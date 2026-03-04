聽新聞
台東YouBike50萬騎乘里程碑就在眼前！快來成為幸運騎士
台東公共自行車YouBike自去年啟用以來廣受居民與遊客喜愛，累計騎乘人次即將突破50萬大關。為迎接這個特別里程碑，縣府推出「預測達標日抽好禮」活動，邀請大家猜猜何時會出現「第50萬」名騎乘者，並有機會拿到精美獎品。
縣府環保局表示，活動自即日起上午10時起至3月12日晚上23時59分止，若提前達標將提前結束。成功預測達標日期的民眾，可抽中台東特色名產「紅烏龍茶包組」；而那位幸運騎到第50萬名的人，更可獲得價值500元的新台幣電子禮券。
幸運兒可在王品、統一超商、全家、大全聯、foodpanda、家樂福、屈臣氏、寶雅、特力集團及爭鮮等多家品牌使用。另第50萬名的前後各2名使用者，也能拿到YouBike運動提袋，增加活動趣味性。
縣府表示，近年持續優化公共運輸服務，將自行車場站與市區公車、轉運節點及觀光動線整合，讓民眾通勤或遊客短程接駁更便利。想參加活動或查詢使用資訊，民眾可上YouBike活動官網或台東縣府官方網站，亦可撥打24小時客服專線089-219322。
