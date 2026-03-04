台東旅宿管理奪「特優」 智慧稽查守護1700家合法住宿

交通部觀光署昨舉辦2026觀光節慶祝大會，台東縣榮獲「114年考核地方政府辦理旅宿業務管理輔導績效」最高等第「特優」獎項。觀光發展處長卜敏正代表領獎，並表示縣府將結合自有智慧治理系統TTONE，全面提升稽查管理與資料整合能力。

卜敏正指出，目前全縣合法旅宿已超過1700家，房間數達14000間，管理與查核工作繁重。稽查人員除例行性檢查外，也需即時處理違法民宿與突發檢舉案件，確保住宿安全與市場秩序。呼籲旅宿業者務必遵守發展觀光條例及民宿管理辦法，共同維護旅客權益。

隨著台東觀光穩定成長，縣府在管理與輔導並行下，持續透過跨局處聯合稽查機制強化查核及後續追蹤，落實裁處與限期改善，同時輔導未合法登記的業者依法完成程序。另縣府建置TTONE城市數據智慧治理中心，整合旅宿歷年稽查及分層資訊，並結合行動稽查APP與電子簽章機制，使稽查管理更有效率、資料更完整，推動旅宿管理邁向智慧治理。

縣府強調，獲得「特優」殊榮不僅肯定旅宿管理制度與稽查成果，也展現台東在旅宿品質及永續發展上的整體實力，未來將持續強化管理與輔導作為，守護住宿秩序與旅客權益，讓台東成為值得信賴的慢旅城市。