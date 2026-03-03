快訊

台股帶量下殺！收盤下跌771點跌破3萬5 台積電收低40元收1,935元

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

聽新聞
0:00 / 0:00

台東市忠合宮「什家將」恪遵傳統68年不變 登錄無形文化資產

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東市忠合宮「什家將」是台東歷史最悠久的家將團，縣長饒慶鈴頒發證書，立委陳瑩（右一）、議長吳秀華（左一）也到場見證。圖／台東縣府提供
台東市忠合宮「什家將」是台東歷史最悠久的家將團，縣長饒慶鈴頒發證書，立委陳瑩（右一）、議長吳秀華（左一）也到場見證。圖／台東縣府提供

台東市忠合宮「什家將」成立至今68年，是全縣歷史最悠久的家將團，臉譜、步法與陣式皆依循傳統，今年經審核登錄為台東縣無形文化資產（民俗類），成為全縣第三個登錄的廟宇文化。縣長饒慶鈴提早在元宵節前授證，感謝全體成員守護地方安寧，並讓文化力量在台東持續流傳。

忠合宮什家將成立於1958年，可追溯至福州白龍庵信仰體系，並經由屏東東港傳入台東，具體呈現戰後移民文化在地方落地、生根與在地化的歷史過程，至今嚴謹遵循出軍前集訓、齋戒、安館、開臉、行陣與犒軍等傳統程序。

文化處指出，經完整調查、現地訪查與審議程序，忠合宮什家將並非僅以表演形式存續，而是一套持續被實踐的民俗儀式知識系統；確認具備清楚的歷史脈絡、完整的儀式體系及穩定的傳承機制，符合無形文化資產保存的核心精神。

縣府預計3月13日正式公告登錄無形文化資產（民俗類），因忠合宮希望能在元宵節接獲證書，全體家將可以更隆重出席。縣長饒慶鈴昨於元宵節前夕提早頒贈證書，由管委會主委、縣議員周達三代表接下這份榮譽。

文化處說明，除忠合宮什家將之外，台東天后宮神明遶境、玄武堂炸寒單均已登錄為台東縣無形文化資產，未來將持續透過保存維護計畫、紀錄建檔、教育推廣及專業輔導等方式，逐步建構無形文化資產保存體系，成為文化治理與地方認同的重要基石。

台東縣府將忠合宮「什家將」正式登錄為無形文化資產，縣長饒慶鈴（左）頒發證書給管委會主委周達三（右）。圖／台東縣府提供
台東縣府將忠合宮「什家將」正式登錄為無形文化資產，縣長饒慶鈴（左）頒發證書給管委會主委周達三（右）。圖／台東縣府提供

台東市忠合宮「什家將」是全縣歷史最悠久的家將團，今年正式登錄成為台東縣無形文化資產。圖／台東縣府提供
台東市忠合宮「什家將」是全縣歷史最悠久的家將團，今年正式登錄成為台東縣無形文化資產。圖／台東縣府提供

延伸閱讀

觀察站／文資都更共融 政策不能一刀切

花燈寫歷史！北港燈藝大師吳登興獲龍山寺專書收錄 見證燈藝傳承

熱血元宵！台南鹽水蜂炮5路線下周開炸、台東炸寒單搶先登場

芬園迎天公出龕風波 信眾抗議「老大媽」一度不能出門

相關新聞

三棧直通七星潭 花蓮193縣道北段拓寬命名「七星灣大道」

花蓮193縣道三棧至七星潭路段安全景觀道路於春節前完工通車，新城鄉公所昨天設置道路標示牌，正式命名為「七星灣大道」，成為串連三棧、七星潭與市區的重要替代道路，打造安全景觀道路。

從鐵窗到藝術 花蓮監獄花燈班財神駕馬驚豔奪優等

矯正署花蓮監獄花燈班成立15年，今年以作品「財神駕馬凌南院 富民安邦耀嘉義」參加台灣燈會競賽，展現財神駕馬姿態，在競爭激烈的機關團體組中脫穎而出，贏得優等獎。

台東市忠合宮「什家將」恪遵傳統68年不變 登錄無形文化資產

台東市忠合宮「什家將」成立至今68年，是全縣歷史最悠久的家將團，臉譜、步法與陣式皆依循傳統，今年經審核登錄為台東縣無形文化資產（民俗類），成為全縣第三個登錄的廟宇文化。縣長饒慶鈴提早在元宵節前授證，感謝全體成員守護地方安寧，並讓文化力量在台東持續流傳。

綠議員質疑市長竟缺席春安會議及慰問 謝國樑：因聲帶開刀當天不宜說話

基隆市長謝國樑未出席「春安專案」會議及慰問行程，成為今天議場問政焦點。綠營3名議員發言，認為市長不應缺席攸關治安和公共安全年度活動。謝回應聲帶3個月內開2次刀，可能要再開一次，考量當天不適合開口說話，才沒有現身。

七星潭旅服中心斥資1.9億 打造花蓮海岸新門戶

花蓮縣七星潭風景區為縣內熱門景點，縣府在中央補助下投入約1.9億元，新建旅客服務中心與景觀廊帶，停車場格數也增至100格，工程今天開工，預計明年8月完工，將成為迎接旅客的重要門戶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。