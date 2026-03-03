快訊

花蓮193縣道三棧至七星潭路段優化 命名七星灣大道

中央社／ 花蓮3日電

花蓮193縣道三棧至七星潭路段安全景觀道路，農曆年前完工通車；新城鄉公所昨天裝設道路標示牌，命名「七星灣大道」，成為串聯三棧、七星潭及市區替代道路，為觀光交通再添助力。

花蓮縣道193線全長110公里，是全國最長且景觀最豐富的縣道，沿途串聯森林、海岸、都會與部落；北段三棧至七星潭路段原本彎曲狹窄，經縣府爭取中央經費，工程投入新台幣5.1億多元，完成北起三棧，南迄民有街路口，總長約6公里、寬為20公尺的道路。

新城鄉公所發布訊息表示，歷經20多年環評爭議與多次審查，將原規劃路線微調西移，避開新城公墓及保安林地等敏感區域，自2015年至2018年多次補件後終於通過審查，克服重重困難推動工程，如今順利完工通車，不僅改善交通瓶頸，也兼顧景觀與環境，打造兼具安全與美感的景觀道路。

值得一提的是，長期極力向上級爭取改善的鄉長何禮臺，將道路命名為「七星灣大道」，象徵串聯七星潭與沿線景觀特色，也展現地方對道路建設完成的重視與期待，讓這條嶄新景觀大道更具在地意義與識別性。

何禮臺指出，新城鄉是由北進出花蓮重要門戶，每逢連續假期及例假日，台9線車潮壅塞情形嚴重，不僅影響觀光發展，也對鄉親日常生活造成不便；道路拓寬後，不僅有效提升車流速度與行車安全，紓解長期交通瓶頸問題，有效分散台9線車流，強化北花蓮整體交通路網，帶動七星潭及周邊觀光發展，同時提升居民通勤便利性，兼顧觀光與民生需求，為新城鄉及花蓮地區交通建設寫下重要里程碑。

連續假期 替代道路 花蓮

