三棧直通七星潭 花蓮193縣道北段拓寬命名「七星灣大道」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮193縣道三棧至七星潭路段安全景觀道路於春節前完工通車，新城鄉公所設置道路標示牌，正式命名為「七星灣大道」。圖／新城鄉公所提供
花蓮193縣道三棧至七星潭路段安全景觀道路於春節前完工通車，新城鄉公所設置道路標示牌，正式命名為「七星灣大道」。圖／新城鄉公所提供

花蓮193縣道三棧至七星潭路段安全景觀道路於春節前完工通車，新城鄉公所昨天設置道路標示牌，正式命名為「七星灣大道」，成為串連三棧、七星潭與市區的重要替代道路，打造安全景觀道路。

花蓮縣道193線全長約110公里，沿線有森林、海岸、聚落與部落景觀，是全國里程最長、景觀資源豐富的縣道之一，其中北段三棧至七星潭路段原道路彎曲狹窄，車多時容易塞車，長期被視為交通瓶頸。

縣府爭取中央補助，投入約5.1億元改善，自北起三棧、南至民有街路口，全長約6公里，道路寬度拓寬至20公尺，大幅提升通行品質。

新城鄉公所指出，拓寬工程歷經20多年環評爭議與多次審查，期間調整路線西移，避開新城公墓及保安林地等敏感區域，自2015年至2018年間多次補正資料後，終於通過審查並推動施工，工程在兼顧生態保育與景觀規畫原則下完工通車，改善交通條件，同時維護地方環境特色。

長期向上級爭取建設的新城鄉長何禮臺指出，新城鄉是北花蓮進出門戶，每逢連假與例假日，台9線車流壅塞明顯，影響觀光與居民生活。如今道路拓寬並命名為「七星灣大道」，除強化七星潭意象，也提升地方識別度，也具在地意義。

何禮臺表示，新路段通車後，可有效分散台9線車流、提升行車安全與效率，完善北花蓮交通路網，兼顧觀光發展與民生通勤需求，為地方交通建設立下重要里程碑。

花蓮193縣道三棧至七星潭路段安全景觀道路於春節前完工通車，新城鄉公所設置道路標示牌，正式命名為「七星灣大道」。圖／新城鄉公所提供
花蓮193縣道三棧至七星潭路段安全景觀道路於春節前完工通車，新城鄉公所設置道路標示牌，正式命名為「七星灣大道」。圖／新城鄉公所提供

花蓮193縣道三棧至七星潭路段安全景觀道路於春節前完工通車，新城鄉公所設置道路標示牌，正式命名為「七星灣大道」。圖／新城鄉公所提供
花蓮193縣道三棧至七星潭路段安全景觀道路於春節前完工通車，新城鄉公所設置道路標示牌，正式命名為「七星灣大道」。圖／新城鄉公所提供

生態保育 替代道路

台東市忠合宮「什家將」恪遵傳統68年不變 登錄無形文化資產

台東市忠合宮「什家將」成立至今68年，是全縣歷史最悠久的家將團，臉譜、步法與陣式皆依循傳統，今年經審核登錄為台東縣無形文化資產（民俗類），成為全縣第三個登錄的廟宇文化。縣長饒慶鈴提早在元宵節前授證，感謝全體成員守護地方安寧，並讓文化力量在台東持續流傳。

綠議員質疑市長竟缺席春安會議及慰問 謝國樑：因聲帶開刀當天不宜說話

基隆市長謝國樑未出席「春安專案」會議及慰問行程，成為今天議場問政焦點。綠營3名議員發言，認為市長不應缺席攸關治安和公共安全年度活動。謝回應聲帶3個月內開2次刀，可能要再開一次，考量當天不適合開口說話，才沒有現身。

七星潭旅服中心斥資1.9億 打造花蓮海岸新門戶

花蓮縣七星潭風景區為縣內熱門景點，縣府在中央補助下投入約1.9億元，新建旅客服務中心與景觀廊帶，停車場格數也增至100格，工程今天開工，預計明年8月完工，將成為迎接旅客的重要門戶。

