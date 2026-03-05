快訊

「驚蟄」到電網壓力大！台電台東區處動員「移巢小隊」守供電

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台電員工採用紅外線熱影像，找出並提前汰換具故障風險設備。圖／台電台東區處提供
台電員工採用紅外線熱影像，找出並提前汰換具故障風險設備。圖／台電台東區處提供

今天是24節氣中的「驚蟄」，春雷乍響、萬物甦醒，不只花草抽芽，鳥類開始築巢、蛇鼠也頻繁出沒。對一般人來說是春天來了，但對台灣電力公司台東區處而言，卻是年度供電防衛戰的開始。

為防範外力影響供電設備，台東區處提前啟動線路防護專案，投入防護作業。每年3、4月是鳥獸活動最旺盛的季節，鳥巢常搭在電桿或變壓器上，蛇鼠也可能鑽入設備縫隙，一不小心就造成跳電或設備受損。為此，台電台東區處處長趙淑芬5日帶領第一線巡修人員宣誓動員，提前啟動線路防護專案，強調「驚蟄一到，防護就要跟著到」。

台電人員笑說，這段時間大家都變成「移巢小組」，巡線時得抬頭找鳥巢、低頭看草叢，還要注意電桿上是否有蛇鼠活動痕跡。今年防護重點包括鳥巢移除、樹枝修剪、加裝驅鳥器與防蛇鼠網、封堵管線孔隙，以及為裸露設備加裝保護套，同時汰換老舊設備，降低外力影響。

台東區處表示，過去春季確實曾發生因鳥獸築巢或樹枝碰觸線路而停電的情形，因此必須在問題發生前就先處理。除了人力巡查外，也導入智慧巡檢與設備監測技術，希望能更早掌握異常狀況。

「穩定供電不是等停電才處理，而是提前預防。」趙淑芬說，春天是萬物活躍的季節，但電網必須保持穩定，台電會持續投入人力與資源，守住台東的電力命脈。提醒民眾，若發現鳥巢緊鄰電線或電桿周邊設備異常，別自行處理，可通報台電協助，共同守護用電安全。

今天是24節氣中的「驚蟄」，台電台東區處年度供電防衛戰開始，防護重點包括鳥巢移除、樹枝修剪。圖／台電台東區處提供
今天是24節氣中的「驚蟄」，台電台東區處年度供電防衛戰開始，防護重點包括鳥巢移除、樹枝修剪。圖／台電台東區處提供

相關新聞

宜蘭縣議會秘書「一家3口」驚傳失蹤！最新查出3人分兩梯次前往大陸

宜蘭縣議會位高9職等的秘書黃毓恒失聯，兒子未上學被通報中輟，連同妻子「一家3口」人間蒸發，震驚地方。經查最新消息，黃家3人已經出境，黃毓恆離台時間是1月26日，妻子與兒子的離台時間2月12日，過年前出境前往大陸。

台東鐵花市集傳熄燈 攤商擬抗議

台東市舊站特區邁入轉型關鍵階段，縣府依整體發展藍圖推動空間改善與機能整合工程，期望打造兼具文化展演、休閒遊憩、觀光服務與文創產業能量的複合型場域，近日傳出鐵花村鐵花星光市集與微光集廣場將陸續撤離熄燈，引發攤商反彈，不排除陳情抗議。

宜蘭「羅莊櫻花步道」粉紅盛宴登場 3月限定免費導覽櫻花接力綻放

被譽為平地最美櫻花線的宜蘭「羅莊櫻花步道」揭開櫻花季序幕。羅東鎮公所為推動知性賞櫻，3月份周六及周日，各規劃上午及下午的免費志工導覽，讓遊客不僅賞花，更能走讀在地人文，鎮長吳秋齡邀請全國民眾來到羅莊，感受粉白交織的春日浪漫。

台日地方友好再添新頁 花蓮豐濱鄉攜手北海道襟裳町簽署交流協定

花蓮縣豐濱鄉公所在台北駐日經濟文化代表處札幌分處促成下，今天與日本北海道襟裳町以視訊方式簽署「友好交流協定」，由豐濱鄉長邱福順與襟裳町長大西正紀完成簽署，正式建立兩地友好關係。

台東旅宿管理奪「特優」 智慧稽查守護1700家合法住宿

交通部觀光署昨舉辦2026觀光節慶祝大會，台東縣榮獲「114年考核地方政府辦理旅宿業務管理輔導績效」最高等第「特優」獎項。觀光發展處長卜敏正代表領獎，並表示縣府將結合自有智慧治理系統TTONE，全面提升稽查管理與資料整合能力。

