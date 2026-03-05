918震後受損！花蓮瑞穗鄉立圖書館補強動工 封館施工至年底

花蓮縣瑞穗鄉立圖書館啟用30多年，又因強震受損，鄉公所向中央爭取近4000萬元補強並優化內部空間，今天起封館動工，預計施工到年底，封館期間移至舊農觀課辦公場地提供借閱服務。

瑞穗鄉立圖書館為兩層樓建物，館舍空間約200坪，1988年11月1日開館啟用，並在2004年施工改善內部空間，除了期刊、閱覽服務，也有個人網路區、親子共讀區等空間，是鄉內重要的文化據點。

鄉公所表示，2022年918地震，圖書館結構受損，前後樓地板出現約3公分高低差。行政院推動「建築物耐震能力評估及補強方案」，針對公有建築優先辦理評估與補強，鄉公所也積極爭取經費，獲得客家委員會補助約4000萬元，啟動圖書館耐震補強暨空間改善工程。

鄉長吳萬德與縣府客家處長潘乾鑑等人今天出席動工典禮，吳萬德說，工期約8個月，預計年底完成，可提供民眾更安全、舒適的閱讀空間；封館施工期間，將在後火車站對面的公所舊農觀課辦公場地作為臨時圖書館，歡迎民眾前往使用。

鄉公所表示，工程重點在補強建築主體結構，包括強化梁柱結構、提升基礎穩定度，以提升耐震能力，符合目前的耐震標準，同時也會重新規畫館內動線與空間，完工後將提供更安全且優質的閱讀環境。

花蓮縣瑞穗鄉立圖書館啟用30多年，且因918地震受損，今天起動工補強。圖／取自花蓮公共圖書館網站