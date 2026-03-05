影／有聲號誌變無聲影響視障者通行安全 基隆市府：加強修復巡檢

為視障者設置的有聲號誌行人穿越線多數竟無聲！基隆市在南榮路與愛三路口等五處路口，設有聲號誌行人穿越線，卻被發現多數都沒有聲音，挨批不安全，民代要求加強檢修及汰換機制。市府表示已修好，未來將加強檢修及通報機制，並擬再增設維護視障者通行安全。

市府針對人流較多路口設置5處有聲號誌，包括南榮與愛三路口、愛三與仁三路口、仁二與愛二路口、忠一與孝二路口、港西街與陽明海洋藝術館路口。南北向是布穀聲、東西向鳥叫聲、行人專用蟋蟀聲。

「有的按多次也沒有聲音，怕車太多，不知何時是行人人綠燈就不敢走了。」陳姓視障者說。另一名視障者表示，周遭環境車聲、左右轉燈、喇叭聲太吵雜，提示聲音太小聲根本聽不清楚。

市議員陳冠羽質詢表示，維修的機制一定要建立，加強對弱勢族群的照顧，但除了沒有聲音外，還有部分行穿線的引導線僅單一路口，欠缺連貫性，等於「做半套」，應該整體規畫友善環境，讓弱勢者通行安全。

市議員呂美玲說，視障朋友看不到紅綠燈，得靠聲音才知道何時能過馬路，有聲號誌卻沒有聲音，要加強巡查。

議員鄭文婷表示，廟口夜市觀光客多，也應增設有聲號誌，符合實際需求，基隆市不應只有市區設5處，應加強設置的點位。

交通處長陳耀川說，這五處有聲號誌已列冊管理，適時派員檢視設備運作及實際使用需求，故障問題已全部修好，後續會加強巡檢，以提升設備妥善率。行穿線引導線及相關導引不足部分會再增設。

陳耀川指出，有聲號誌的運作是依設置地點交通型態及視障者通行需求規畫，但有接獲反映，因重複聲音如同噪音干擾，因此部分路口改設定分時段啟動，並依環境背景噪音於夜間檢討適當分貝數。

交通處表示，未來有聲號誌只要有故障通報，24小時會立刻去修，其他路口未來會再向中央爭取經費新設，並與視障團體溝通設置地點，有聲號誌未來計畫再增加10處。

市長謝國樑表示，有聲號誌損壞會立即修復也並會再增加，但基隆整體路口環境視障朋友單獨出行還是相當不適合，市府社會處補助推動視障者陪伴志工，有需要者可多申請利用。

議長童子瑋做出結論，有聲號障故障市府應全面檢修，並盤點、增設視障者相關需求設施。

為盲人設置的有聲號誌行人穿越線民眾反映多數無聲，市府表示目前已修復，將加強巡檢。記者游明煌／攝影