經典賽／嘉市700球迷雨中應援中華隊 首戰輸球球迷難過

2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC），上午11時開打，中華隊在去年資格賽順利取得晉級門票後，再度踏上經典賽舞台，重新點燃全台棒球熱潮。嘉市政府特別在中正公園規畫「來嘉應援贏戰世界」戶外轉播活動，以大型螢幕同步直播賽事，邀請市民一起為中華隊加油打氣。

雖然賽事時間在平日中午，且天候陰雨，但仍澆不熄球迷的熱情，現場湧入超過700名球迷到場觀賽，氣氛熱烈。副市長林瑞彥、教育處長郭添財到場與民眾

一同觀戰，帶領大家為遠在東京出戰的中華隊球員加油應援。

比賽開局後，球迷隨著每一球攻守情勢情緒起伏，現場不時傳出整齊吶喊聲，為中華隊越洋助陣。當中華隊打出攻勢時，更引發全場歡呼與掌聲，展現濃厚的棒球熱情。雖然此役最終中華隊惜敗澳洲，但球迷仍相互鼓勵，期待球隊在接下來的賽事中再接再厲。

轉播活動，教育處細心規畫融入象徵中華隊紅白藍三色遮陽棚，提供400吋大螢幕直播外，現場限量發送加油棒、應援毛巾及飲料，並特別邀請職棒統一獅專業應援團隊進行現場帶動，包括專業主持人、應援團長及5位UNIGIRLS啦啦隊員，共同炒熱氣氛及辦理有獎徵答活動，現場氣氛不輸東京比賽現場，相當熱烈

市府表示，為了讓更多民眾一起感受經典賽的熱血氛圍，市府將持續在中正公園辦理賽事轉播活動，邀請球迷到場共同為中華隊應援。後續轉播場次：6日（周五）晚間6時，日本對中華隊；7日（周六）上午11時，中華隊對捷克；8日（周日）上午11時，中華隊對韓國。

圖／嘉市府提供

副市長林瑞彥、教育處長郭添財到場與民眾

一同觀戰。圖／嘉市府提供

圖／嘉市府提供