逾20場炮炸寒單70陣頭遶境 台東市砲聲不絕於耳

中央社／ 記者盧太城台東縣3日電

台東元宵節活動今天熱鬧登場，包括逾20場的炮炸肉身寒單 （邯鄲）及70個陣頭遶境，細雨中台東市炮聲不絕於耳。

台東元宵節重頭戲炮炸肉身寒單，今年有玄武堂的肉身寒單以及邯鄲堂的肉身邯鄲出巡，從今天中午開炸，至3月7日止，總計逾20場。

今天下午玄武堂邀請國際交換學生親自下場體驗炸寒單，今年有德國，美國和印度3名學生勇敢嘗試，另外16名學生充當炮手，國際交換生讚台灣傳統文化「真的很讚」。

陣頭遶境今天中午開跑，逾70個廟宇隊伍報名，神明轎和家將陣頭沿街遶境，接受民眾炮炸，有遊客專程來參與，體驗台東元宵活動；為了遶境隊伍能遵守秩序，今年特別約束陣頭不能私下更換抽籤號碼，要依序遶境進入天后宮。

民進黨籍立法委員陳瑩雖然是基督徒，今天也參加陣頭遶境的敲鑼起跑，同時也和台東民進黨籍民意代表在台東市新生路364號共同搭設香案，為台東祈福，也歡迎大家一起來熱鬧。

陳瑩表示，雖然她是基督徒，但深知信仰撫慰人心的力量不分宗教。同樣的，她身為原住民，也樂於分享和學習不同族群的文化。而台東這樣多元族群、多元文化、多元信仰的土地，是如此豐富而美好。

今年元宵除了繞境和炮炸寒單爺傳統活動，也安排熱鬧演唱會，4日邀請謝金燕等藝人在台東森林公園演出。

遶境 台東 炸寒單 陣頭

相關新聞

宜蘭「微甜正好」單身聯誼受理報名 參加、速配、成家...好禮3重送

宜蘭「暖暖蘭陽，微甜正好」單身聯誼今天受理報名，活動名額增至240人參加，男女各半，4梯次活動結合在地特色與主題遊程，溫馨浪漫；成功速配可獲展館門票、餐廳餐券及影城電影票，兩年內登記結婚可獲價值4萬元成家好禮，代理縣長林茂盛鼓勵符合資格的縣民把握報名機會。

從鐵窗到藝術 花蓮監獄花燈班財神駕馬驚豔奪優等

矯正署花蓮監獄花燈班成立15年，今年以作品「財神駕馬凌南院 富民安邦耀嘉義」參加台灣燈會競賽，展現財神駕馬姿態，在競爭激烈的機關團體組中脫穎而出，贏得優等獎。

三棧直通七星潭 花蓮193縣道北段拓寬命名「七星灣大道」

花蓮193縣道三棧至七星潭路段安全景觀道路於春節前完工通車，新城鄉公所昨天設置道路標示牌，正式命名為「七星灣大道」，成為串連三棧、七星潭與市區的重要替代道路，打造安全景觀道路。

台東市忠合宮「什家將」恪遵傳統68年不變 登錄無形文化資產

台東市忠合宮「什家將」成立至今68年，是全縣歷史最悠久的家將團，臉譜、步法與陣式皆依循傳統，今年經審核登錄為台東縣無形文化資產（民俗類），成為全縣第三個登錄的廟宇文化。縣長饒慶鈴提早在元宵節前授證，感謝全體成員守護地方安寧，並讓文化力量在台東持續流傳。

綠議員質疑市長竟缺席春安會議及慰問 謝國樑：因聲帶開刀當天不宜說話

基隆市長謝國樑未出席「春安專案」會議及慰問行程，成為今天議場問政焦點。綠營3名議員發言，認為市長不應缺席攸關治安和公共安全年度活動。謝回應聲帶3個月內開2次刀，可能要再開一次，考量當天不適合開口說話，才沒有現身。

七星潭旅服中心斥資1.9億 打造花蓮海岸新門戶

花蓮縣七星潭風景區為縣內熱門景點，縣府在中央補助下投入約1.9億元，新建旅客服務中心與景觀廊帶，停車場格數也增至100格，工程今天開工，預計明年8月完工，將成為迎接旅客的重要門戶。

