基隆殯葬所環保金爐5月起收費 121包以上庫錢價格翻倍

基隆市南榮公墓燒紙錢專用環保金爐去年啟用，暫時沒有收費，民政處表示，基於環保、環境永續及維持營運，並考量使用者付費、抑制過度焚燒、現場作業簡化及效益等綜合因素規畫，最快今年5月實施。

