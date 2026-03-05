聽新聞
基隆殯葬所環保金爐5月起收費 121包以上庫錢價格翻倍
基隆市南榮公墓燒紙錢專用環保金爐去年啟用，暫時沒有收費，民政處表示，基於環保、環境永續及維持營運，並考量使用者付費、抑制過度焚燒、現場作業簡化及效益等綜合因素規畫，最快今年5月實施。
基隆紙錢專用環保金爐原本提供免費服務，但為了環保與永續營運，市府決定啟動使用者付費模式。因為習俗關係，有的喪家會一次燒很多紙錢的量，有民代建議環保考量應收費。
有民眾形容，在人間匯款要付手續費，燒給陰間親友的紙錢也得繳交「跨界匯款」手續費，使用者付費是正常的。
市府民政處長呂謦煒表示，基隆殯葬所約三成案量來自雙北等鄰近縣市，收費標準將分為基隆市以及外縣市，基隆市民焚燒庫錢每包20元、外縣市每包30元，121包以上價格翻倍，但基於便民考量並未設上限；至於紙紮屋與金元寶等大件實體部分，市民每次收費600元，外地人則是800元。
呂謦煒說，基於環保、環境永續及維持營運，並考量使用者付費、抑制過度焚燒、現場作業簡化及效益等綜合因素規畫訂定收費標準，收手續費是為了維持運作，並抑制過度焚燒的空汙問題，落實環保永續。
