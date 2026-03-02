聲帶開刀缺席春安議員質疑 謝國樑：聽到嘲諷難過

基隆市長謝國樑因聲帶開刀未出席春安工作會議，議員鄭文婷今天在議會播放音檔，質疑謝國樑的聲音在開刀前後沒有差異，詢問邀請哪位名醫手術。謝國樑說，聽到議員嘲諷名醫蠻難過。

基隆市議會今天召開臨時會，民進黨市議員曾怡芳提出臨時動議表示，基隆在春安前夕接連發生多起毒駕及火災，顯現出在治安、公共安全仍面臨相當大的挑戰，謝國樑2月9日未出席春安工作會議，從媒體報導是因身體不適。

她說，但在春安工作會議前1天，謝國樑仍出席市政座談會，2月9日過後也前往市場發送1元紅包，外界會產生不同觀感，即便謝國樑因身體狀況不便發言，若能出席春安工作會議坐鎮，由副市長邱佩琳代表發言是否較為合適。

民進黨市議員鄭文婷則在議場播放謝國樑臉書的2段影片音檔，音檔日期分別為2月4日及2月12日，鄭文婷說，「老實講，我聽不出這2個（音檔在）聲帶上到底有什麼樣的差異」，謝國樑邀請哪位名醫，開刀前後的聲音完全沒有差異，這麼好的醫療技術，應該與市民共享。

國民黨市議員郭美秀說，她因經常開會聲帶狀況不佳，有時真的很不舒服，不是大家能想像，替謝國樑感到不捨，她認為應該適可而止，希望議員針對建設及市政需要改進的地方討論，至於個人方面，她覺得「可以了吧，繼續開會吧」。

謝國樑答詢時說，謝謝議員的鼓勵，但有議員嘲諷名醫，他聽到蠻難過，因為這次開刀結果不太好，可能要再次開刀，鄭文婷播放的2段影片音檔，是將麥克風夾在領子收音，他以低沉的聲音說話。

謝國樑說，希望大家尊重他的身體狀況，3個月內聲帶開刀2次也不是他願意，且還要再次開刀，他覺得身為市長，可以判斷自身的身體狀況，如果他出席春安工作會議但無法說話，或說話氣若游絲，是否一定會比較好，這是見仁見智。

謝國樑說，他考量聲音狀態，若出席春安工作會議，無法有效鼓舞警察，反而會不禮貌，另外，他到市場也全程未開口，但這是他的判斷，議員若覺得他要積極出席春安工作會議，他非常認同，未來會積極辦理。