快訊

珍惜老天爺給的重啟券！3月5日「天赦日」撞驚蟄 超強轉運法必看

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

聽新聞
0:00 / 0:00

台東YouBike50萬騎乘里程碑就在眼前！快來成為幸運騎士

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東YouBike 2.0上路不到1年，民眾使用滿意度高達96.6％，目前共設置101處站點外，市區仍有13處完成現勘，投入單車數量1120輛。本報資料照片
台東YouBike 2.0上路不到1年，民眾使用滿意度高達96.6％，目前共設置101處站點外，市區仍有13處完成現勘，投入單車數量1120輛。本報資料照片

台東公共自行車YouBike自去年啟用以來廣受居民與遊客喜愛，累計騎乘人次即將突破50萬大關。為迎接這個特別里程碑，縣府推出「預測達標日抽好禮」活動，邀請大家猜猜何時會出現「第50萬」名騎乘者，並有機會拿到精美獎品。

縣府環保局表示，活動自即日起上午10時起至3月12日晚上23時59分止，若提前達標將提前結束。成功預測達標日期的民眾，可抽中台東特色名產「紅烏龍茶包組」；而那位幸運騎到第50萬名的人，更可獲得價值500元的新台幣電子禮券。

幸運兒可在王品、統一超商、全家、大全聯、foodpanda、家樂福、屈臣氏、寶雅、特力集團及爭鮮等多家品牌使用。另第50萬名的前後各2名使用者，也能拿到YouBike運動提袋，增加活動趣味性。

縣府表示，近年持續優化公共運輸服務，將自行車場站與市區公車、轉運節點及觀光動線整合，讓民眾通勤或遊客短程接駁更便利。想參加活動或查詢使用資訊，民眾可上YouBike活動官網或台東縣府官方網站，亦可撥打24小時客服專線089-219322。

台東公共自行車YouBike自去年啟用以來廣受居民與遊客喜愛，累計騎乘人次即將突破50萬大關。本報資料照片
台東公共自行車YouBike自去年啟用以來廣受居民與遊客喜愛，累計騎乘人次即將突破50萬大關。本報資料照片

YouBike 台東

延伸閱讀

站點成長率六都第一 桃園YouBike今年拚達750站

台東鐵花市集將熄燈成時代眼淚？縣府推新鐵道市集 攤商焦慮升溫

「2026台灣燈會」嘉義登場 金門跨海行銷超萌阿特IP氣偶超吸睛

竹縣機車駕訓補助超好康 楊文科：今起報名最高領2700元

相關新聞

宜蘭縣議會驚傳9職等秘書失聯 兒子被通報中輟…突然以信函辦辭職

宜蘭縣議會傳出重要秘書失聯，位高9職等的黃毓恒過年前後常請假，這周起未請假也沒有上班，加上他的兒子沒去上課被通報中輟，議會因連絡不上，幾天前派人前往黃家關心，竟是人去樓空。黃毓恒明天將面臨記過免職，不料議會今天上午突然收到辭職函，黃要辭去秘書。

台東旅宿管理奪「特優」 智慧稽查守護1700家合法住宿

交通部觀光署昨舉辦2026觀光節慶祝大會，台東縣榮獲「114年考核地方政府辦理旅宿業務管理輔導績效」最高等第「特優」獎項。觀光發展處長卜敏正代表領獎，並表示縣府將結合自有智慧治理系統TTONE，全面提升稽查管理與資料整合能力。

台東元宵遶境炸寒單熱鬧有代價！11人就醫 1人燒傷超35%

台東市元宵遶境與炸寒單活動熱鬧登場，炮聲震天之際，也傳出零星意外。台東馬偕醫院統計昨天因炸寒單相關活動就醫者共11人，其中7人為當日遭鞭炮炸傷，另有3人為先前活動後傷口不適或觀賞過程受傷前來就診。

台東元宵熱鬧不失序！炮屑滿街 清潔接力還原市容展效率

台東市2026年元宵節民俗祈福遶境活動昨起一連兩天熱鬧展開，超過70支宮廟隊伍穿梭市區大街小巷，鑼鼓喧天、陣頭齊發，重頭戲「炸寒單」震撼上場，鞭炮聲此起彼落，吸引大批民眾與遊客圍觀，將節慶氣氛推向高潮。

台東鐵花市集將熄燈成時代眼淚？縣府推新鐵道市集 攤商焦慮升溫

台東市舊站特區正邁入轉型關鍵階段。縣府依整體發展藍圖推動空間改善與機能整合工程，期望打造兼具文化展演、休閒遊憩、觀光服務與文創產業能量的複合型場域。不過，近日卻傳出鐵花村鐵花星光市集與微光集廣場將陸續撤離熄燈，引發攤商反彈，部分業者不排除陳情抗議。

廣角鏡／宜蘭單身聯誼 好禮3重送

宜蘭「暖暖蘭陽，微甜正好」單身聯誼昨受理報名，名額增至兩百四十人，男女各半，四梯次活動結合在地特色與主題遊程，從參加、速配、成家有三重好禮送。成功速配可獲展館門票、餐廳餐券等；兩年內登記結婚可獲價值四萬元成家好禮。宜蘭縣府自二○二二年開辦單身聯誼活動，報名數逐年增，已成功促成兩對結婚生子。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。