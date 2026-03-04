快訊

搶救台坂溪 農村水保署攜手企業等赴集水區種樹

中央社／ 台東縣4日電

台東縣達仁鄉台坂溪長期面臨枯水期斷流，影響灌溉和溪流生態，農村水保署台東分署今天攜手企業和當地族人在集水區種樹，打造永續山林，盼成為東部治理溪流典範。

農業部農村發展及水土保持署台東分署今天結合林業及自然保育署、台聚集團、達仁鄉台坂部落排灣族人，在土砂布社區舉辦「台坂溪集水區調適策略植樹活動」，並搭配環境教育闖關活動，落實流域治理理念向下扎根。

農村水保署台東分署事後透過新聞稿表示，台坂溪集水區長期面臨枯水期斷流、既有橫向構造物影響魚類上溯、水砂調蓄空間不足及農塘荒廢等複合型課題。流域問題已非單一工程可解，必須以系統性思維整合水文、生態與地形條件。

因此，計畫採取集水區調適，分3階段推動：課題盤點與策略架構建立、具體工程與非工程措施執行、成效監測與滾動式修正。目前已進入第2及第3階段，同步推動串珠式農塘活化、強化水砂調蓄空間、改善棲地友善措施及加強河岸植生復育等調適作為。

台東分署表示，這次植樹地點位於台坂溪上游左岸土砂布社區，屬於流域調適策略中的一環。透過原生種苗木栽植，可達成強化河岸與坡地穩定、降低側向侵蝕與沖刷風險、建構生態緩衝帶、改善棲地品質與生物多樣性。

台東分署表示，此案不僅是計畫，更是流域共管行動。透過邀請社區發展協會、村辦公室、地方政府與環保團體共同參與，逐步建立在地參與平台，讓治理由「政府主導」轉為「多方協力」。

台聚集團表示，流域安全與環境韌性攸關地方永續發展，企業在ESG架構下支持此類計畫，重點在於環境實質改善與社會價值創造，而非短期活動。

台東分署表示，今天植樹活動僅為整體調適策略的一部分，後續仍將持續透過監測數據檢視治理成效，並滾動式修正策略方向，期望將台坂溪集水區打造為東部山區流域調適與自然治理之示範案例。

新園國中男、女排共闖甲級聯賽決賽 周春米授旗期許再創佳績

屏東縣新園國中男子及女子排球隊雙雙晉級114學年度國民中學甲級排球聯賽（JHVL）決賽，3月6日至8日在雲林縣立體育館舉行，屏東縣政府今天舉行授旗典禮，縣長周春米授旗並致贈加菜金，為即將出征全國賽的選手加油打氣。

台日地方友好再添新頁 花蓮豐濱鄉攜手北海道襟裳町簽署交流協定

花蓮縣豐濱鄉公所在台北駐日經濟文化代表處札幌分處促成下，今天與日本北海道襟裳町以視訊方式簽署「友好交流協定」，由豐濱鄉長邱福順與襟裳町長大西正紀完成簽署，正式建立兩地友好關係。

台東旅宿管理奪「特優」 智慧稽查守護1700家合法住宿

交通部觀光署昨舉辦2026觀光節慶祝大會，台東縣榮獲「114年考核地方政府辦理旅宿業務管理輔導績效」最高等第「特優」獎項。觀光發展處長卜敏正代表領獎，並表示縣府將結合自有智慧治理系統TTONE，全面提升稽查管理與資料整合能力。

宜蘭縣議會驚傳9職等秘書失聯 兒子被通報中輟…突然以信函辦辭職

宜蘭縣議會傳出重要秘書失聯，位高9職等的黃毓恒過年前後常請假，這周起未請假也沒有上班，加上他的兒子沒去上課被通報中輟，議會因連絡不上，幾天前派人前往黃家關心，竟是人去樓空。黃毓恒明天將面臨記過免職，不料議會今天上午突然收到辭職函，黃要辭去秘書。

台東元宵遶境炸寒單熱鬧有代價！11人就醫 1人燒傷超35%

台東市元宵遶境與炸寒單活動熱鬧登場，炮聲震天之際，也傳出零星意外。台東馬偕醫院統計昨天因炸寒單相關活動就醫者共11人，其中7人為當日遭鞭炮炸傷，另有3人為先前活動後傷口不適或觀賞過程受傷前來就診。

