快訊

經典賽Live／中華九局上2安反撲失敗 0：3慘遭澳洲完封

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

聽新聞
0:00 / 0:00

918震後受損！花蓮瑞穗鄉立圖書館補強動工 封館施工至年底

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣瑞穗鄉立圖書館啟用30多年，且因918地震受損，今天起動工補強。圖／瑞穗鄉公所提供
花蓮縣瑞穗鄉立圖書館啟用30多年，且因918地震受損，今天起動工補強。圖／瑞穗鄉公所提供

花蓮縣瑞穗鄉立圖書館啟用30多年，又因強震受損，鄉公所向中央爭取近4000萬元補強並優化內部空間，今天起封館動工，預計施工到年底，封館期間移至舊農觀課辦公場地提供借閱服務。

瑞穗鄉立圖書館為兩層樓建物，館舍空間約200坪，1988年11月1日開館啟用，並在2004年施工改善內部空間，除了期刊、閱覽服務，也有個人網路區、親子共讀區等空間，是鄉內重要的文化據點。

鄉公所表示，2022年918地震，圖書館結構受損，前後樓地板出現約3公分高低差。行政院推動「建築物耐震能力評估及補強方案」，針對公有建築優先辦理評估與補強，鄉公所也積極爭取經費，獲得客家委員會補助約4000萬元，啟動圖書館耐震補強暨空間改善工程。

鄉長吳萬德與縣府客家處長潘乾鑑等人今天出席動工典禮，吳萬德說，工期約8個月，預計年底完成，可提供民眾更安全、舒適的閱讀空間；封館施工期間，將在後火車站對面的公所舊農觀課辦公場地作為臨時圖書館，歡迎民眾前往使用。

鄉公所表示，工程重點在補強建築主體結構，包括強化梁柱結構、提升基礎穩定度，以提升耐震能力，符合目前的耐震標準，同時也會重新規畫館內動線與空間，完工後將提供更安全且優質的閱讀環境。

花蓮縣瑞穗鄉立圖書館啟用30多年，且因918地震受損，今天起動工補強。圖／取自花蓮公共圖書館網站
花蓮縣瑞穗鄉立圖書館啟用30多年，且因918地震受損，今天起動工補強。圖／取自花蓮公共圖書館網站

花蓮縣瑞穗鄉立圖書館啟用30多年，且因918地震受損，今天起動工補強。圖／瑞穗鄉公所提供
花蓮縣瑞穗鄉立圖書館啟用30多年，且因918地震受損，今天起動工補強。圖／瑞穗鄉公所提供

圖書館 地震 花蓮強震

延伸閱讀

5億基隆生命典藏館延至明年3月完工 岩盤及土方之亂進度落後

台東鐵花市集傳熄燈 攤商擬抗議

新北塭仔圳青年社宅決標 920戶社宅將動工

基隆市立泳池翻新 試營運門票8折

相關新聞

5億基隆生命典藏館延至明年3月完工 岩盤及土方之亂進度落後

基隆市立納骨塔老舊且結構有安全疑慮，市府花費近5億改建為生命典藏館，最終容量最高可達個人骨灰櫃𝟱萬餘格，原預定今年12月完工，但因岩盤位置和原先設計不同，加上全台「土方之亂」波及，進度稍有延宕，延至明年3月完工。民代認為進出動線差且沒有停車空間應改善。市府表示，停車及整體空間會再改善、檢討。

宜蘭縣議會秘書「一家3口」驚傳失蹤！最新查出3人分兩梯次前往大陸

宜蘭縣議會位高9職等的秘書黃毓恒失聯，兒子未上學被通報中輟，連同妻子「一家3口」人間蒸發，震驚地方。經查最新消息，黃家3人已經出境，黃毓恆離台時間是1月26日，妻子與兒子的離台時間2月12日，過年前出境前往大陸。

台東鐵花市集傳熄燈 攤商擬抗議

台東市舊站特區邁入轉型關鍵階段，縣府依整體發展藍圖推動空間改善與機能整合工程，期望打造兼具文化展演、休閒遊憩、觀光服務與文創產業能量的複合型場域，近日傳出鐵花村鐵花星光市集與微光集廣場將陸續撤離熄燈，引發攤商反彈，不排除陳情抗議。

宜蘭「羅莊櫻花步道」粉紅盛宴登場 3月限定免費導覽櫻花接力綻放

被譽為平地最美櫻花線的宜蘭「羅莊櫻花步道」揭開櫻花季序幕。羅東鎮公所為推動知性賞櫻，3月份周六及周日，各規劃上午及下午的免費志工導覽，讓遊客不僅賞花，更能走讀在地人文，鎮長吳秋齡邀請全國民眾來到羅莊，感受粉白交織的春日浪漫。

台日地方友好再添新頁 花蓮豐濱鄉攜手北海道襟裳町簽署交流協定

花蓮縣豐濱鄉公所在台北駐日經濟文化代表處札幌分處促成下，今天與日本北海道襟裳町以視訊方式簽署「友好交流協定」，由豐濱鄉長邱福順與襟裳町長大西正紀完成簽署，正式建立兩地友好關係。

台東旅宿管理奪「特優」 智慧稽查守護1700家合法住宿

交通部觀光署昨舉辦2026觀光節慶祝大會，台東縣榮獲「114年考核地方政府辦理旅宿業務管理輔導績效」最高等第「特優」獎項。觀光發展處長卜敏正代表領獎，並表示縣府將結合自有智慧治理系統TTONE，全面提升稽查管理與資料整合能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。