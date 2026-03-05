聽新聞
台東鐵花市集傳熄燈 攤商擬抗議

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東市舊站特區正邁入轉型關鍵階段，近日傳出鐵花村鐵花星光市集與微光集廣場將陸續撤離熄燈。記者尤聰光／攝影
台東市舊站特區正邁入轉型關鍵階段，近日傳出鐵花村鐵花星光市集與微光集廣場將陸續撤離熄燈。記者尤聰光／攝影

台東市舊站特區邁入轉型關鍵階段，縣府依整體發展藍圖推動空間改善與機能整合工程，期望打造兼具文化展演、休閒遊憩、觀光服務與文創產業能量的複合型場域，近日傳出鐵花村鐵花星光市集與微光集廣場將陸續撤離熄燈，引發攤商反彈，不排除陳情抗議。

舊火車站管理權十多年前由台鐵移交縣府後，在公部門與在地社團、攤商共同努力下，舊站鐵花路、新生路一帶成功轉型為文創聚落，成為遊客夜訪台東的重要據點，鐵花星光市集與微光集廣場更是代表性地標。

然而，去年起縣府啟動總面積約廿八公頃的舊站特區改造計畫，陸續完成「台東之眼景觀工程」、「兒童運動公園」、「歷史建築機關車庫整修」與「新生廣場」等工程，鐵道市集則是整體開發的最後一塊拼圖。

縣府說明，原星光市集已依契約於二月廿八日完成撤離；微光市集預計四月底至五月中旬撤出；工區周邊街頭藝人展演點位也暫停受理。鐵道市集招商作業預計四月上旬公告，盼以新機制重新出發。

但攤商指出，縣府以「還路於民」及停車空間規畫為由，將鐵花路與微光集廣場清空，原規畫遷至舊站後方，卻因設計與工程進度數度變動，遷移時間與地點反覆生變。

縣府解釋，「鐵道市集」預計今年中完工，將整合舊鐵道月台與軌道設計概念，營造開放式市集環境，以嶄新風貌與更高品質營運模式重新啟動。

廣角鏡／花蓮外海 發現死亡鯨魚 將解剖釐清死因

花蓮外海昨上午發現一頭鯨魚，疑似死亡後漂入定置漁場漁網，體長逾十五公尺，海保署、縣府農業處人員都前往協助，經專家學者初步外觀研判，可能是少見的長須鯨或大村鯨，因已有腐爛狀況，將進一步解剖。鯨魚屍體昨先拖到崇德泊地，原計畫請吊車載運，但因鯨體巨大，且持續滲血水，中華鯨豚協會人員建議暫置原地，預計今天解剖，釐清死因。

被譽為平地最美櫻花線的宜蘭「羅莊櫻花步道」揭開櫻花季序幕。羅東鎮公所為推動知性賞櫻，3月份周六及周日，各規劃上午及下午的免費志工導覽，讓遊客不僅賞花，更能走讀在地人文，鎮長吳秋齡邀請全國民眾來到羅莊，感受粉白交織的春日浪漫。

台東縣達仁鄉台坂溪長期面臨枯水期斷流，影響灌溉和溪流生態，農村水保署台東分署今天攜手企業和當地族人在集水區種樹，打造永續...

屏東縣新園國中男子及女子排球隊雙雙晉級114學年度國民中學甲級排球聯賽（JHVL）決賽，3月6日至8日在雲林縣立體育館舉行，屏東縣政府今天舉行授旗典禮，縣長周春米授旗並致贈加菜金，為即將出征全國賽的選手加油打氣。

花蓮縣豐濱鄉公所在台北駐日經濟文化代表處札幌分處促成下，今天與日本北海道襟裳町以視訊方式簽署「友好交流協定」，由豐濱鄉長邱福順與襟裳町長大西正紀完成簽署，正式建立兩地友好關係。

