台東鐵花市集將熄燈成時代眼淚？縣府推新鐵道市集 攤商焦慮升溫

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東市舊站特區正邁入轉型關鍵階段，近日傳出鐵花村鐵花星光市集與微光集廣場將陸續撤離熄燈。記者尤聰光／攝影
台東市舊站特區正邁入轉型關鍵階段，近日傳出鐵花村鐵花星光市集與微光集廣場將陸續撤離熄燈。記者尤聰光／攝影

台東市舊站特區正邁入轉型關鍵階段。縣府依整體發展藍圖推動空間改善與機能整合工程，期望打造兼具文化展演、休閒遊憩、觀光服務與文創產業能量的複合型場域。不過，近日卻傳出鐵花村鐵花星光市集與微光集廣場將陸續撤離熄燈，引發攤商反彈，部分業者不排除陳情抗議。

縣府表示，預計今年年中完工的「鐵道市集」，將整合舊鐵道月台與軌道設計概念，保留鐵道空間紋理特色，營造開放式市集環境，未來將成為園區發展的重要節點，以嶄新風貌與更高品質營運模式重新啟動，形塑具城市識別度的特色市集品牌。

回顧舊火車站管理權十多年前由台鐵移交縣府後，在公部門與在地社團、攤商共同努力下，舊站鐵花路、新生路一帶成功轉型為文創聚落，成為遊客夜訪台東的重要據點。其中，鐵花星光市集與微光集廣場更是代表性地標。

然而，去年起縣府啟動總面積約28公頃的舊站特區改造計畫，陸續完成「台東之眼景觀工程」、「兒童運動公園」、「歷史建築機關車庫整修」與「新生廣場」等工程，鐵道市集則是整體開發的最後一塊拼圖。

縣府說明，原星光市集已依契約於2月28日完成階段任務撤離；微光市集預計4月底至5月中旬撤出；工區周邊街頭藝人展演點位也暫停受理。鐵道市集招商作業預計4月上旬公告，盼以新機制重新出發。

但攤商指出，縣府以「還路於民」及停車空間規畫為由，將鐵花路與微光集廣場清空，原規畫遷至舊站後方，卻因設計與工程進度數度變動，遷移時間與地點反覆生變。業者雖支持建設升級，卻憂心在資訊不透明與缺乏溝通情況下被迫熄燈，生計難以為繼。

部分攤商直言，至今未獲明確完工時程與安置方案，未來落腳何處仍無著落，已集體醞釀向縣府陳情，盼爭取更明確說明與過渡配套。

舊站特區的轉型，究竟是城市升級的契機，還是攤商生計的考驗？在發展與民生之間如何取得平衡，考驗著地方治理的智慧。

台東縣政府預計今年年中完工的「鐵道市集」，將整合舊鐵道月台與軌道設計概念，保留鐵道空間紋理特色，營造開放式市集環境。圖／台東縣政府提供
台東縣政府預計今年年中完工的「鐵道市集」，將整合舊鐵道月台與軌道設計概念，保留鐵道空間紋理特色，營造開放式市集環境。圖／台東縣政府提供

台東市舊站特區正邁入轉型關鍵階段，近日傳出鐵花村鐵花星光市集與微光集廣場將陸續撤離熄燈。記者尤聰光／攝影
台東市舊站特區正邁入轉型關鍵階段，近日傳出鐵花村鐵花星光市集與微光集廣場將陸續撤離熄燈。記者尤聰光／攝影

文創產業 街頭藝人 歷史建築 台東 鐵花村

三棧直通七星潭 花蓮193縣道北段拓寬命名「七星灣大道」

花蓮193縣道三棧至七星潭路段安全景觀道路於春節前完工通車，新城鄉公所昨天設置道路標示牌，正式命名為「七星灣大道」，成為串連三棧、七星潭與市區的重要替代道路，打造安全景觀道路。

宜蘭「微甜正好」單身聯誼受理報名 參加、速配、成家...好禮3重送

宜蘭「暖暖蘭陽，微甜正好」單身聯誼今天受理報名，活動名額增至240人參加，男女各半，4梯次活動結合在地特色與主題遊程，溫馨浪漫；成功速配可獲展館門票、餐廳餐券及影城電影票，兩年內登記結婚可獲價值4萬元成家好禮，代理縣長林茂盛鼓勵符合資格的縣民把握報名機會。

謝國樑籲台電建立回饋機制 不當嫌惡設施

ＡＩ產業擴張帶動用電需求攀升，台電董事長曾文生表示，電源開發要重新做系統性檢討。基隆市長謝國樑昨表示，台電若能與縣市政府建立回饋地方產業電力的機制，電廠就不會變成嫌惡設施，希望基隆「四接案」成為範例。

從鐵窗到藝術 花蓮監獄花燈班財神駕馬驚豔奪優等

矯正署花蓮監獄花燈班成立15年，今年以作品「財神駕馬凌南院 富民安邦耀嘉義」參加台灣燈會競賽，展現財神駕馬姿態，在競爭激烈的機關團體組中脫穎而出，贏得優等獎。

台東市忠合宮「什家將」恪遵傳統68年不變 登錄無形文化資產

台東市忠合宮「什家將」成立至今68年，是全縣歷史最悠久的家將團，臉譜、步法與陣式皆依循傳統，今年經審核登錄為台東縣無形文化資產（民俗類），成為全縣第三個登錄的廟宇文化。縣長饒慶鈴提早在元宵節前授證，感謝全體成員守護地方安寧，並讓文化力量在台東持續流傳。

台東元宵熱鬧不失序！炮屑滿街 清潔接力還原市容展效率

台東市2026年元宵節民俗祈福遶境活動昨起一連兩天熱鬧展開，超過70支宮廟隊伍穿梭市區大街小巷，鑼鼓喧天、陣頭齊發，重頭戲「炸寒單」震撼上場，鞭炮聲此起彼落，吸引大批民眾與遊客圍觀，將節慶氣氛推向高潮。

