台日地方友好再添新頁 花蓮豐濱鄉攜手北海道襟裳町簽署交流協定

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣豐濱鄉公所今天與日本北海道襟裳町，以視訊方式簽署「友好交流協定」。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉公所今天與日本北海道襟裳町，以視訊方式簽署「友好交流協定」。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮縣豐濱鄉公所在台北駐日經濟文化代表處札幌分處促成下，今天與日本北海道襟裳町以視訊方式簽署「友好交流協定」，由豐濱鄉長邱福順與襟裳町長大西正紀完成簽署，正式建立兩地友好關係。

簽署儀式由駐日本代表處代表李逸洋蒞臨見證，李逸洋致詞表示，豐濱鄉與襟裳町同樣面向太平洋，在自然景觀、海岸環境與觀光漁業方面有許多共同點，透過協定締結，可望推動經濟、文化、觀光、教育與體育等多元領域合作，深化台日地方連結。

邱福順指出，豐濱鄉依山傍海，擁有壯麗東海岸景觀，是阿美族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族與布農族文化交會之地；襟裳町則位於北海道日高山脈最南端，以襟裳岬壯闊地景及昆布漁業聞名，有「風之町」之稱，兩地雖相隔千里，卻同樣珍惜海洋資源與在地文化，此次締盟象徵友誼重要起點。

依協定內容，雙方將在相互信賴與尊重基礎上，推動觀光發展、文化交流與物產行銷，促進經濟互惠；並加強青少年交流，於適當時機互訪往來，深化合作層面，促進台日地方發展與繁榮。

町長大西正紀表示，襟裳町位於北海道日高山脈最南端，面向太平洋並擁有豐富的海洋資源，以昆布漁業聞名。能與擁有優美海岸線與深厚文化底蘊的豐濱鄉締結友好協定，是一件十分重要且令人欣喜的事情，未來將以此為契機，擴大文化、教育、觀光及經濟合作，增進居民理解與情誼。

豐濱鄉公所指出，雙方規畫展開觀光及農漁產業交流，預計明年出訪襟裳町或邀請町長來訪；另鄉長與團隊下周將前往九重町交流，持續維繫台日地方友誼。

