綠議員質疑市長竟缺席春安會議及慰問 謝國樑：因聲帶開刀當天不宜說話

基隆市長謝國樑未出席「春安專案」會議及慰問行程，成為今天議場問政焦點。綠營3名議員發言，認為市長不應缺席攸關治安和公共安全年度活動。謝回應聲帶3個月內開2次刀，可能要再開一次，考量當天不適合開口說話，才沒有現身。

基隆市議會今天開臨時會，民進黨市議員曾怡芳提出臨時動議，討論謝國樑為何未出席2月9日晚間的春安會議。她說，即便當天因身體狀況不便發言，若仍然出席坐鎮，並由副市長代表發言，這樣的安排是否更合適？

民進黨市議員鄭文婷在議場播放謝國樑臉書，2月4日、12的2段影片音檔，表示聽不出聲帶到底有什麼樣的差異，想詢問謝國樑是由哪位名醫開刀，能讓術後聲音完全無礙，讓更多聲帶不舒服的市民共享高超的醫療服務。

民進黨市議員張之豪表示，大台北地區的銀行逐步取沙保險櫃業務，很多民眾把黃金珠寶等貴重物品放在家中。過年期間民眾常出遠門，警察也要過年，也要輪休，在更有限的警力下，執行春安專案加強維護治安，希望謝要參與，講話不見得點大聲，至少人在，讓出勤人員感受到市長相挺。

國民黨市議員郭美秀說，她的聲帶狀況也不好，不舒服的感覺旁人難以感受。謝國樑3個月開2次刀，還被人批評，她感到很不捨。治安平常就要注意，基隆治安也不錯，希望把話題打住，「我們繼續開會吧」。

無黨籍市議員張耿輝說，謝國樑很重視警政、消防工作，生病日期無法預料，開刀日期由醫師排定，不應對謝過於苛求。國民黨市議員曾紀嚴隨後也發言，建議趕快進入市政討論。

謝國樑答詢時說，最近3個月聲帶開了2次刀，第2次雷射還要插管，復原比較辛苦，當天稍微有點不太穩定。他知道春安專案是非常重要會議，但因屬於慰問民力跟警力行程，考慮聲音狀態，沒辦法有效表達關心跟鼓舞，反而不禮貌。行程安排拿捏是他的判斷，議員覺得要積極參加春安會議，他非常認同。

謝國樑表示，希望大家能夠尊重他的身體狀況，大家可以判斷那些場合比較適合市長講話，但聽到有議員嘲諷「名醫」，他感到滿難過的。臉書的錄音是他別麥克風，再用低沉的聲音說話。他非常認同大家一起把春安做好，但如果他出席都不能講話，或講話氣若游絲，會不會比較好見仁見智。

在多名議員發言及謝國樑答覆後，議長童子瑋做出決議，春安工作為年度重要任務，市長或市府應以最高標準審慎以對。首長在重要會議與關鍵節點，應親自督導，明確權責分工，確保指揮不中斷，執行不失序。