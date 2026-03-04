快訊

台東元宵熱鬧不失序！炮屑滿街 清潔接力還原市容展效率

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東市昨起一連兩天舉行元宵神明遶境活動，縣府環保局與市公所清潔隊也在今晨動員人力與清潔車輛，針對遶境重點路線展開全面清理，展現環境復原效率。記者尤聰光／攝影
台東市2026年元宵節民俗祈福遶境活動昨起一連兩天熱鬧展開，超過70支宮廟隊伍穿梭市區大街小巷，鑼鼓喧天、陣頭齊發，重頭戲「炸寒單」震撼上場，鞭炮聲此起彼落，吸引大批民眾與遊客圍觀，將節慶氣氛推向高潮。

熱鬧之餘，大量鞭炮紙屑與煙火碎屑也散落主要路段。為避免影響市容與交通安全，部分宮廟隊伍於活動告一段落後即主動清掃周邊環境；縣府環保局與市公所清潔隊也在今晨動員人力與清潔車輛，針對遶境重點路線展開全面清理，在第二天活動持續進行前，盡力恢復街道整潔。

環保局表示，元宵遶境屬高密度節慶活動，事前已完成清潔動線規畫與人力部署，並與主辦單位保持聯繫，確保活動期間能機動調度、即時清運。清潔人員清晨天未亮即上工，採人工掃除與機具並行方式，加快效率，減少對交通與店家營運的影響。

不少市民對公部門效率表達肯定。住在市區的陳先生說，昨晚活動結束後路面仍見炮屑，「今天一早已清理得差不多，真的辛苦清潔人員」。經營早餐店的林小姐則指出，元宵遶境帶來人潮與商機，「只要市容能迅速恢復，大家都樂見傳統文化繼續傳承」。

宮廟方面也表示，近年愈發重視環保觀念，除集中定點施放鞭炮外，也安排志工協助基本清掃，希望在延續信仰文化的同時，兼顧城市形象與居民生活品質。

一連兩天的元宵遶境與炸寒單活動，展現地方信仰的凝聚力與觀光魅力；而活動期間公私協力、迅速恢復市容的作為，也讓熱鬧與整潔得以並行，為城市留下良好印象。

台東市2026年元宵節民俗祈福遶境活動昨起一連兩天熱鬧展開，超過70支宮廟隊伍穿梭市區大街小巷，鑼鼓喧天、陣頭齊發，重頭戲「炸寒單」震撼上場，鞭炮聲此起彼落，吸引大批民眾與遊客圍觀，將節慶氣氛推向高潮。

