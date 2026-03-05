「驚蟄」到電網壓力大！台電台東區處動員「移巢小隊」守供電

今天是24節氣中的「驚蟄」，春雷乍響、萬物甦醒，不只花草抽芽，鳥類開始築巢、蛇鼠也頻繁出沒。對一般人來說是春天來了，但對台灣電力公司台東區處而言，卻是年度供電防衛戰的開始。

為防範外力影響供電設備，台東區處提前啟動線路防護專案，投入防護作業。每年3、4月是鳥獸活動最旺盛的季節，鳥巢常搭在電桿或變壓器上，蛇鼠也可能鑽入設備縫隙，一不小心就造成跳電或設備受損。為此，台電台東區處處長趙淑芬5日帶領第一線巡修人員宣誓動員，提前啟動線路防護專案，強調「驚蟄一到，防護就要跟著到」。

台電人員笑說，這段時間大家都變成「移巢小組」，巡線時得抬頭找鳥巢、低頭看草叢，還要注意電桿上是否有蛇鼠活動痕跡。今年防護重點包括鳥巢移除、樹枝修剪、加裝驅鳥器與防蛇鼠網、封堵管線孔隙，以及為裸露設備加裝保護套，同時汰換老舊設備，降低外力影響。

台東區處表示，過去春季確實曾發生因鳥獸築巢或樹枝碰觸線路而停電的情形，因此必須在問題發生前就先處理。除了人力巡查外，也導入智慧巡檢與設備監測技術，希望能更早掌握異常狀況。

「穩定供電不是等停電才處理，而是提前預防。」趙淑芬說，春天是萬物活躍的季節，但電網必須保持穩定，台電會持續投入人力與資源，守住台東的電力命脈。提醒民眾，若發現鳥巢緊鄰電線或電桿周邊設備異常，別自行處理，可通報台電協助，共同守護用電安全。