宜蘭縣議會秘書「一家3口」驚傳失蹤！最新查出3人分兩梯次前往大陸

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣議會擔任重要職務的黃毓恒秘書驚傳失聯，兒子未上學被通報中輟，連同妻子「一家3口」人間蒸發。經查最新消息，黃家3人已經出境，分成兩梯次飛往大陸。圖／翻攝黃毓恒臉書
宜蘭縣議會位高9職等的秘書黃毓恒失聯，兒子未上學被通報中輟，連同妻子「一家3口」人間蒸發，震驚地方。經查最新消息，黃家3人已經出境，黃毓恆離台時間是1月26日，妻子與兒子的離台時間2月12日，過年前出境前往大陸。

根據友人透露及縣議會查訪得知，黃毓恆與妻小分成兩梯次飛往大陸，家人也證實3人都沒有在台灣過年。學校是年後2月23日開學，開學前一天22日，黃毓恒還通知連絡學校要幫孩子辦理轉學，其實當時人已不在台灣；黃昨天透過臉書傳出辭職書，也是從境外傳真。

黃毓恒因曠職即將遭到縣議會處分記過免職，昨天透過臉書傳出親筆簽名及按指紋的辭職書，理由是「個人健康狀況不佳」。據了解，他將近1年前發現胰臟囊腫切除手術，之後血糖經常飆高而請假住院，不過去年11月及12月間的請假，並非去住院，懷疑是去處理個人事務。

51歲黃毓恒為人客氣、工作認真、喜歡結交朋友及投資，由於縣議會只有2位秘書，9職等的他與秘書長都是議長相當倚重左右手，原以為他過年前請假是因為身體不適住院，但後來議會接到學校電話，發現黃就讀國二的兒子未到校上課，被通報中輟生。

縣議會驚覺事態嚴重，透過各種方式都連絡不上人，派人前往黃家查看，大門深鎖、人去樓空，就連黃毓恒的父親也不清楚兒子全家人去了哪裡，「一家3口」彷如人間蒸發。

縣政府通報警方尋找孩子，黃毓恒的家人也報案尋找「失蹤人口」，最新進度是發現他們已出境前往大陸，是否有再轉往他國，尚待追查。

黃毓恒警專畢業，歷經基層警員、偵查佐，刑警等職，不過在擔任刑警期間曾經也有「失蹤」紀錄，當時背負債務由父親幫忙處理，之後他辭去公職，10年前曾有意參選礁溪鄉長，在林聰賢擔任縣長時，黃轉至消防局擔任府會聯絡人，2019年至宜蘭縣議會服務。

失聯消息傳出後並未有人上門討債，讓人不了解如此優秀的一位公務員，為何鬧失蹤？由於他喜歡做生意、出門以名車代步，並以妻子的名義投資，包括與人合夥蓋房、經營遊覽車公司，生物科技AI養蝦、培育香菇及投入物聯網等，外界研判可能投資失利導致。

