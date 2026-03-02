快訊

七星潭旅服中心斥資1.9億 打造花蓮海岸新門戶

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣七星潭風景區為縣內熱門景點，縣府在中央補助下投入約1.9億元，新建旅客服務中心與景觀廊帶，預計明年8月完工。圖／花蓮縣政府觀光處提供
花蓮縣七星潭風景區為縣內熱門景點，縣府在中央補助下投入約1.9億元，新建旅客服務中心與景觀廊帶，停車場格數也增至100格，工程今天開工，預計明年8月完工，將成為迎接旅客的重要門戶。

縣府表示，2年前成功爭取交通部觀光署競爭型計畫，獲補助1億1944萬餘元，加上地方配合款6664萬餘元，總經費1億8609萬餘元，推動「七星潭風景區旅遊服務中心及景觀廊帶興建工程」，期程4年，分階段升級軟硬體設施，串聯周邊觀光資源並推出亮點活動，提升整體旅遊品質。

觀光處長余明勲指出，旅服中心設計概念以「流動曲線」呼應海岸線律動，建築造型取自「鯨魚母子」意象，象徵海洋孕育生命，以及「鯨躍太平洋」蓬勃能量。主體由一大一小兩座弧形量體組成，小棟作為旅遊服務空間，大棟為2層樓休憩設施，並規畫可步行的屋頂景觀坡道，完工後可遠眺太平洋與中央山脈景致，形成特色觀景平台。

工程除興建旅服中心，觀光處同步改善周邊景觀廊帶，停車空間將由70格增至100格，包括小客車60格、大客車40格，並整修公共廁所等設施。

不過，針對七星潭周邊攤商長期無法管理、占用停車格等爭議，七星潭社區發展協會理事長游煌明建議，縣府應審慎規畫旅服中心空間配置，並統一招商進駐管理。觀光處回應，目前設計未規畫攤販專區，後續將召開說明會，彙整意見再評估可行方案。

另因基地鄰近空軍基地，在地新城鄉縣議員鄭寶秀提醒，建物高度與周邊照明設置應事先與軍方溝通，確保不影響國防安全。觀光處觀光產業科長鄭立渝說，這部分在設計書圖的時候都有考量高度、路燈光亮度，並已函文跟國防度和空軍聯隊確認過高度。

花蓮縣七星潭風景區為縣內熱門景點，縣府新建七星潭旅客服務中心與景觀廊帶，預計明年8月完工，將成為迎接旅客的重要門戶。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府在中央補助下投入約1.9億元，新建七星潭旅客服務中心與景觀廊帶，工程今天開工，預計明年8月完工，將成為迎接旅客的重要門戶。記者王思慧／攝影
花蓮縣七星潭風景區為縣內熱門景點，縣府在中央補助下投入約1.9億元，新建旅客服務中心與景觀廊帶，預計明年8月完工。圖／花蓮縣政府觀光處提供
花蓮縣七星潭風景區為縣內熱門景點，縣府在中央補助下投入約1.9億元，新建旅客服務中心與景觀廊帶，預計明年8月完工。圖／花蓮縣政府觀光處提供
