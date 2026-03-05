5億基隆生命典藏館延至明年3月完工 岩盤及土方之亂進度落後

基隆市立納骨塔老舊且結構有安全疑慮，市府花費近5億改建為生命典藏館，最終容量最高可達個人骨灰櫃𝟱萬餘格，原預定今年12月完工，但因岩盤位置和原先設計不同，加上全台「土方之亂」波及，進度稍有延宕，延至明年3月完工。民代認為進出動線差且沒有停車空間應改善。市府表示，停車及整體空間會再改善、檢討。

舊有市立納骨塔已啟用40年以上，因老舊漏水且骨灰櫃設計為開放式櫃位且無設櫃門，再加上沒有無障礙環境不便、外牆磁磚剝落等情形，市府改建為新的生命典藏館，興建6樓鋼筋混凝土現代化建物。

市議會市政考察今天到場了解工程進度。副議長楊秀玉說，今天幾乎所有議員都到了，但進出動線規畫很不好，未來停車空間也沒有，僅20多個車位，未來停車恐有大問題，希望再妥善善規畫改善。

市府秘書長方定安表示，因施工過程和原設計有落差，岩盤位置和有落差，還有土方清運都有狀況，但都在掌握中，目前先把大樓工程做好，後續整體空間改善會再檢討，包括停車問題、進出動線、周邊整體園區改善等。

民政處長呂謦煒說，目前預定進度20%，但實際進度18%，進度稍有延宕是因連續雨天影響，還有當初設計和實際鑽探時發現岩盤硬很多，包商鑽斷10個鑽頭，而全台「土方之亂」也影響土石清運，台北港土方塞車及送請SGS檢驗時間，導致部分土石暫置工區內，延至明年3月完工。

生命典藏館將提供個人骨灰櫃約1萬9000格、雙人骨灰櫃約500格、個人骨骸櫃約4000格、靈位牌約5000位，最終容量最高可達個人骨灰櫃𝟱萬餘格。將分期分段施作，滿足市民長期所需。

未來相關塔位的規費，將參考其他縣市來定價，主體工程接近完工時會研議各樓層塔位價格，經審議後對外公告。

近5億基隆生命典藏館岩盤及土方之亂波及，進度落後，延至明年3月完工。記者游明煌／攝影

近5億基隆生命典藏館岩盤及土方之亂波及，進度落後，延至明年3月完工。示意圖，基隆市政府提供