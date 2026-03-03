宜蘭「微甜正好」單身聯誼受理報名 參加、速配、成家...好禮3重送

宜蘭「暖暖蘭陽，微甜正好」單身聯誼今天受理報名，活動名額增至240人參加，男女各半，4梯次活動結合在地特色與主題遊程，溫馨浪漫；成功速配可獲展館門票、餐廳餐券及影城電影票，兩年內登記結婚可獲價值4萬元成家好禮，代理縣長林茂盛鼓勵符合資格的縣民把握報名機會。

宜蘭縣政府今召開記者會，縣府自111年開辦單身聯誼活動以來，報名人數逐年增加，成功促成2對結婚生子，有些情侶正交往中。今年單身聯誼活動增加到4場次，分別是4月11日「天燈傳情踩出心動」、6月7日「幸福妝點甜覓礁溪」、8月9日「啡嚐心動慢調故事」、10月17日「綠舞萌服AR謎情」。

設計4大主題行程包含甜點手作體驗、文青午茶時光、浴衣浪漫攝影與AR遊園尋寶遊戲、冬山河生態綠舟水上自行車與天燈祈福等內容，讓參加者在自然美景與互動中拉近距離、培養默契，感受微甜正好的心動時刻。

縣府民政處表示，除了一般縣民可以參加，也開放宜蘭公教人員報名，並與家庭教育中心合作提供兩性關係、婚姻經營、家庭教育等實用資訊，協助參與者健全良好關係，邁向穩定發展。

此外，成功速配可獲得綠博、童玩節、蘭陽博物館及宜蘭傳藝園區等門券，並享有知名餐廳餐券與豪華影城電影票等多項好禮，增添美好回憶；活動後2年內登記結婚，更可獲得價值4萬元婚紗拍攝與浪漫旅宿「成家好禮」，幸福延續升溫。

活動開放25至50歲設籍宜蘭或縣內就學、就業的單身男女參加，僅需繳交保證金1000元，全程參與即退還。第一場次3月3日下午1時開放線上報名，詳細場次及報名連結，請至宜蘭縣政府民政處網站「暖暖蘭陽，微甜正好」專區查詢，許給自己一個邂逅微甜幸福的機會。