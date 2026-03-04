台東元宵遶境炸寒單熱鬧有代價！11人就醫 1人燒傷超35%

台東市元宵遶境與炸寒單活動熱鬧登場，炮聲震天之際，也傳出零星意外。台東馬偕醫院統計昨天因炸寒單相關活動就醫者共11人，其中7人為當日遭鞭炮炸傷，另有3人為先前活動後傷口不適或觀賞過程受傷前來就診。

院方指出，昨天因鞭炮炸傷就醫共7人，其中6人傷勢較輕，經清創換藥後已返家休養；1名患者燒傷面積較大，胸腹、後背及四肢出現一度燙傷，燒傷面積超過35%，因家住台中，後續轉至台中榮民總醫院持續治療。

此外，有2名民眾為3月1日參與寒單活動時遭炸傷，因傷口疼痛未改善，至門診處置後返家；另有1人觀賞鞭炮施放時右眼出現異物感，經急診檢查處理後無大礙；還有1人於遶境過程中，從遊行車輛後斗約1公尺高處跌落，所幸傷勢不重，治療後已返家休養。

市公所表示，炸寒單屬高風險民俗活動，無論是參與者或圍觀民眾，都應做好基本防護措施，包括配戴護目鏡、口罩及厚實衣物，避免皮膚直接暴露於炮火之下；若出現燒燙傷情形，應立即以流動清水沖洗至少15分鐘，切勿自行塗抹偏方或油膏，以免造成感染。

縣消防局也提醒，施放爆竹煙火應保持安全距離，勿在人群密集或易燃物旁點燃；活動期間車輛移動頻繁，參與遶境者避免站立於車斗或高處，以防跌落意外。主辦單位應加強人員管制與安全宣導，確保防護裝備確實穿戴。

消防局強調，傳統民俗活動值得傳承，但安全更不可忽視，唯有落實防護與風險管理，才能讓節慶在熱鬧之餘，也兼顧生命與健康安全。