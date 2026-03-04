台東鐵花市集將熄燈成時代眼淚？縣府推新鐵道市集 攤商焦慮升溫

台東市舊站特區正邁入轉型關鍵階段。縣府依整體發展藍圖推動空間改善與機能整合工程，期望打造兼具文化展演、休閒遊憩、觀光服務與文創產業能量的複合型場域。不過，近日卻傳出鐵花村鐵花星光市集與微光集廣場將陸續撤離熄燈，引發攤商反彈，部分業者不排除陳情抗議。

縣府表示，預計今年年中完工的「鐵道市集」，將整合舊鐵道月台與軌道設計概念，保留鐵道空間紋理特色，營造開放式市集環境，未來將成為園區發展的重要節點，以嶄新風貌與更高品質營運模式重新啟動，形塑具城市識別度的特色市集品牌。

回顧舊火車站管理權十多年前由台鐵移交縣府後，在公部門與在地社團、攤商共同努力下，舊站鐵花路、新生路一帶成功轉型為文創聚落，成為遊客夜訪台東的重要據點。其中，鐵花星光市集與微光集廣場更是代表性地標。

然而，去年起縣府啟動總面積約28公頃的舊站特區改造計畫，陸續完成「台東之眼景觀工程」、「兒童運動公園」、「歷史建築機關車庫整修」與「新生廣場」等工程，鐵道市集則是整體開發的最後一塊拼圖。

縣府說明，原星光市集已依契約於2月28日完成階段任務撤離；微光市集預計4月底至5月中旬撤出；工區周邊街頭藝人展演點位也暫停受理。鐵道市集招商作業預計4月上旬公告，盼以新機制重新出發。

但攤商指出，縣府以「還路於民」及停車空間規畫為由，將鐵花路與微光集廣場清空，原規畫遷至舊站後方，卻因設計與工程進度數度變動，遷移時間與地點反覆生變。業者雖支持建設升級，卻憂心在資訊不透明與缺乏溝通情況下被迫熄燈，生計難以為繼。

部分攤商直言，至今未獲明確完工時程與安置方案，未來落腳何處仍無著落，已集體醞釀向縣府陳情，盼爭取更明確說明與過渡配套。

舊站特區的轉型，究竟是城市升級的契機，還是攤商生計的考驗？在發展與民生之間如何取得平衡，考驗著地方治理的智慧。

台東縣政府預計今年年中完工的「鐵道市集」，將整合舊鐵道月台與軌道設計概念，保留鐵道空間紋理特色，營造開放式市集環境。圖／台東縣政府提供