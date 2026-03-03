逾20場炮炸寒單70陣頭遶境 台東市砲聲不絕於耳

台東元宵節活動今天熱鬧登場，包括逾20場的炮炸肉身寒單 （邯鄲）及70個陣頭遶境，細雨中台東市炮聲不絕於耳。

台東元宵節重頭戲炮炸肉身寒單，今年有玄武堂的肉身寒單以及邯鄲堂的肉身邯鄲出巡，從今天中午開炸，至3月7日止，總計逾20場。

今天下午玄武堂邀請國際交換學生親自下場體驗炸寒單，今年有德國，美國和印度3名學生勇敢嘗試，另外16名學生充當炮手，國際交換生讚台灣傳統文化「真的很讚」。

陣頭遶境今天中午開跑，逾70個廟宇隊伍報名，神明轎和家將陣頭沿街遶境，接受民眾炮炸，有遊客專程來參與，體驗台東元宵活動；為了遶境隊伍能遵守秩序，今年特別約束陣頭不能私下更換抽籤號碼，要依序遶境進入天后宮。

民進黨籍立法委員陳瑩雖然是基督徒，今天也參加陣頭遶境的敲鑼起跑，同時也和台東民進黨籍民意代表在台東市新生路364號共同搭設香案，為台東祈福，也歡迎大家一起來熱鬧。

陳瑩表示，雖然她是基督徒，但深知信仰撫慰人心的力量不分宗教。同樣的，她身為原住民，也樂於分享和學習不同族群的文化。而台東這樣多元族群、多元文化、多元信仰的土地，是如此豐富而美好。

今年元宵除了繞境和炮炸寒單爺傳統活動，也安排熱鬧演唱會，4日邀請謝金燕等藝人在台東森林公園演出。