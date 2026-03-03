快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭「微甜正好」單身聯誼受理報名 參加、速配、成家...好禮3重送

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣政府今天宣布「暖暖蘭陽，微甜正好」單身聯誼受理報名，報名活動者可參與特色遊程，成功速配可獲展館門票、餐券及電影票，兩年內登記結婚可獲4萬元成家好禮，豐富好禮三重送。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府今天宣布「暖暖蘭陽，微甜正好」單身聯誼受理報名，報名活動者可參與特色遊程，成功速配可獲展館門票、餐券及電影票，兩年內登記結婚可獲4萬元成家好禮，豐富好禮三重送。記者戴永華／攝影

宜蘭「暖暖蘭陽，微甜正好」單身聯誼今天受理報名，活動名額增至240人參加，男女各半，4梯次活動結合在地特色與主題遊程，溫馨浪漫；成功速配可獲展館門票、餐廳餐券及影城電影票，兩年內登記結婚可獲價值4萬元成家好禮，代理縣長林茂盛鼓勵符合資格的縣民把握報名機會。

宜蘭縣政府今召開記者會，縣府自111年開辦單身聯誼活動以來，報名人數逐年增加，成功促成2對結婚生子，有些情侶正交往中。今年單身聯誼活動增加到4場次，分別是4月11日「天燈傳情踩出心動」、6月7日「幸福妝點甜覓礁溪」、8月9日「啡嚐心動慢調故事」、10月17日「綠舞萌服AR謎情」。

設計4大主題行程包含甜點手作體驗、文青午茶時光、浴衣浪漫攝影與AR遊園尋寶遊戲、冬山河生態綠舟水上自行車與天燈祈福等內容，讓參加者在自然美景與互動中拉近距離、培養默契，感受微甜正好的心動時刻。

縣府民政處表示，除了一般縣民可以參加，也開放宜蘭公教人員報名，並與家庭教育中心合作提供兩性關係、婚姻經營、家庭教育等實用資訊，協助參與者健全良好關係，邁向穩定發展。

此外，成功速配可獲得綠博、童玩節、蘭陽博物館及宜蘭傳藝園區等門券，並享有知名餐廳餐券與豪華影城電影票等多項好禮，增添美好回憶；活動後2年內登記結婚，更可獲得價值4萬元婚紗拍攝與浪漫旅宿「成家好禮」，幸福延續升溫。

活動開放25至50歲設籍宜蘭或縣內就學、就業的單身男女參加，僅需繳交保證金1000元，全程參與即退還。第一場次3月3日下午1時開放線上報名，詳細場次及報名連結，請至宜蘭縣政府民政處網站「暖暖蘭陽，微甜正好」專區查詢，許給自己一個邂逅微甜幸福的機會。

宜蘭縣政府今天宣布「暖暖蘭陽，微甜正好」單身聯誼受理報名，報名活動者可參與特色遊程，成功速配可獲展館門票、餐券及電影票，兩年內登記結婚可獲4萬元成家好禮，豐富好禮三重送。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府今天宣布「暖暖蘭陽，微甜正好」單身聯誼受理報名，報名活動者可參與特色遊程，成功速配可獲展館門票、餐券及電影票，兩年內登記結婚可獲4萬元成家好禮，豐富好禮三重送。記者戴永華／攝影

單身聯誼活動 兩性關係 林茂盛

延伸閱讀

龍蝦免費吃！夏慕尼攜手蔡康永傳情 情侶上傳牽手照送價值破千大龍蝦

畢業即就業 慈大、門諾推出原民公費與82萬獎助金搶救護理荒

經典賽／雲林公布戶外轉播場次 「藝享雲林」強棒出擊

後補參加雲林單身聯誼竟娶回嬌妻 張麗善送大電視賀「兩對完婚」

相關新聞

三棧直通七星潭 花蓮193縣道北段拓寬命名「七星灣大道」

花蓮193縣道三棧至七星潭路段安全景觀道路於春節前完工通車，新城鄉公所昨天設置道路標示牌，正式命名為「七星灣大道」，成為串連三棧、七星潭與市區的重要替代道路，打造安全景觀道路。

宜蘭「微甜正好」單身聯誼受理報名 參加、速配、成家...好禮3重送

宜蘭「暖暖蘭陽，微甜正好」單身聯誼今天受理報名，活動名額增至240人參加，男女各半，4梯次活動結合在地特色與主題遊程，溫馨浪漫；成功速配可獲展館門票、餐廳餐券及影城電影票，兩年內登記結婚可獲價值4萬元成家好禮，代理縣長林茂盛鼓勵符合資格的縣民把握報名機會。

從鐵窗到藝術 花蓮監獄花燈班財神駕馬驚豔奪優等

矯正署花蓮監獄花燈班成立15年，今年以作品「財神駕馬凌南院 富民安邦耀嘉義」參加台灣燈會競賽，展現財神駕馬姿態，在競爭激烈的機關團體組中脫穎而出，贏得優等獎。

台東市忠合宮「什家將」恪遵傳統68年不變 登錄無形文化資產

台東市忠合宮「什家將」成立至今68年，是全縣歷史最悠久的家將團，臉譜、步法與陣式皆依循傳統，今年經審核登錄為台東縣無形文化資產（民俗類），成為全縣第三個登錄的廟宇文化。縣長饒慶鈴提早在元宵節前授證，感謝全體成員守護地方安寧，並讓文化力量在台東持續流傳。

綠議員質疑市長竟缺席春安會議及慰問 謝國樑：因聲帶開刀當天不宜說話

基隆市長謝國樑未出席「春安專案」會議及慰問行程，成為今天議場問政焦點。綠營3名議員發言，認為市長不應缺席攸關治安和公共安全年度活動。謝回應聲帶3個月內開2次刀，可能要再開一次，考量當天不適合開口說話，才沒有現身。

七星潭旅服中心斥資1.9億 打造花蓮海岸新門戶

花蓮縣七星潭風景區為縣內熱門景點，縣府在中央補助下投入約1.9億元，新建旅客服務中心與景觀廊帶，停車場格數也增至100格，工程今天開工，預計明年8月完工，將成為迎接旅客的重要門戶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。