快訊

台東旅宿管理奪「特優」 智慧稽查守護1700家合法住宿

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
交通部觀光署昨舉辦2026觀光節慶祝大會，台東縣榮獲「114年考核地方政府辦理旅宿業務管理輔導績效」最高等第「特優」獎項。圖／台東縣政府提供
交通部觀光署昨舉辦2026觀光節慶祝大會，台東縣榮獲「114年考核地方政府辦理旅宿業務管理輔導績效」最高等第「特優」獎項。觀光發展處長卜敏正代表領獎，並表示縣府將結合自有智慧治理系統TTONE，全面提升稽查管理與資料整合能力。

卜敏正指出，目前全縣合法旅宿已超過1700家，房間數達14000間，管理與查核工作繁重。稽查人員除例行性檢查外，也需即時處理違法民宿與突發檢舉案件，確保住宿安全與市場秩序。呼籲旅宿業者務必遵守發展觀光條例及民宿管理辦法，共同維護旅客權益。

隨著台東觀光穩定成長，縣府在管理與輔導並行下，持續透過跨局處聯合稽查機制強化查核及後續追蹤，落實裁處與限期改善，同時輔導未合法登記的業者依法完成程序。另縣府建置TTONE城市數據智慧治理中心，整合旅宿歷年稽查及分層資訊，並結合行動稽查APP與電子簽章機制，使稽查管理更有效率、資料更完整，推動旅宿管理邁向智慧治理。

縣府強調，獲得「特優」殊榮不僅肯定旅宿管理制度與稽查成果，也展現台東在旅宿品質及永續發展上的整體實力，未來將持續強化管理與輔導作為，守護住宿秩序與旅客權益，讓台東成為值得信賴的慢旅城市。

台東縣合法旅宿已超過1700家，房間數達14000間。記者尤聰光／攝影
台東 地方政府 住宿

相關新聞

宜蘭縣議會驚傳9職等秘書失聯 兒子被通報中輟…突然以信函辦辭職

宜蘭縣議會傳出重要秘書失聯，位高9職等的黃毓恒過年前後常請假，這周起未請假也沒有上班，加上他的兒子沒去上課被通報中輟，議會因連絡不上，幾天前派人前往黃家關心，竟是人去樓空。黃毓恒明天將面臨記過免職，不料議會今天上午突然收到辭職函，黃要辭去秘書。

台東元宵遶境炸寒單熱鬧有代價！11人就醫 1人燒傷超35%

台東市元宵遶境與炸寒單活動熱鬧登場，炮聲震天之際，也傳出零星意外。台東馬偕醫院統計昨天因炸寒單相關活動就醫者共11人，其中7人為當日遭鞭炮炸傷，另有3人為先前活動後傷口不適或觀賞過程受傷前來就診。

台東元宵熱鬧不失序！炮屑滿街 清潔接力還原市容展效率

台東市2026年元宵節民俗祈福遶境活動昨起一連兩天熱鬧展開，超過70支宮廟隊伍穿梭市區大街小巷，鑼鼓喧天、陣頭齊發，重頭戲「炸寒單」震撼上場，鞭炮聲此起彼落，吸引大批民眾與遊客圍觀，將節慶氣氛推向高潮。

台東鐵花市集將熄燈成時代眼淚？縣府推新鐵道市集 攤商焦慮升溫

台東市舊站特區正邁入轉型關鍵階段。縣府依整體發展藍圖推動空間改善與機能整合工程，期望打造兼具文化展演、休閒遊憩、觀光服務與文創產業能量的複合型場域。不過，近日卻傳出鐵花村鐵花星光市集與微光集廣場將陸續撤離熄燈，引發攤商反彈，部分業者不排除陳情抗議。

廣角鏡／宜蘭單身聯誼 好禮3重送

宜蘭「暖暖蘭陽，微甜正好」單身聯誼昨受理報名，名額增至兩百四十人，男女各半，四梯次活動結合在地特色與主題遊程，從參加、速配、成家有三重好禮送。成功速配可獲展館門票、餐廳餐券等；兩年內登記結婚可獲價值四萬元成家好禮。宜蘭縣府自二○二二年開辦單身聯誼活動，報名數逐年增，已成功促成兩對結婚生子。

