候鳥遷移頻繁禽流感風險高 花蓮強化防疫管理

中央社／ 花蓮縣2日電

時值季節交替，候鳥遷移頻繁，近期國內有禽流感案例，仍屬禽流感高風險期間；花蓮縣政府呼籲養禽業者持續落實場區防疫管理，強化各項生物安全措施，降低疫病發生風險。

花蓮縣政府發布訊息表示，禽流感為人畜共通傳染病，若發生疫情將影響產業發展與民眾生活，持續與養禽業者共同合作推動各項防疫工作，也感謝第一線防疫人員及業者長期以來的配合與努力，讓花蓮畜禽產業能夠穩定發展。

花蓮縣農業處長陳淑雯表示，持續配合中央防疫政策辦理禽場訪查及監測採樣工作，並提供業者防疫資訊與必要協助，提醒養禽業者務必落實自主防疫管理。只要及早防範、即時通報並迅速處置，即可有效降低禽流感發生風險。

農業處提醒養禽業者應加強防鳥及圍網措施，避免野鳥入侵，並每日觀察家禽健康狀況，如發現食慾不振、呼吸困難、產蛋量異常下降或不明原因死亡等情形，應立即通報動物防疫單位處理，切勿自行處理或任意棄置。同時應減少非必要人員進出禽場，落實車輛、人員衣鞋及器具消毒作業。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，禽流感主要透過帶病毒禽鳥及污染器具、車輛與人員移動傳播，養禽場應持續落實人車分流管制、進出場消毒、防鳥設施及環境清潔等生物安全措施，以維持場區安全。

動防所提醒民眾選購禽肉及禽蛋應選擇合法來源產品，並落實生熟食分開及充分加熱原則，即可安心食用，無須過度擔心。

縣府呼籲，禽流感防疫工作需要政府與業者共同努力，持續落實各項防疫措施，攜手維護花蓮畜禽產業穩定發展。

在地人都不敢碰！七星潭「這地形」超危險 觀浪謹記3不原則

花蓮七星潭以其絕美的月牙灣與清澈的太平洋海景聞名，是許多外地遊客到花蓮必訪的景點。然而，這片看似平靜的礫石海灘，其實暗藏致命危機。近日就有網友分享自己的踏浪影片，引發大批在地人留言警告：「七星潭的水絕對不能碰！」

廣角鏡／花蓮漁港釣客多 友善釣魚再延3個月

花蓮漁港西凸堤釣客多，有時會影響環境及船隻出入，花蓮縣政府宣布再延長「友善釣魚」政策三個月，試辦至五月底為止，並同步強化巡查，利用監視系統科技執法，禁止釣線影響漁船航道等情況。違規者將依漁港法裁罰，最高可處十五萬元罰鍰。

宜蘭溪南溪北煙火秀可一飽眼福 欣賞美麗燈花把握最後幾天

宜蘭在228連假期間，溪北的員山鄉及溪南的冬山鄉都各有煙火秀，不少人趕場比較哪裡美，更吸引各地攝影師到宜蘭捕捉火樹銀花，員山鄉公所施放的煙火受惠於天氣良好，璀璨亮眼，冬山鄉公所施放的煙火有舊河道水影相映，各有特色，兩地的燈節裝飾分別持續到3月3日與3月7日，可把握最後賞景機會。

