台東市忠合宮「什家將」恪遵傳統68年不變 登錄無形文化資產

台東市忠合宮「什家將」成立至今68年，是全縣歷史最悠久的家將團，臉譜、步法與陣式皆依循傳統，今年經審核登錄為台東縣無形文化資產（民俗類），成為全縣第三個登錄的廟宇文化。縣長饒慶鈴提早在元宵節前授證，感謝全體成員守護地方安寧，並讓文化力量在台東持續流傳。

忠合宮什家將成立於1958年，可追溯至福州白龍庵信仰體系，並經由屏東東港傳入台東，具體呈現戰後移民文化在地方落地、生根與在地化的歷史過程，至今嚴謹遵循出軍前集訓、齋戒、安館、開臉、行陣與犒軍等傳統程序。

文化處指出，經完整調查、現地訪查與審議程序，忠合宮什家將並非僅以表演形式存續，而是一套持續被實踐的民俗儀式知識系統；確認具備清楚的歷史脈絡、完整的儀式體系及穩定的傳承機制，符合無形文化資產保存的核心精神。

縣府預計3月13日正式公告登錄無形文化資產（民俗類），因忠合宮希望能在元宵節接獲證書，全體家將可以更隆重出席。縣長饒慶鈴昨於元宵節前夕提早頒贈證書，由管委會主委、縣議員周達三代表接下這份榮譽。

文化處說明，除忠合宮什家將之外，台東天后宮神明遶境、玄武堂炸寒單均已登錄為台東縣無形文化資產，未來將持續透過保存維護計畫、紀錄建檔、教育推廣及專業輔導等方式，逐步建構無形文化資產保存體系，成為文化治理與地方認同的重要基石。

台東縣府將忠合宮「什家將」正式登錄為無形文化資產，縣長饒慶鈴（左）頒發證書給管委會主委周達三（右）。圖／台東縣府提供