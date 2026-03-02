快訊

消防小隊長殉職 基隆擬訂自治條例規範住宅囤積

中央社／ 基隆2日電

基隆市「台北生活家」社區火警，房間堆滿衣服影響救災，消防小隊長詹能傑奮勇救人殉職，住宅囤積物品引起討論。市長謝國樑今天說，市府希望能與桃園市一樣，訂定自治條例規範。

因住宅囤積管理未有母法，目前台北市及桃園市有相關規定，台北市以行政處理原則為核心，強調個案評估、跨機關協調及輔導為優先，桃園市則訂定自治條例並有處罰規定，條例經行政院核定後通過，已於2月25日回文桃園市政府，桃園市府正在訂定作業原則，尚未執行。

基隆市議會今天召開臨時會，民進黨市議員張顥瀚表示，台北市的行政處理原則，能有效處理公共空間，但無法克服住宅內部問題，無論是「台北生活家」住宅火警，或1月25日七堵區福一街住家火災，這些案例都顯示住宅內囤積物品，甚至回溯到民國108年，基隆市中正區住宅火警，住家囤積物更高達20噸。

張顥瀚表示，未來基隆市若發生室內囤積物品火警，恐難以確保消防人員安全，市府能否訂定得以有效執行的規範，否則住宅囤積物品，將成為社區的不定時炸彈。

謝國樑答詢說，基本上，基隆市政府希望能與桃園市政府一樣訂定自治條例，而憲法條文充分保障民眾權利，自治條例條文要如何足以規範家戶，還需要深入討論後，才能瞭解市府可以如何規範，讓法令較為明確。

議長童子瑋最後裁示，請市府研議訂定「住宅囤積物處理自治條例」，並整合相關單位，建立單一通報窗口與跨局處介入流程，以維護公共安全並兼顧弱勢輔導。

消防人員 張顥瀚 詹能傑

相關新聞

綠議員質疑市長竟缺席春安會議及慰問 謝國樑：因聲帶開刀當天不宜說話

基隆市長謝國樑未出席「春安專案」會議及慰問行程，成為今天議場問政焦點。綠營3名議員發言，認為市長不應缺席攸關治安和公共安全年度活動。謝回應聲帶3個月內開2次刀，可能要再開一次，考量當天不適合開口說話，才沒有現身。

七星潭旅服中心斥資1.9億 打造花蓮海岸新門戶

花蓮縣七星潭風景區為縣內熱門景點，縣府在中央補助下投入約1.9億元，新建旅客服務中心與景觀廊帶，停車場格數也增至100格，工程今天開工，預計明年8月完工，將成為迎接旅客的重要門戶。

廣角鏡／花蓮漁港釣客多 友善釣魚再延3個月

花蓮漁港西凸堤釣客多，有時會影響環境及船隻出入，花蓮縣政府宣布再延長「友善釣魚」政策三個月，試辦至五月底為止，並同步強化巡查，利用監視系統科技執法，禁止釣線影響漁船航道等情況。違規者將依漁港法裁罰，最高可處十五萬元罰鍰。

宜蘭溪南溪北煙火秀可一飽眼福 欣賞美麗燈花把握最後幾天

宜蘭在228連假期間，溪北的員山鄉及溪南的冬山鄉都各有煙火秀，不少人趕場比較哪裡美，更吸引各地攝影師到宜蘭捕捉火樹銀花，員山鄉公所施放的煙火受惠於天氣良好，璀璨亮眼，冬山鄉公所施放的煙火有舊河道水影相映，各有特色，兩地的燈節裝飾分別持續到3月3日與3月7日，可把握最後賞景機會。

