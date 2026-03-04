快訊

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

台東元宵遶境炸寒單熱鬧有代價！11人就醫 1人燒傷超35%

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東市元宵遶境與炸寒單活動熱鬧登場，炮聲震天之際，也傳出零星意外。台東馬偕醫院統計昨天因炸寒單相關活動就醫者共11人。記者尤聰光／攝影
台東市元宵遶境與炸寒單活動熱鬧登場，炮聲震天之際，也傳出零星意外。台東馬偕醫院統計昨天因炸寒單相關活動就醫者共11人。記者尤聰光／攝影

台東元宵遶境與炸寒單活動熱鬧登場，炮聲震天之際，也傳出零星意外。台東馬偕醫院統計昨天因炸寒單相關活動就醫者共11人，其中7人為當日遭鞭炮炸傷，另有3人為先前活動後傷口不適或觀賞過程受傷前來就診。

院方指出，昨天因鞭炮炸傷就醫共7人，其中6人傷勢較輕，經清創換藥後已返家休養；1名患者燒傷面積較大，胸腹、後背及四肢出現一度燙傷，燒傷面積超過35%，因家住台中，後續轉至台中榮民總醫院持續治療。

此外，有2名民眾為3月1日參與寒單活動時遭炸傷，因傷口疼痛未改善，至門診處置後返家；另有1人觀賞鞭炮施放時右眼出現異物感，經急診檢查處理後無大礙；還有1人於遶境過程中，從遊行車輛後斗約1公尺高處跌落，所幸傷勢不重，治療後已返家休養。

市公所表示，炸寒單屬高風險民俗活動，無論是參與者或圍觀民眾，都應做好基本防護措施，包括配戴護目鏡、口罩及厚實衣物，避免皮膚直接暴露於炮火之下；若出現燒燙傷情形，應立即以流動清水沖洗至少15分鐘，切勿自行塗抹偏方或油膏，以免造成感染。

縣消防局也提醒，施放爆竹煙火應保持安全距離，勿在人群密集或易燃物旁點燃；活動期間車輛移動頻繁，參與遶境者避免站立於車斗或高處，以防跌落意外。主辦單位應加強人員管制與安全宣導，確保防護裝備確實穿戴。

消防局強調，傳統民俗活動值得傳承，但安全更不可忽視，唯有落實防護與風險管理，才能讓節慶在熱鬧之餘，也兼顧生命與健康安全。

遶境 台東 元宵

延伸閱讀

台東元宵熱鬧不失序！炮屑滿街 清潔接力還原市容展效率

鹽水蜂炮主炮城200萬支發射 欲罷不能越晚越發

逾20場炮炸寒單70陣頭遶境 台東市砲聲不絕於耳

鹽水蜂炮啟炮 台灣燈會試燈 北港燈會踩街

相關新聞

宜蘭縣議會驚傳9職等秘書失聯 兒子被通報中輟…突然以信函辦辭職

宜蘭縣議會傳出重要秘書失聯，位高9職等的黃毓恒過年前後常請假，這周起未請假也沒有上班，加上他的兒子沒去上課被通報中輟，議會因連絡不上，幾天前派人前往黃家關心，竟是人去樓空。黃毓恒明天將面臨記過免職，不料議會今天上午突然收到辭職函，黃要辭去秘書。

台東元宵遶境炸寒單熱鬧有代價！11人就醫 1人燒傷超35%

台東市元宵遶境與炸寒單活動熱鬧登場，炮聲震天之際，也傳出零星意外。台東馬偕醫院統計昨天因炸寒單相關活動就醫者共11人，其中7人為當日遭鞭炮炸傷，另有3人為先前活動後傷口不適或觀賞過程受傷前來就診。

台東元宵熱鬧不失序！炮屑滿街 清潔接力還原市容展效率

台東市2026年元宵節民俗祈福遶境活動昨起一連兩天熱鬧展開，超過70支宮廟隊伍穿梭市區大街小巷，鑼鼓喧天、陣頭齊發，重頭戲「炸寒單」震撼上場，鞭炮聲此起彼落，吸引大批民眾與遊客圍觀，將節慶氣氛推向高潮。

台東鐵花市集將熄燈成時代眼淚？縣府推新鐵道市集 攤商焦慮升溫

台東市舊站特區正邁入轉型關鍵階段。縣府依整體發展藍圖推動空間改善與機能整合工程，期望打造兼具文化展演、休閒遊憩、觀光服務與文創產業能量的複合型場域。不過，近日卻傳出鐵花村鐵花星光市集與微光集廣場將陸續撤離熄燈，引發攤商反彈，部分業者不排除陳情抗議。

廣角鏡／宜蘭單身聯誼 好禮3重送

宜蘭「暖暖蘭陽，微甜正好」單身聯誼昨受理報名，名額增至兩百四十人，男女各半，四梯次活動結合在地特色與主題遊程，從參加、速配、成家有三重好禮送。成功速配可獲展館門票、餐廳餐券等；兩年內登記結婚可獲價值四萬元成家好禮。宜蘭縣府自二○二二年開辦單身聯誼活動，報名數逐年增，已成功促成兩對結婚生子。

謝國樑籲台電建立回饋機制 不當嫌惡設施

ＡＩ產業擴張帶動用電需求攀升，台電董事長曾文生表示，電源開發要重新做系統性檢討。基隆市長謝國樑昨表示，台電若能與縣市政府建立回饋地方產業電力的機制，電廠就不會變成嫌惡設施，希望基隆「四接案」成為範例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。