宜蘭「羅莊櫻花步道」粉紅盛宴登場 3月限定免費導覽櫻花接力綻放

被譽為平地最美櫻花線的宜蘭「羅莊櫻花步道」揭開櫻花季序幕。羅東鎮公所為推動知性賞櫻，3月份周六及周日，各規劃上午及下午的免費志工導覽，讓遊客不僅賞花，更能走讀在地人文，鎮長吳秋齡邀請全國民眾來到羅莊，感受粉白交織的春日浪漫。

羅東鎮公所今天邀請「親晴舞創空間」在櫻花步道的十六份圳大排橋上活力開舞，迎接櫻花季。羅莊櫻花步道因品種豐富，花期可由2月延伸至4月，而且位於平地市區，交通方便。

2、3月間由色澤豔麗的「台灣山櫻」與「八重櫻」率先燦爛綻放，構築出濃郁的粉紅隧道；緊接著3、4月由氣質典雅的「紅粉佳人香櫻」與「墨染櫻」接棒，層層粉白交織的夢幻美景，該步道已成為闔家出遊、拍照打卡的好去處。

鎮長吳秋齡感謝羅莊櫻花守護志工隊全年無休的照料，讓遊客輕鬆飽覽多種櫻花丰采，無須驅車登高。為了讓賞櫻之旅更具深度，鎮公所還推出「羅莊櫻花步道導覽解說服務」，自3月7日起至29日，每周六、日上午9時至11時、下午2時至4時，由羅東鎮文化廊道導覽解說志工隊駐點服務。

有興趣民眾可於「羅莊櫻花步道三路橋口」報名，若遇雨天或特殊異動則改至羅莊二街190號，參與導覽的遊客除了能聆聽在地歷史故事，完成導覽後還有機會獲得限量櫻花小物，將美好回憶與知識一次帶回家。

為優化遊憩品質，羅莊慈安寺提供停車位及公廁服務，若有遊覽車團體等臨時停車需求，可預先致電慈安寺（03-9505986）洽詢申請。鎮公所呼籲大家在賞花之餘，愛護花木，切勿觸摸或破壞，並請隨手帶走垃圾，守護這片得來不易的櫻花美景。

被譽為平地最美櫻花線-宜蘭「羅莊櫻花步道」揭開櫻花季序幕。羅東鎮公所為推廣知性賞櫻，3月份的周六及周日都有免費導覽，讓遊客不僅賞花，更能走讀在地人文。圖／羅東鎮公所提供

