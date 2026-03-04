搶救台坂溪 農村水保署攜手企業等赴集水區種樹

台東縣達仁鄉台坂溪長期面臨枯水期斷流，影響灌溉和溪流生態，農村水保署台東分署今天攜手企業和當地族人在集水區種樹，打造永續山林，盼成為東部治理溪流典範。

農業部農村發展及水土保持署台東分署今天結合林業及自然保育署、台聚集團、達仁鄉台坂部落排灣族人，在土砂布社區舉辦「台坂溪集水區調適策略植樹活動」，並搭配環境教育闖關活動，落實流域治理理念向下扎根。

農村水保署台東分署事後透過新聞稿表示，台坂溪集水區長期面臨枯水期斷流、既有橫向構造物影響魚類上溯、水砂調蓄空間不足及農塘荒廢等複合型課題。流域問題已非單一工程可解，必須以系統性思維整合水文、生態與地形條件。

因此，計畫採取集水區調適，分3階段推動：課題盤點與策略架構建立、具體工程與非工程措施執行、成效監測與滾動式修正。目前已進入第2及第3階段，同步推動串珠式農塘活化、強化水砂調蓄空間、改善棲地友善措施及加強河岸植生復育等調適作為。

台東分署表示，這次植樹地點位於台坂溪上游左岸土砂布社區，屬於流域調適策略中的一環。透過原生種苗木栽植，可達成強化河岸與坡地穩定、降低側向侵蝕與沖刷風險、建構生態緩衝帶、改善棲地品質與生物多樣性。

台東分署表示，此案不僅是計畫，更是流域共管行動。透過邀請社區發展協會、村辦公室、地方政府與環保團體共同參與，逐步建立在地參與平台，讓治理由「政府主導」轉為「多方協力」。

台聚集團表示，流域安全與環境韌性攸關地方永續發展，企業在ESG架構下支持此類計畫，重點在於環境實質改善與社會價值創造，而非短期活動。

台東分署表示，今天植樹活動僅為整體調適策略的一部分，後續仍將持續透過監測數據檢視治理成效，並滾動式修正策略方向，期望將台坂溪集水區打造為東部山區流域調適與自然治理之示範案例。