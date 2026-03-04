快訊

LINE免費貼圖4款！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭縣議會驚傳9職等秘書失聯 兒子被通報中輟…突然以信函辦辭職

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣議會9職等秘書黃毓恒（右一）是議長的重要左右手，最近沒來上班，也連絡不上，今天突然以信函辦理辭職，圖為老議長張建榮（左二）卸下職務時的合影。圖／翻攝自黃毓恒臉書
宜蘭縣議會9職等秘書黃毓恒（右一）是議長的重要左右手，最近沒來上班，也連絡不上，今天突然以信函辦理辭職，圖為老議長張建榮（左二）卸下職務時的合影。圖／翻攝自黃毓恒臉書

宜蘭縣議會傳出重要秘書失聯，位高9職等的黃毓恒過年前後常請假，這周起未請假也沒有上班，加上他的兒子沒去上課被通報中輟，議會因連絡不上，幾天前派人前往黃家關心，竟是人去樓空。黃毓恒明天將面臨記過免職，不料議會今天上午突然收到辭職函，黃要辭去秘書。

縣議會只有兩位秘書，黃毓恒與秘書長都是議長的重要左右手。51歲的黃毓恒為人客氣，工作積極認真，努力進修攻讀博士；奇怪的是，黃毓恒與妻小半個多月來未見人影，議會同仁與小孩的學校都連絡不上，彷彿人間蒸發，消息傳出後也讓縣議員感到震驚，直呼「意外」。

據了解，黃毓恒去年因切除部分胰臟手術，糖化血色素不正常，經常請假，下半年請假次數更頻繁，議長張勝德盼他好好休養，過年前他都依照規定請假，過年後請假已經滿了，卻未出現議會上班，而他之前有交代議會同仁，若年後未上班，幫他請假。

縣議會同時接獲黃毓恒兒子所就讀的國中來電探詢，寒假期間就連絡不上家長，小孩沒去上學。校方表示，上學期有聽家長說要辦「轉學」，但未辦理，孩子新學期開學就未到校，已被通報中輟生。

縣議會驚覺情況不對，日前派人到張家了解狀況，只見大門深鎖，看似幾天沒人住，前天連絡黃毓恒的父母親也不知黃毓恒一家3口的去向。

黃毓恒從本周一到明天4天未請假，縣議會將依規定辦理記過免職，今天上午突然接到他的辭職信函，辭去9職等秘書。據了解，黃毓恒以前曾在警察局及消防局任職服務，期間也曾辭職轉投資做生意，2019年才從消防局調到縣議會擔任秘書。

宜蘭 辭職

延伸閱讀

出社會2年崩潰！她嘆「3月沒連假想離職」 過來人曝實用建議

藍營宜蘭縣長初選吳宗憲出線 下一步爭取藍白合

彰化國中教練涉性騷申復未決先復聘 女學生嚇到不敢上學

藍白有共識…新北、宜蘭 民調整合最強候選人

相關新聞

宜蘭縣議會驚傳9職等秘書失聯 兒子被通報中輟…突然以信函辦辭職

宜蘭縣議會傳出重要秘書失聯，位高9職等的黃毓恒過年前後常請假，這周起未請假也沒有上班，加上他的兒子沒去上課被通報中輟，議會因連絡不上，幾天前派人前往黃家關心，竟是人去樓空。黃毓恒明天將面臨記過免職，不料議會今天上午突然收到辭職函，黃要辭去秘書。

台東元宵遶境炸寒單熱鬧有代價！11人就醫 1人燒傷超35%

台東市元宵遶境與炸寒單活動熱鬧登場，炮聲震天之際，也傳出零星意外。台東馬偕醫院統計昨天因炸寒單相關活動就醫者共11人，其中7人為當日遭鞭炮炸傷，另有3人為先前活動後傷口不適或觀賞過程受傷前來就診。

台東元宵熱鬧不失序！炮屑滿街 清潔接力還原市容展效率

台東市2026年元宵節民俗祈福遶境活動昨起一連兩天熱鬧展開，超過70支宮廟隊伍穿梭市區大街小巷，鑼鼓喧天、陣頭齊發，重頭戲「炸寒單」震撼上場，鞭炮聲此起彼落，吸引大批民眾與遊客圍觀，將節慶氣氛推向高潮。

台東鐵花市集將熄燈成時代眼淚？縣府推新鐵道市集 攤商焦慮升溫

台東市舊站特區正邁入轉型關鍵階段。縣府依整體發展藍圖推動空間改善與機能整合工程，期望打造兼具文化展演、休閒遊憩、觀光服務與文創產業能量的複合型場域。不過，近日卻傳出鐵花村鐵花星光市集與微光集廣場將陸續撤離熄燈，引發攤商反彈，部分業者不排除陳情抗議。

廣角鏡／宜蘭單身聯誼 好禮3重送

宜蘭「暖暖蘭陽，微甜正好」單身聯誼昨受理報名，名額增至兩百四十人，男女各半，四梯次活動結合在地特色與主題遊程，從參加、速配、成家有三重好禮送。成功速配可獲展館門票、餐廳餐券等；兩年內登記結婚可獲價值四萬元成家好禮。宜蘭縣府自二○二二年開辦單身聯誼活動，報名數逐年增，已成功促成兩對結婚生子。

謝國樑籲台電建立回饋機制 不當嫌惡設施

ＡＩ產業擴張帶動用電需求攀升，台電董事長曾文生表示，電源開發要重新做系統性檢討。基隆市長謝國樑昨表示，台電若能與縣市政府建立回饋地方產業電力的機制，電廠就不會變成嫌惡設施，希望基隆「四接案」成為範例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。