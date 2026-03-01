在地人都不敢碰！七星潭「這地形」超危險 觀浪謹記3不原則

花蓮七星潭以其絕美的月牙灣與清澈的太平洋海景聞名，是許多外地遊客到花蓮必訪的景點。然而，這片看似平靜的礫石海灘，其實暗藏致命危機。近日就有網友分享自己的踏浪影片，引發大批在地人留言警告：「七星潭的水絕對不能碰！」

七星潭之所以被列為全台十大危險海域之一，並且政府明文禁止任何人在該處從事海域遊憩活動，主要原因在於其特殊的海底地形。距離海岸不到50公尺處，海底深度驟然陡降，形成強大的暗流與離岸流，加上經常出現毫無預警的「瘋狗浪」，只要稍微靠近水邊，就極有可能被瞬間捲入深海。

影片發布後，許多網友分享了自己在七星潭的驚魂記。「從岸邊10秒內，人已在200公尺海外！」一名網友心有餘悸地回憶，當時他被海流捲走，在深海中漂浮了20多分鐘，以為自己必死無疑，最後幸運地因漲潮才被帶回岸邊。他特別強調：「不要以為被捲走大家看得到你，這時候你看得到大家，大家因海浪起伏根本看不到你！」

「我們花蓮人去七星潭只會在岸邊乖乖的看海，絕對不會太靠近海，因為下一個浪不知道會有多大。」許多花蓮在地人紛紛留言表示，從小就被長輩告誡七星潭的危險性。

網友們也分享了辨識危險區域的方法：「看沙灘上的濕潤帶，那就是浪會打到的地方」、「你只要看到沙灘濕的地方，就是浪可以到達的地方」。甚至有網友建議，最安全的距離是「站在浪沒打到15分鐘以上的位置，最好離濕潤的位置1公尺以上」。

儘管七星潭暗藏危機，但其獨特的自然景觀仍吸引著無數旅人。根據旅遊部落客「CJ夫人」的文章介紹，七星潭擁有壯麗的太平洋海景，並可遠眺清水斷崖。長達21公里的弧形海灣上，鋪滿了經過海水長年淘洗的圓潤鵝卵石。聽著海浪拍打礫石的聲音，看著海天一色的美景，是許多人療癒身心的最佳去處。

為了自身安全，前往七星潭遊玩時，請務必遵守以下3不原則：

不要下水踏浪： 即便天氣晴朗、海面看似平靜，也不要掉以輕心。 不要背對大海： 遠離海水可能到達的濕潤地帶，保持安全距離。 不要帶走石頭： 花蓮縣政府明文規定，禁止撿拾七星潭海灣內的任何鵝卵石，違者最高可開罰100萬元。

欣賞七星潭最美、最安全的方式，就是坐在礫石灘上，保持敬畏之心，遠遠地將這片美麗的風景盡收眼底。