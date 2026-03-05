快訊

鞭炮炸2天垃圾如小山　台東市公所迅速恢復市容

中央社／ 台東縣5日電

元宵節連續2天的炮炸寒單（邯鄲）陣頭遶境，導致台東市街道垃圾堆積如小山，今天凌晨活動結束後台東市公所迅速清掃，清晨民眾上班時街道已恢復整潔。

台東鬧元宵從3日上午開始就是密集的炮炸肉身寒單活動，滿街都是炮屑，接著是逾720個陣頭在台東市遶境，街道上都是堆積的垃圾，今天凌晨系列活動結束，人群散去，台東市公所清潔隊立即清掃垃圾。

今天清晨清潔隊全員出動，儘管天空飄著細雨，濕滑路面及被雨水浸濕的鞭炮紙屑增加清掃難度，隊員仍不畏天候影響，逐段清理、仔細沖洗，讓民眾今天上班都有一條乾淨的道路。

台東市長陳銘風一早前往主要清掃路段視察作業情形，實地了解清理進度，並向辛勤工作的清潔隊員表達感謝與慰勉。

陳銘風接受中央社記者訪問表示，元宵遶境是地方重要的宗教文化盛事，活動期間熱鬧非凡，活動結束後的環境復原工作更是一項體力與耐力考驗。這2天清潔隊持續投入，不分假日、風雨無阻，展現高度責任感與專業精神，讓市民能安心生活，也謝謝台東縣環保局協助派員整理。

陳銘風強調，清潔隊員經常在大家休息時默默付出，正因為有他們的努力，城市才能在節慶過後迅速恢復整潔。他也呼籲市民，共同維護活動環境，隨手整理垃圾，減少環境負擔，讓文化傳承與環境永續並行。

相關新聞

台東鐵花市集傳熄燈 攤商擬抗議

台東市舊站特區邁入轉型關鍵階段，縣府依整體發展藍圖推動空間改善與機能整合工程，期望打造兼具文化展演、休閒遊憩、觀光服務與文創產業能量的複合型場域，近日傳出鐵花村鐵花星光市集與微光集廣場將陸續撤離熄燈，引發攤商反彈，不排除陳情抗議。

宜蘭「羅莊櫻花步道」粉紅盛宴登場 3月限定免費導覽櫻花接力綻放

被譽為平地最美櫻花線的宜蘭「羅莊櫻花步道」揭開櫻花季序幕。羅東鎮公所為推動知性賞櫻，3月份周六及周日，各規劃上午及下午的免費志工導覽，讓遊客不僅賞花，更能走讀在地人文，鎮長吳秋齡邀請全國民眾來到羅莊，感受粉白交織的春日浪漫。

台日地方友好再添新頁 花蓮豐濱鄉攜手北海道襟裳町簽署交流協定

花蓮縣豐濱鄉公所在台北駐日經濟文化代表處札幌分處促成下，今天與日本北海道襟裳町以視訊方式簽署「友好交流協定」，由豐濱鄉長邱福順與襟裳町長大西正紀完成簽署，正式建立兩地友好關係。

台東旅宿管理奪「特優」 智慧稽查守護1700家合法住宿

交通部觀光署昨舉辦2026觀光節慶祝大會，台東縣榮獲「114年考核地方政府辦理旅宿業務管理輔導績效」最高等第「特優」獎項。觀光發展處長卜敏正代表領獎，並表示縣府將結合自有智慧治理系統TTONE，全面提升稽查管理與資料整合能力。

「驚蟄」到電網壓力大！台電台東區處動員「移巢小隊」守供電

今天是24節氣中的「驚蟄」，春雷乍響、萬物甦醒，不只花草抽芽，鳥類開始築巢、蛇鼠也頻繁出沒。對一般人來說是春天來了，但對台灣電力公司台東區處而言，卻是年度供電防衛戰的開始。

