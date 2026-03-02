聽新聞
消防小隊長殉職 基隆擬訂自治條例規範住宅囤積
基隆市「台北生活家」社區火警，房間堆滿衣服影響救災，消防小隊長詹能傑奮勇救人殉職，住宅囤積物品引起討論。市長謝國樑今天說，市府希望能與桃園市一樣，訂定自治條例規範。
因住宅囤積管理未有母法，目前台北市及桃園市有相關規定，台北市以行政處理原則為核心，強調個案評估、跨機關協調及輔導為優先，桃園市則訂定自治條例並有處罰規定，條例經行政院核定後通過，已於2月25日回文桃園市政府，桃園市府正在訂定作業原則，尚未執行。
基隆市議會今天召開臨時會，民進黨市議員張顥瀚表示，台北市的行政處理原則，能有效處理公共空間，但無法克服住宅內部問題，無論是「台北生活家」住宅火警，或1月25日七堵區福一街住家火災，這些案例都顯示住宅內囤積物品，甚至回溯到民國108年，基隆市中正區住宅火警，住家囤積物更高達20噸。
張顥瀚表示，未來基隆市若發生室內囤積物品火警，恐難以確保消防人員安全，市府能否訂定得以有效執行的規範，否則住宅囤積物品，將成為社區的不定時炸彈。
謝國樑答詢說，基本上，基隆市政府希望能與桃園市政府一樣訂定自治條例，而憲法條文充分保障民眾權利，自治條例條文要如何足以規範家戶，還需要深入討論後，才能瞭解市府可以如何規範，讓法令較為明確。
議長童子瑋最後裁示，請市府研議訂定「住宅囤積物處理自治條例」，並整合相關單位，建立單一通報窗口與跨局處介入流程，以維護公共安全並兼顧弱勢輔導。
