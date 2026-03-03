快訊

台股帶量下殺！收盤下跌771點跌破3萬5 台積電收低40元收1,935元

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

從鐵窗到藝術 花蓮監獄花燈班財神駕馬驚豔奪優等

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
矯正署花蓮監獄花燈班今年以作品「財神駕馬凌南院 富民安邦耀嘉義」參加台灣燈會競賽，在機關團體組中脫穎而出，贏得優等獎。圖／花蓮監獄提供
矯正署花蓮監獄花燈班今年以作品「財神駕馬凌南院 富民安邦耀嘉義」參加台灣燈會競賽，在機關團體組中脫穎而出，贏得優等獎。圖／花蓮監獄提供

矯正署花蓮監獄花燈班成立15年，今年以作品「財神駕馬凌南院 富民安邦耀嘉義」參加台灣燈會競賽，展現財神駕馬姿態，在競爭激烈的機關團體組中脫穎而出，贏得優等獎。

法務部矯正署花蓮監獄自2011年成立花燈班，秉持傳承工藝精神推動技藝培訓，集結具鐵工、電焊、噴漆、配電及美工專長的收容人投入創作，同年起參加台灣燈會花燈競賽，年年繳出亮眼成績。

獄方指出，今年獲獎作品從草圖設計、鐵絲骨架焊接、電力配線，到綢布剪裁與噴色處理，皆由機關同仁帶領收容人完成，花燈工坊不僅培養專業技能，也強化收容人出監後適應社會的能力。

獄方表示，花燈製作過程並非一帆風順，「素人工藝家」收容人須在反覆嘗試與修正中累積經驗，在焊接火光與纏繞鐵絲間，逐步拼湊人生目標與找回自信，這次得獎不僅是技藝成果的肯定，也象徵從鐵窗走向藝術創作的轉變。

「燈亮了，心也跟著明亮」典獄長黃敬謀說，這座璀璨花燈是學員無數次失敗與修正後的結晶，不只是單純的藝術作品，更是向社會傳遞祝福，花燈散發的每道光影都象徵他們的重生。

獄方表示，今年台灣燈會即日起至15日止於嘉義縣政府前廣場展出，民眾可把握機會前往欣賞，見證收容人技藝蛻變成果。

監獄 花燈 花蓮

