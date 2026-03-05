快訊

紙膜插秧成功壓制稻田雜草 有機稻農省工又兼顧增產、環保

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
農業部台東區農業改良場今在台東關山鎮示範「紙膜插秧」新技術，透過再生紙膜覆蓋水田阻隔陽光，成功大幅抑制雜草生長。圖／讀者提供
農業部台東區農業改良場今在台東關山鎮示範「紙膜插秧」新技術，透過再生紙膜覆蓋水田阻隔陽光，成功大幅抑制雜草生長。圖／讀者提供

雜草管理是有機水稻種植農民最頭痛的事，在不用除草劑的前提下，只能靠人工或機械反覆除草，費時費工，還面臨農村缺工困境。農業部台東區農業改良場今在台東關山鎮示範「紙膜插秧」新技術，透過再生紙膜覆蓋水田阻隔陽光，成功大幅抑制雜草生長。

農改場指出，傳統有機水稻每公頃平均需除草3次，成本約6萬元，還常出現「有錢請不到人」的情況。試驗顯示，紙膜覆蓋後雜草發生率可降至0.02%，幾乎趨近於零，同時產量可提升1.5至2倍。更重要的是，紙膜約50天後會自然分解為有機質回歸土壤，兼顧增產與低碳永續。

不過，這項技術並非沒有代價。每公頃需增加約3萬6千元材料費，且整地要求極高，高低差不得超過3公分；插秧時間更長達6.6小時，比傳統方式多出近一倍，對農民而言是一大考驗。

關山一名有機稻農表示，人工除草真的很累，尤其近年人力難找，「一分田要請人來拔草都不一定請得到」，看到紙膜能把雜草壓到幾乎沒有，確實很吸引人，但材料費高、整地要求嚴格，「要算得很精，才敢嘗試」。

另名農友則認為，若產量真能提升1至2倍，長期來看或許有機會攤平成本，「至少不用一直為草煩惱」，也能減少勞力支出。

農改場強調，紙膜應視為有機耕作的「最後一道防線」，當整地或傳統機械仍無法有效抑草時，可穩定產能，避免農友因草害嚴重而放棄有機栽培。未來也將持續優化技術，協助農民在成本與效益間取得平衡。

紙膜覆蓋後雜草發生率可降至0.02%，幾乎趨近於零，同時產量可提升1.5至2倍。圖／讀者提供
紙膜覆蓋後雜草發生率可降至0.02%，幾乎趨近於零，同時產量可提升1.5至2倍。圖／讀者提供

