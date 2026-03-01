宜蘭溪南溪北煙火秀可一飽眼福 欣賞美麗燈花把握最後幾天

宜蘭在228連假期間，溪北的員山鄉及溪南的冬山鄉都各有煙火秀，不少人趕場比較哪裡美，更吸引各地攝影師到宜蘭捕捉火樹銀花，員山鄉公所施放的煙火受惠於天氣良好，璀璨亮眼，冬山鄉公所施放的煙火有舊河道水影相映，各有特色，兩地的燈節裝飾分別持續到3月3日與3月7日，可把握最後賞景機會。

員山燈節2月13日點燈持續至至3月3日，在員山公園每晚綻放美麗燈花。元宵節是3月3日，鄉公所舉辦「員山水鄉光影慶元宵」27日下午4時起踩街嘉年華、晚上7時星光晚會、晚上9時900秒的煙火秀壓軸，每年很多人期待這場煙火，提早到場卡位，15分鐘精彩煙火秀，看得十分過癮。

隔天28日冬山鄉公所舉辦「元宵花火節」，在舊河港畔施放美麗煙火，放送元宵搖搖馬小提燈時，民眾大排長龍，當天除了有花火市集，還有周六夜市登場，有吃有喝吸引人潮湧入，幾乎擠得水洩不通，攤商生意大好，有些還提早賣光，掛牌缺貨。

晚間8時26分施放600秒煙火，舊河港水面倒影，增添詩情畫意，可惜天空飄雨，民眾得要撐傘賞燈花，不少攝影師選定方位，拍攝美景瘋傳臉書等社群。

「員山燈節」燈飾持續到3月3日，位於員山公園共有11大燈區，還剩下幾天可以欣賞；「冬山舊河港燈節」展出至3月7日，燈區範圍從冬山車站前廣場延伸至舊河道步道，每天下午5時至晚間11時亮燈，沉浸式光影場域，有空可去走走逛逛。

「員山水鄉光影慶元宵」舉辦星光晚會，邀請藝人表演。圖／員山鄉公所提供

員山鄉公所施放900秒煙火，上演15分鐘精彩煙火秀，讓民眾看得很過癮。圖／員山鄉公所提供

員山鄉社區民眾參與踩街嘉年華活動，街頭熱鬧滾滾。圖／員山鄉公所提供

冬山鄉公所舉辦「元宵花火節」，除了舞台表演，更在舊河港畔施放美麗煙火，吸引大批人潮。圖／冬山鄉公所提供