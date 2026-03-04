謝國樑籲台電建立回饋機制 不當嫌惡設施

ＡＩ產業擴張帶動用電需求攀升，台電董事長曾文生表示，電源開發要重新做系統性檢討。基隆市長謝國樑昨表示，台電若能與縣市政府建立回饋地方產業電力的機制，電廠就不會變成嫌惡設施，希望基隆「四接案」成為範例。

曾文生說，過去十年台灣用電量負載，平均一年增加四十萬至五十萬瓩，在接下來的五年，面臨用電成長量是過去的二至二點五倍壓力。

以新燃氣機組裝置容量一百三十萬瓩計算，每年要新蓋一個燃氣機組，才能因應半導體與ＡＩ相關產業新增的用電需求。

謝國樑表示，看到台電提到未來ＡＩ用電將會大幅增加，他要具體要求且建議台電，對未來要新建電廠的縣市政府，應該要有公開、合理的合作機制。

謝國樑指出，每個縣市都很重視產業發展及產業用電問題，若台電能夠與新建電廠的縣市政府，就產業電力的供應，把回饋機制明確化、法制化，對台電未來產業電力布局，甚至台灣整體電力布局，都是正面的事。

謝國樑認為，與其讓電廠變成嫌惡設施，台電不如講清楚，如果蓋電廠，可以回饋多少給地方產業，提供地方電力優先。

機制明確後，縣市政府會有更多盤算參考，有機會翻轉嫌惡設施之名，反而還會邀請台電去設電廠。