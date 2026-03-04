宜蘭縣議會驚傳9職等秘書失聯 兒子被通報中輟…突然以信函辦辭職

宜蘭縣議會傳出重要秘書失聯，位高9職等的黃毓恒過年前後常請假，這周起未請假也沒有上班，加上他的兒子沒去上課被通報中輟，議會因連絡不上，幾天前派人前往黃家關心，竟是人去樓空。黃毓恒明天將面臨記過免職，不料議會今天上午突然收到辭職函，黃要辭去秘書。

縣議會只有兩位秘書，黃毓恒與秘書長都是議長的重要左右手。51歲的黃毓恒為人客氣，工作積極認真，努力進修攻讀博士；奇怪的是，黃毓恒與妻小半個多月來未見人影，議會同仁與小孩的學校都連絡不上，彷彿人間蒸發，消息傳出後也讓縣議員感到震驚，直呼「意外」。

據了解，黃毓恒去年因切除部分胰臟手術，糖化血色素不正常，經常請假，下半年請假次數更頻繁，議長張勝德盼他好好休養，過年前他都依照規定請假，過年後請假已經滿了，卻未出現議會上班，而他之前有交代議會同仁，若年後未上班，幫他請假。

縣議會同時接獲黃毓恒兒子所就讀的國中來電探詢，寒假期間就連絡不上家長，小孩沒去上學。校方表示，上學期有聽家長說要辦「轉學」，但未辦理，孩子新學期開學就未到校，已被通報中輟生。

縣議會驚覺情況不對，日前派人到張家了解狀況，只見大門深鎖，看似幾天沒人住，前天連絡黃毓恒的父母親也不知黃毓恒一家3口的去向。

黃毓恒從本周一到明天4天未請假，縣議會將依規定辦理記過免職，今天上午突然接到他的辭職信函，辭去9職等秘書。據了解，黃毓恒以前曾在警察局及消防局任職服務，期間也曾辭職轉投資做生意，2019年才從消防局調到縣議會擔任秘書。