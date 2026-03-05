台東鐵花市集傳熄燈 攤商擬抗議

台東市舊站特區邁入轉型關鍵階段，縣府依整體發展藍圖推動空間改善與機能整合工程，期望打造兼具文化展演、休閒遊憩、觀光服務與文創產業能量的複合型場域，近日傳出鐵花村鐵花星光市集與微光集廣場將陸續撤離熄燈，引發攤商反彈，不排除陳情抗議。

舊火車站管理權十多年前由台鐵移交縣府後，在公部門與在地社團、攤商共同努力下，舊站鐵花路、新生路一帶成功轉型為文創聚落，成為遊客夜訪台東的重要據點，鐵花星光市集與微光集廣場更是代表性地標。

然而，去年起縣府啟動總面積約廿八公頃的舊站特區改造計畫，陸續完成「台東之眼景觀工程」、「兒童運動公園」、「歷史建築機關車庫整修」與「新生廣場」等工程，鐵道市集則是整體開發的最後一塊拼圖。

縣府說明，原星光市集已依契約於二月廿八日完成撤離；微光市集預計四月底至五月中旬撤出；工區周邊街頭藝人展演點位也暫停受理。鐵道市集招商作業預計四月上旬公告，盼以新機制重新出發。

但攤商指出，縣府以「還路於民」及停車空間規畫為由，將鐵花路與微光集廣場清空，原規畫遷至舊站後方，卻因設計與工程進度數度變動，遷移時間與地點反覆生變。

縣府解釋，「鐵道市集」預計今年中完工，將整合舊鐵道月台與軌道設計概念，營造開放式市集環境，以嶄新風貌與更高品質營運模式重新啟動。