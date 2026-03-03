三棧直通七星潭 花蓮193縣道北段拓寬命名「七星灣大道」

花蓮193縣道三棧至七星潭路段安全景觀道路於春節前完工通車，新城鄉公所昨天設置道路標示牌，正式命名為「七星灣大道」，成為串連三棧、七星潭與市區的重要替代道路，打造安全景觀道路。

花蓮縣道193線全長約110公里，沿線有森林、海岸、聚落與部落景觀，是全國里程最長、景觀資源豐富的縣道之一，其中北段三棧至七星潭路段原道路彎曲狹窄，車多時容易塞車，長期被視為交通瓶頸。

縣府爭取中央補助，投入約5.1億元改善，自北起三棧、南至民有街路口，全長約6公里，道路寬度拓寬至20公尺，大幅提升通行品質。

新城鄉公所指出，拓寬工程歷經20多年環評爭議與多次審查，期間調整路線西移，避開新城公墓及保安林地等敏感區域，自2015年至2018年間多次補正資料後，終於通過審查並推動施工，工程在兼顧生態保育與景觀規畫原則下完工通車，改善交通條件，同時維護地方環境特色。

長期向上級爭取建設的新城鄉長何禮臺指出，新城鄉是北花蓮進出門戶，每逢連假與例假日，台9線車流壅塞明顯，影響觀光與居民生活。如今道路拓寬並命名為「七星灣大道」，除強化七星潭意象，也提升地方識別度，也具在地意義。

何禮臺表示，新路段通車後，可有效分散台9線車流、提升行車安全與效率，完善北花蓮交通路網，兼顧觀光發展與民生通勤需求，為地方交通建設立下重要里程碑。

花蓮193縣道三棧至七星潭路段安全景觀道路於春節前完工通車，新城鄉公所設置道路標示牌，正式命名為「七星灣大道」。圖／新城鄉公所提供