新園國中男、女排共闖甲級聯賽決賽 周春米授旗期許再創佳績

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣新園國中男排隊員約30人、女排約20人，以九年級選手為主要戰力，男排已續兩年晉級甲組決賽，女排連六年闖進決賽，實力穩定。記者劉星君／攝影
屏東縣新園國中男子及女子排球隊雙雙晉級114學年度國民中學甲級排球聯賽（JHVL）決賽，3月6日至8日在雲林縣立體育館舉行，屏東縣政府今天舉行授旗典禮，縣長周春米授旗並致贈加菜金，為即將出征全國賽的選手加油打氣。

周春米說，新園國中男、女排同時晉級全國甲級排球聯賽決賽非常不容易，全國男、女生組各只有6支隊伍能進決賽，新園國中雙雙入選，感到驕傲與感動。排球一直是屏東長期深耕體育項目，新園國中在其中扮演關鍵角色，女排過去累積優異成績，男排近年持續突破，今年男女排同時闖進6強決賽，期勉選手們在決賽舞台發揮平日訓練成果，全力拚戰、勇敢追夢，為屏東爭取佳績。

周春米說，為讓選手安心訓練、全力備戰，縣府持續加強新園國中排球隊宿舍住宿管理與營養補給，同時感謝泰安食品股份有限公司，連續四個月提供肉品營養補給，為選手補充體力，幫助球員在訓練與比賽保持最佳狀態。企業與民間團體也透過體育發展基金支持排球隊訓練，共同為基層體育培育人才。

新園國中校長陳英邦表示，為備戰決賽，選手與教練團充分利用課餘與假期加強訓練，希望在全國決賽舞台展現平日努力成果。新園國中男排隊員約30人、女排約20人，以九年級選手為主要戰力，男排已續兩年晉級甲組決賽，女排連六年闖進決賽，實力穩定。

縣府體育發展中心表示，支持新園國中穩定推動排球，縣府挹注相關資源，除頒發113學年度女子排球聯賽第3名獎助金20萬元，並補助住宿管理員人力，今年新園國中由縣府媒合寶佳基金會贊助獎助金100萬元；台灣集中保管結算所挹注20萬元。另外泰安食品股份有限公司特別提供肉品食材，讓學生補充營養，協助學校完善訓練與競賽條件，期望更多選手在賽場上發光發熱。

屏東縣新園國中男子及女子排球隊雙雙晉級114學年度國民中學甲級排球聯賽（JHVL）決賽，3月6日至8日在雲林縣立體育館舉行，屏縣府今天舉行授旗典禮，校長陳英邦揮動大旗。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米與新園國中男女排球隊員一起自拍，也為選手加油打氣。記者劉星君／攝影
周春米 排球 台東

