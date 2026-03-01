快訊

伊朗飛彈、無人機襲擊波斯灣 杜拜等地重創「中東陷恐慌」

前主播吳中純離世…女兒不解醫師1反應「在開心什麼」 嘆沒嚴肅看待

聽新聞
0:00 / 0:00

在地人都不敢碰！七星潭「這地形」超危險 觀浪謹記3不原則

聯合新聞網／ 綜合報導
在地人與專家皆呼籲，欣賞七星潭最安全的方式是坐在乾燥的礫石灘上遠觀，切勿靠近水邊踏浪，以免發生憾事。聯合報系資料照
在地人與專家皆呼籲，欣賞七星潭最安全的方式是坐在乾燥的礫石灘上遠觀，切勿靠近水邊踏浪，以免發生憾事。聯合報系資料照

花蓮七星潭以其絕美的月牙灣與清澈的太平洋海景聞名，是許多外地遊客到花蓮必訪的景點。然而，這片看似平靜的礫石海灘，其實暗藏致命危機。近日就有網友分享自己的踏浪影片，引發大批在地人留言警告：「七星潭的水絕對不能碰！」

七星潭之所以被列為全台十大危險海域之一，並且政府明文禁止任何人在該處從事海域遊憩活動，主要原因在於其特殊的海底地形。距離海岸不到50公尺處，海底深度驟然陡降，形成強大的暗流與離岸流，加上經常出現毫無預警的「瘋狗浪」，只要稍微靠近水邊，就極有可能被瞬間捲入深海。

影片發布後，許多網友分享了自己在七星潭的驚魂記。「從岸邊10秒內，人已在200公尺海外！」一名網友心有餘悸地回憶，當時他被海流捲走，在深海中漂浮了20多分鐘，以為自己必死無疑，最後幸運地因漲潮才被帶回岸邊。他特別強調：「不要以為被捲走大家看得到你，這時候你看得到大家，大家因海浪起伏根本看不到你！」

「我們花蓮人去七星潭只會在岸邊乖乖的看海，絕對不會太靠近海，因為下一個浪不知道會有多大。」許多花蓮在地人紛紛留言表示，從小就被長輩告誡七星潭的危險性。

網友們也分享了辨識危險區域的方法：「看沙灘上的濕潤帶，那就是浪會打到的地方」、「你只要看到沙灘濕的地方，就是浪可以到達的地方」。甚至有網友建議，最安全的距離是「站在浪沒打到15分鐘以上的位置，最好離濕潤的位置1公尺以上」。

儘管七星潭暗藏危機，但其獨特的自然景觀仍吸引著無數旅人。根據旅遊部落客「CJ夫人」的文章介紹，七星潭擁有壯麗的太平洋海景，並可遠眺清水斷崖。長達21公里的弧形海灣上，鋪滿了經過海水長年淘洗的圓潤鵝卵石。聽著海浪拍打礫石的聲音，看著海天一色的美景，是許多人療癒身心的最佳去處。

為了自身安全，前往七星潭遊玩時，請務必遵守以下3不原則：

不要下水踏浪： 即便天氣晴朗、海面看似平靜，也不要掉以輕心。

不要背對大海： 遠離海水可能到達的濕潤地帶，保持安全距離。

不要帶走石頭： 花蓮縣政府明文規定，禁止撿拾七星潭海灣內的任何鵝卵石，違者最高可開罰100萬元。

欣賞七星潭最美、最安全的方式，就是坐在礫石灘上，保持敬畏之心，遠遠地將這片美麗的風景盡收眼底。

溺水 花蓮 玩水

延伸閱讀

貨車沒綁繩！工人肉身護床墊秒「起飛」 網友怒批：真的會害死人

澀谷十字路口被狠撞！國小女童「打卡慘仆街」畫面曝光…日人也熱議

相關新聞

在地人都不敢碰！七星潭「這地形」超危險 觀浪謹記3不原則

花蓮七星潭以其絕美的月牙灣與清澈的太平洋海景聞名，是許多外地遊客到花蓮必訪的景點。然而，這片看似平靜的礫石海灘，其實暗藏致命危機。近日就有網友分享自己的踏浪影片，引發大批在地人留言警告：「七星潭的水絕對不能碰！」

基隆市立泳池翻新 試營運門票8折

基隆市立游泳池使用超過四十五年，因老舊漏水出現池體滲水等結構安全疑慮，經三個月封館整修，運動安全性與舒適度全面升級，今天...

校園新鮮事／台東大學攜手馬偕 培育護理人才

國立台東大學獲准設護理學系，去年並與台東馬偕紀念醫院簽署合作協議，學生未來可赴臨床實習。院方連續四年每年補助十名學生各十...

中央地方齊心 台東山漾冷鏈加工場助農穩價增值

為穩定鳳梨釋迦產銷，農業部農糧署協助農民團體強化冷鏈相關設施設備，今天在台東縣山漾蔬果運銷合作社舉辦「山漾冷鏈產地鮮製」...

觀光大縣落漆？市區景點公車站外籍遊客淋雨等車 「南迴阿嬤」再現

台東市區公車站牌雖然近年陸續升級，但在景點路線上仍缺乏基本的候車亭。今天一位外籍旅客在市區景點站牌下淋雨的畫面，宛如「南...

全台最清新在台東！空氣奪雙冠 遊客大口呼吸：肺都舒服了

環境部日前公布2025年全年空氣品質監測資料顯示，台東縣空氣品質指標（AQI）平均值為38.8，臭氧 8小時平均值同樣創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。