鞭炮炸2天垃圾如小山　台東市公所迅速恢復市容

元宵節連續2天的炮炸寒單（邯鄲）陣頭遶境，導致台東市街道垃圾堆積如小山，今天凌晨活動結束後台東市公所迅速清掃，清晨民眾上班時街道已恢復整潔。

台東鬧元宵從3日上午開始就是密集的炮炸肉身寒單活動，滿街都是炮屑，接著是逾720個陣頭在台東市遶境，街道上都是堆積的垃圾，今天凌晨系列活動結束，人群散去，台東市公所清潔隊立即清掃垃圾。

今天清晨清潔隊全員出動，儘管天空飄著細雨，濕滑路面及被雨水浸濕的鞭炮紙屑增加清掃難度，隊員仍不畏天候影響，逐段清理、仔細沖洗，讓民眾今天上班都有一條乾淨的道路。

台東市長陳銘風一早前往主要清掃路段視察作業情形，實地了解清理進度，並向辛勤工作的清潔隊員表達感謝與慰勉。

陳銘風接受中央社記者訪問表示，元宵遶境是地方重要的宗教文化盛事，活動期間熱鬧非凡，活動結束後的環境復原工作更是一項體力與耐力考驗。這2天清潔隊持續投入，不分假日、風雨無阻，展現高度責任感與專業精神，讓市民能安心生活，也謝謝台東縣環保局協助派員整理。

陳銘風強調，清潔隊員經常在大家休息時默默付出，正因為有他們的努力，城市才能在節慶過後迅速恢復整潔。他也呼籲市民，共同維護活動環境，隨手整理垃圾，減少環境負擔，讓文化傳承與環境永續並行。